Fátima Bosch, la mexicana de 25 años que desafió Miss Universo: de sufrir 'bullying' desde los 8 a icono feminista

Los concursos de belleza siempre son controvertidos y más en pleno siglo XXI. ¿Algo anacrónico o símbolo de empoderamiento? Hay opiniones para todos los gustos, pero lo cierto es que se han convertido en un escenario para que muchas mujeres alcen la voz y, en ocasiones, también para poner de manifiesto reminiscencias patriarcales.

De todo ello hay en la historia de Fátima Bosch, Miss México 2025, que ocupa la actualidad internacional tras su participación en un evento previo a la celebración de Miss Universo Tailandia 2025, el próximo 21 de noviembre. La actitud del presidente del certamen llamándola "tonta" tras recriminarle no subir contenido a sus redes sobre el país y diciendo que no tenía permiso para hablar fue el germen de la polémica.

Pero ella ha hablado, por supuesto, alto y claro: "Me gritó, me mandó callar. El mundo tiene que ver esto, porque somos mujeres empoderadas y esta es una plataforma para usar nuestra voz. Y nadie podrá callar mi voz”.

El incidente la ha colocado en el foco de la noticia y ha visibilizado una problemática que sigue existiendo. Quizá en unas semanas vuelva a ocupar todas las portadas al alzarse con la codiciada banda de la mujer más guapa del mundo, pero por encima de todo eso está su mensaje.

Nacida el 19 de mayo del 2000 en Santiago de Teapa, Tabasco, esta mexicana sabe lo que es afrontar dificultades desde la niñez y quizá eso ha forjado su carácter fuerte y tenaz. En su infancia, desde los 8 años, cuando le fue diagnosticado tuvo que batallar con la dislexia, el TDAH y la hiperactividad, lo que la convirtió en 'presa' fácil para el acoso escolar.

Con el paso de los años, mucho tesón y el apoyo incondicional de sus padres, fue superando barreras y reafirmando su personalidad y alcanzando metas. Luchar contra el bullying y visibilizarlo es una de las misiones de su faceta pública: "Para la gente joven, las redes deben ser un espacio para comunicar mensajes asertivos y positivos”.

El pasado mes de octubre se convirtió en la reina de la belleza de su país natal: un sueño cumplido con el que busca ser un referente. “Me encantaría usar esa corona para llevar luz a donde sólo había oscuridad, para inspirar a niñas y mujeres a que crean en la fuerza de su voz, pero sobre todo, a que crean que son suficientes con lo que son el día de hoy”, confesó en una entrevista para ¡HOLA!

También pronunció una frase que resume su crecimiento personal: "He aprendido que mi fortaleza está dentro de mí, no en la opinión de las demás". La moda ha sido su pasión desde que tiene uso de razón y se rebela contra quien la vea sólo como una cara bonita.

Se licenció en Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana y también realizó estudios en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) de Milán (Italia) y en el Lyndon Institute de Vermont (Estados Unidos).

La sostenibilidad de la industria es uno de los temas que más le preocupan y, de hecho, durante su etapa universitaria impulsó proyectos relacionados con este tema, incluyendo una pasarela con telas recicladas. Las causas sociales también ocupan parte de su tiempo y ha colaborado con la Fundación Gritos de Amor en apoyo a migrantes no acompañados.

Con casi un millón de seguidores en Instagram, utiliza su perfil en esta red social para lanzar mensajes de empoderamiento femenino y superación. "Cada día trabajo en mí para que esa niña que fui con sus miedos, sus sueños y su fe, pueda mirarme hoy y sentirse orgullosa de en quién me estoy convirtiendo", escribía hace solo una semana sin imaginar la polémica que iba a tener que enfrentar.

Representa con orgullo y promociona la cultura de su tierra y a sus compatriotas. "Para mí es un privilegio poder mostrarle al mundo lo que hoy es la mujer mexicana, cómo nos hemos abierto paso en todo, cómo hemos caminado hacia adelante. Valió la pena todo el esfuerzo".

Fátima Bosch se ha convertido en un símbolo feminista de México y, precisamente por la polémica suscitada en Tailandia, lanza el mensaje definitivo: "Espero que todas las mujeres en casa sepan que no importa si tienen un gran sueño, si tiene una corona... Si eso les quita su dignidad, deben irse".

Entre mensajes de agradecimiento, salidas a montar a caballo -la equitación es una de sus grandes pasiones- y sesiones de fotos, la Miss espera la llegada de su próximo gran sueño.