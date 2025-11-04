Sara Zaldívar, gestora cultural: "Es un momento convulso. Hay una crisis fuerte y muchas galerías están cerrando"

La arquitecta y asesora cultural Sara Zaldívar ha sido la invitada del nuevo episodio del pódcast En marcha con Nuria March, donde ha hablado de su trayectoria profesional, su compromiso con el arte contemporáneo y su vida personal junto a su marido, el jinete olímpico Gigi Sarasola.

Con una carrera que combina investigación académica, gestión cultural y apoyo a nuevos talentos, deja claro que el arte es su vocación y su forma de vida.

Doctora en Arquitectura y codirectora del Máster en Arte, Mercado y Emprendimiento de la Universidad Complutense, Zaldívar confiesa que la obtención de su doctorado ha sido uno de los mayores retos de su vida.

"Es como una prueba de resiliencia, porque tienes que meterle muchísimas horas y dedicación", explica en su charla. Cuatro años de trabajo intenso, compatibilizados con la maternidad y su trayectoria profesional, que culminaron con la defensa de una tesis que considera "un sueño cumplido".

El arte como motor

Sara fundó junto a su marido la Fundación SZ, que desde 2018 impulsa la Residencia Artística El Núcleo, un espacio destinado a la creación y promoción de artistas emergentes. "Surgió como una necesidad a un problema que hay en España: existen muy pocos espacios de este tipo", señala en su conversación con Nuria March.

Cada año seleccionan a una serie de autores que disfrutan de un mes en ella con libertad total para crear. El proceso culmina con una muestra colectiva a la que acuden coleccionistas, galeristas y directores de museos. "Luego hacemos un vernissage con todos los que han pasado ese año", relata.

Su faceta como educadora también ocupa un papel esencial en su día a día. El máster que dirige busca "profesionalizar a cualquier persona que se quiera dedicar al ecosistema del arte". Con ello, pretende contribuir a la formación de una nueva generación de profesionales que entiendan el sector desde su potencial económico y social.

El diagnóstico

La conversación, de forma distendida y en confianza, desemboca en cierto momento hacia la situación actual del mercado, un entorno que Sara Zaldívar considera "súperconvulso".

En sus palabras, "el mundo del arte siempre es el primero que se entera de que hay una crisis", algo que atribuye a la percepción del mismo como un bien prescindible. Pese a las dificultades —"muchas galerías grandes están cerrando"—, se confiesa optimista: "Saldremos de esta y volveremos a tener años buenísimos".

La experta en la materia se muestra especialmente crítica con la falta de apoyo institucional a su sector. "El IVA cultural está al 21%, cuando en el resto de Europa está al seis o al cinco", denuncia. También lamentó la ausencia de una Ley de Mecenazgo efectiva y la escasa internacionalización de los artistas españoles. "Si no consiguen ir al exterior, es mucho más difícil que tengan una carrera exitosa", advirtió.

Compromiso y organización

Madre de dos hijos, Gala y Tristán, asegura que su secreto para equilibrar su intensa agenda está en la disciplina. "Soy súperorganizada, súpermetódica y bastante eficaz. Esa es la clave", dijo entre risas.

Su familia participa de forma activa en su mundo profesional: "Tenemos por ley que ir una vez al mes al Prado", comenta divertida. Además, señala que los pequeños también visitan la residencia El Núcleo y asegura que "se lo pasan fenomenal con los artistas, porque pintan con ellos".

Su consultora, Andrew Sheppard, amplía su campo de acción hacia la gestión cultural, con proyectos como la Feria de Arte Cerámica, un evento que ya suma dos ediciones. "Es una feria nicho, muy pequeñita, con unas 15 galerías. No pretendemos crecer", explica, sabiendo que este sector también merece su reconocimiento.

El plano social

Conocida también por su presencia en este ámbito, reivindica el esfuerzo detrás de su éxito. "Mi carrera es de fondo. Lo que hago es trabajar, ser honrada y seria. Así demuestro que hay una carrera detrás de mí y no solo ser 'la mujer de Sarasola'", afirma de forma rotunda.

En lo personal, confiesa su ilusión por celebrar su décimo aniversario con su marido, algo que harán mediante una boda simbólica.

Cultura, política y futuro

La conversación termina con una reflexión sobre el panorama político y económico actual. "Me preocupa la falta de liderazgo. No tengo ningún referente al que yo votaría", comenta.

Desde su experiencia como autónoma, criticó la presión fiscal que sufren las pequeñas empresas: "El gobierno no incentiva para nada la promoción de las pequeñas empresas ni de los emprendedores".

Lejos de mostrarse pesimista, Zaldívar combina su lucidez crítica con una actitud constructiva. Artista, gestora y madre, encarna una visión del arte como compromiso con la belleza, la educación y la comunidad. "Yo lo he escogido, hago lo que quiero", concluye. Una frase que resume la esencia de una mujer que ha hecho de la cultura su hogar y de la perseverancia su bandera.