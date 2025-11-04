¿Por qué el estilo de Michelle Obama sigue fascinando una década después? Los secretos tras 'The look', su nuevo libro

Fue el pasado mes de junio cuando Michelle Obama (Chicago, 1964) anunció, desde su perfil de Instagram, la futura publicación de The Look. Casi una década después de que su marido, Barack Obama, terminara su segunda legislatura como presidente de EEUU, la ex primera dama –convertida entonces en un icono de moda–, se decide a compartir en un libro todos los secretos de su estilo durante los años que habitó la Casa Blanca.

“Es una reflexión sobre mi recorrido de toda la vida con la moda, el cabello y la belleza. En él encontrarás algunos de los atuendos que más han significado para mí, pero, más importante aún, los momentos que viví con ellos –grandes y pequeños, personales y políticos, históricos y cotidianos– , que fueron tan memorables como la ropa misma”.

Así avanzaba ella misma el que sería su nuevo proyecto, a la venta desde el 4 de noviembre. Un libro tipo coffee table book –de gran formato y bonito para tenerlo como decoración–, y en el que colabora también Meredith Koop, quien fue su estilista de cabecera durante sus años de ‘reinado’ y cuyo trabajo fue definitivo para construir su potente imagen.

Esa que durante los años de mandato de su marido se analizó –y criticó– al detalle y que hoy, una década después, sigue causando fascinación y ‘enganche’. Y es que Michelle Obama no sólo escogía a conciencia su ropa, también supo utilizar su imagen como una interesante herramienta para contar historias y autoexpresarse.

Imagen a examen

Por eso, en este nuevo libro, editado por Hamlyn, también tienen una presencia destacada el resto del equipo que trabajó con ella en sus años en la Casa Blanca, como su maquillador, Carl Ray, y sus peluqueras, Yene Damtew y Njeri Radway.

Y es que, si la elección de su ropa en cada aparición pública fue absolutamente meditada, sus peinados tampoco pasaron desapercibidos. Como primera mujer afroamericana en ocupar el puesto de primera dama, se enfrentó a prejuicios y expectativas acerca de su pelo que la llevaron a tomar decisiones que no estuvieron libres de fuertes críticas.

Hubo quien no entendió por qué alisaba su melena afro, como si se avergonzara de ella. Una decisión que llamó aún más la atención cuando, al poco tiempo de dejar la residencia presidencial, comenzó a lucir su pelo más natural y con unas trenzas que casi nunca llevó en sus años de primera dama.

“No estaba segura de que el país estuviera preparado para ello –reconoce sobre su decisión de no llevar ese peinado–. La Ley Crown (protege a empleados y estudiantes de la discriminación racial por el cabello) aún no se había aprobado y, al igual que con la moda, no quería que mi pelo se convirtiera en una distracción”.

¿Por qué ahora?

Desde 2009 hasta 2017: esos fueron los años en los que transcurrieron las dos legislaturas del mandato de Barack Obama como presidente de EEUU. No sorprende el revuelo y la expectación que ha provocado la publicación de este libro propio de una superestrella, con el que logrará satisfacer todas esas fantasías –léase, secretos y hasta algo de ‘salseo’ fashion– de los miles de seguidores que mantiene en todo el mundo. Y que, además, eclipsará en cierto modo la figura de la propia Melania Trump, esposa del actual presidente y heredera natural de ese interés por lo estético y la moda de las primeras damas americanas.

Pero para Michelle Obama, abogada de profesión, The Look no es su primera incursión literaria. Bastante prolífica a nivel editorial,

–también ha realizado interesantes documentales y pódcasts– en 2012 publicó American Grown: the Story of the White House Kitchen Garden and Gardens Across America, sobre cómo ella misma transformó los huertos de la residencia para llevar a cabo una cocina más saludable. Y en 2018 vio la luz Becoming, sus propias memorias que también generaron mucha expectación.

“Desde hace un tiempo he querido recuperar parte de esa historia y compartirla a mi manera. Me siento agradecida de estar en una etapa de mi vida en la que me siento cómoda expresándome libremente, vistiendo lo que me gusta y haciendo lo que siento como auténtico. Y estoy emocionada de compartir algunas de las cosas que he aprendido en el camino”, comentaba hace unos días en la amplia entrevista que concedió a la revista americana People.

Y asegura también que The Look trasciende la moda: “Trata sobre la confianza, la identidad y el poder de la autenticidad. Mi esperanza es que este libro inspire conversaciones y reflexiones sobre la manera en que nos vemos a nosotros mismos y sobre cómo nuestra sociedad define la belleza”.

Es ahora el momento escogido por Obama para revelar todos sus secretos de estilo durante los años que fue la esposa del hombre más poderoso del mundo. “Mis hijas ya son adultas e independientes; están sanas y felices. Mi marido está muy bien. Somos el expresidente y la ex primera dama y siento que esta es la primera vez en mi vida en la que, cuando digo o hago algo –ya sea en esta entrevista o al escribir este libro– estas son mis decisiones. Esto es liberador”, ha confesado.

Hablan las expertas

Para Patrycia Centeno, experta en comunicación no verbal y política, la publicación de este libro llega “porque ha pasado el tiempo suficiente para la reflexión. Durante estos años, Michelle ha creado una nueva imagen fuera el rol de primera dama y ha ganado seguridad respecto a su apariencia”. Y añade que el trabajo de su estilista “fue fabuloso y es justo que también se analice el discurso indumentario de una primera dama como ella”.

Cristina Reyes, reconocida estilista de celebrities que cuenta con Isabel Preysler o Richard Gere entre sus clientes habituales, destaca: “Es interesante explicar la importancia de la moda cuando tienes un cargo tan importante de representación de un país o de una institución. A veces la gente sigue pensando que es frívola, pero en realidad se trata de una forma de expresión y un negocio que mueve mucho dinero. Me parece fantástico que se publique este libro”.

Centeno explica además que, aun siendo “una figura anacrónica, la de la primera dama se creó para competir y eclipsar a las reinas europeas. Así que se trata de agradar y no herir sensibilidades con la imagen. Las más inteligentes utilizan su imagen para lanzar mensajes y crear el relato que les interese, ya sea de apoyo a su marido, de reivindicación o cualquier otro aspecto".

Bea Valdivia, también conocida estilista, cree que este libro es un acierto. “Todo lo que haga esta señora me parece bien. Ya ha pasado un tiempo prudencial como para haber podido asimilar todo lo que vivió como primera dama y contarlo ahora sin que le importen las críticas. Yo lo pienso leer”, asegura.

Un carisma único

La presencia de Michelle en la Casa Blanca adquirió un carácter histórico. Y no solo por ser, junto a su marido, la primera pareja presidencial afroamericana en la historia de EEUU. También porque, a nivel imagen, se convirtió en un gran valor dentro y fuera de su país.

Algo que, según muchos expertos, no había ocurrido desde los tiempos de Jackie Kennedy, esposa del malogrado John Kennedy –asesinado en 1963 en Dallas (Texas)–. Ambas, pese al tiempo que las separa, consiguieron, obviamente con intención, que se hablara de sus looks tanto como de sus famosos maridos.

"Tomé muy en serio mi rol. Era una persona famosa, pero no una estrella de cine. Por eso, la ropa nunca podía hablar más fuerte que lo que yo tenía que decir”, ha confesado Michelle.

Michelle Obama durante un acto en 2017. Reuters

Con 57,5 millones de seguidores en Instagram –muchas celebrities megafamosas del mundo no alcanzan esas cifras ni de lejos–, la abogada y escritora se define en su perfil como "una chica del sur y ex primera dama. Mujer, madre, amante de los perros. Siempre con un abrazo por delante”. Y lo cierto es que hoy, casi una década después de dejar la primera plana política, su figura sigue generando una enorme expectación y atracción.

Bea Valdivia destaca que Obama aún tiene “bastante carisma, es cercana y simpática. Su estilo minimalista y elegante nunca me ha resultado excesivo, salvo algunos looks que le criticaron en su momento”.

Por su parte, Cristina Reyes recuerda: “Fue la primera vez que hubo una primera dama negra en EEUU, y significó aire fresco y estilo. En el mundo de la moda nos daba mucho juego, se nota que se divertía con sus looks. Y existía mucha pasión por los Obama. Todo eso ha perdurado en el tiempo”.

Por su parte, Patrycia Centeno pone en valor la apuesta por los diseñadores independientes que siempre hizo Michelle durante sus años en la Casa Blanca. Además de “su valentía para defender un estilo actualizado de primera dama alejado de estereotipos”. Y se refiere, por ejemplo, al hecho de que siempre mostrara sus musculados brazos sin ningún tipo de problema.

Además, cree que parte de su magnetismo aún vigente y reside en que “es auténtica y ha entendido que mostrarse vulnerable no es un signo de debilidad, sino todo lo contrario”.

¿Y en España?

Con la publicación de The Look, surge también el debate de si sería posible un hecho parecido en nuestro país. Es decir, si resultaría viable que la mujer del presidente del Gobierno pudiera publicar un libro similar, sobre su estilo y su forma de vestir. ¿Cómo sería recibido?

Patrycia Centeno lo ve “posible, pero no recomendable. La figura de la primera dama en España no existe, y en ese caso recaería sobre Letizia. Una opinión en la que coincide también Bea Valdivia.

Cristina Reyes incide en ello: “La mujer del presidente en España realmente no tiene ese rol de representación. Por eso no veo viable que publicara un libro sobre su estilo. Quien sí representa a España es la Reina, y a mí sí me parecería interesantísimo que se escribiera más sobre sus looks”.