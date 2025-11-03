Anastasia Russo (14), actriz: "Con 4 años gané 3.000 euros por mi primer anuncio, pero no trabajo por dinero"

Anastasia Russo es una de las actrices más prometedoras de su generación. A sus 14 años, compagina sus estudios en Tercero de la ESO mientras rueda diferentes proyectos en España y en otros países.

Nacida en Madrid, pero de ascendencia rusa y ucraniana, la joven actriz ha sido elegida por Scorsese para su nueva serie-documental y ha destacado en proyectos como Tin & Tina y Culpa Mía.

Su carrera ha sido muy precoz. Con solo 5 años grabó su primer anuncio. "Siempre que veía una obra o alguna peli seria me gustaba aprenderme el texto", desvela a EL ESPAÑOL tras una intensa jornada de rodaje.

Anastasia Russo, en una sesión de fotos. Cedida

Su madre es médica y su padre mecánico, por lo que no tienen ninguna conexión con la industria. Aún así, la apuntaron a una agencia "a modo broma". El resultado fue inmediato: "En las primeras semanas, hice siete castings y me cogieron para los siete".

Por el primer anuncio cobró 3.000 euros con solo 4 años. Aunque asegura que el dinero lo gestionan sus padres. "Va a mis ahorros para futuras ocasiones y para la universidad. Pero yo no lo hago dinero, sino que es algo que disfruto mucho", asegura.

No sería hasta 2023 (cuando tenía 12 años) cuando llegó el punto de inflexión en su vida, con el estreno de las películas Tin & Tina y Culpa Mía, donde interpretó a Noah de pequeña: "Fue cuando mi carrera dio el boom, por así decirlo, y me empezaron a reconocer más".

Anastasia explica que los géneros en los que más cómoda se siente son "el drama y el terror". Asegura que la comedia no se le da tan bien y prefiere las emociones "oscuras, por así decirlo, todo lo que es tristeza, drama, gritos, terrores y sustos".

No llegué a conocer a Scorsese en persona, pero se vio Tin & Tina y me eligió para rodar con él, eso lo es todo para mí. Anastasia Russo, actriz

La cúspide de su carrera ha llegado con la oportunidad de rodar para Martin Scorsese con la serie-documental Los Santos. Anastasia lo recuerda entusiasmada: "Para mí fue impresionante. No llegué a conocerlo en persona, pero con tal de saber que se vio Tin & Tina y que me quería para rodar con él, lo es todo para mí".

Compaginar su vida académica con la profesional es una tarea complicada, pero ella siempre saca sobresalientes en todas las asignaturas. "Tengo tiempo de ocio, pero es menos que otros niños de mi edad", asegura.

El papel de su hermana Sofía

"Ella sale de clase y se pone a estudiar el guion del proyecto, tiene clases de interpretación, siempre está formándose", explica su inseparable hermana Sofía Russo. Se trata de la persona que acompaña a Anastasia en todos los rodajes y proyectos.

"Sofía lo es todo para mí, confío muchísimo en ella y me sacrificaría porque la quiero muchísimo", afirma la actriz ante su emocionada hermana. Sofía también le gestiona las redes sociales, donde suma más de tres millones de seguidores entre Instagram y TikTok.

Anastasia es muy ambiciosa y sueña con ganar un Oscar, con mudarse a "Londres o Los Ángeles" y con entrar a una universidad de renombre. Además, habla hasta cinco idiomas: castellano, ruso, inglés, francés y italiano.

Hablando con Anastasia no da la sensación de tratar con una niña de 14 años. "Al fin y al cabo ella ha estado mucho tiempo en set con personas adultas. Su forma de hablar, de expresarse e incluso la sabiduría de los mayores se le pega", señala su hermana.

El bullying y el caso de Sandra Peña

La actriz también ha hablado sobre Sandra Peña, la niña de 14 años que se suicidó tras sufrir bullying de sus compañeros: "Quiero darle mucha visibilidad porque justo con su caso los padres han denunciado, pero aunque hayan denunciado, el colegio no hace nada".

Anastasia confiesa que ella también sufrió acoso escolar durante 6 años: "No se lo deseo a nadie. Es lo peor del mundo porque te quita las ganas de vivir directamente".

Por culpa de una profesora me tuve que cambiar de instituto, ya no podía más. Anastasia Russo, actriz

Un acoso que no solo ejercían sus compañeros. "Hay profesores que también hacen bullying. Por culpa de una profesora en concreto me tuve que cambiar de instituto, ya no podía más", lamenta.

"Cuando te hacen bullying, no quieres generar más problemas de los que ya tienes y te quedas callado". La actriz espera que sus palabras ayuden a todos los niños que sufren acoso a alzar la voz.