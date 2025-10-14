Mar Lucas, 'influencer' de 23 años: "Lo máximo que he ganado con una publicidad son más de 400.000 euros"

Mar Lucas (Sitges, 2002) es una de las creadoras de contenido más influyentes en España. Su historia comienza a los 13 años, cuando subía vídeos a Musical.ly (ahora TikTok) y, más de 15 millones de seguidores después, decidió también probar suerte con la música.

En poco tiempo la catalana pasó de influencer a cantante, un título que también le permitió colaborar con otros artistas como Juan Magán o Antonio José, y crear lo que fueron éxitos, como Llorando en el Lambo.

Sin embargo, la influencia tiene un precio y tal y como ha confesado la propia Mar Lucas recientemente en el videopódcast Sr. Wolf, no es barato. Y es que, con solo una publicidad, la influencer ha llegado a ganar más de 400.000 euros.

La publicidad en el mundo 'influencer'

Desde que David Broncano comenzó a preguntar por dinero en La Resistencia —ahora La Revuelta— a sus invitados, hablar sobre ello ya no es tan tabú. De hecho, hoy en día, son muchos los artistas que han dado la cifra o una aproximación de su patrimonio o, incluso, de su cuantía total en el banco.

Una de las últimas en hablar sobre dinero ha sido, precisamente, Mar Lucas, aunque no lo ha hecho en el espacio de RTVE, sino en el videopódcast de Sr. Wolf. En él, le han preguntado cuánto es lo máximo que ha ganado por una colaboración.

El oficio de influencer es algo nuevo para muchas personas. Todavía hay quienes respaldan que eso no es un trabajo de verdad; sin embargo, lo que sí es de verdad es la cantidad de dinero que pueden recaudar al mes.

Según los datos, los ingresos de un creador de contenido pueden variar enormemente. Mientras que un nanoinfluencer —aquel que tiene menos de 10.000 seguidores— puede cobrar pocos euros por una publicación en Instagram, aquel considerado como macroinfluencer —más de 100.000 o 250.000 seguidores— puede hacerse con miles de euros.

El éxito de la publicidad se basa en la credibilidad y autenticidad que los influencers han construido con sus seguidores, lo que permite a las marcas promocionar sus productos o servicios de manera más orgánica y efectiva que con la publicidad tradicional.

En este sentido, el perfil de Mar Lucas puede ser uno de los mejores pagados de España. La catalana cuenta, solo en TikTok, con más de 15 millones de seguidores, por lo que una publicidad suya puede ascender hasta lo que podría ser el valor de un piso.

Mar Lucas en el videopodcast de Sr. Wolf.

Así se lo ha explicado ella a una de las personas que le preguntó cuánto era lo máximo que había ganado. "Te podría decir un rango entre 200 y 600", confiesa la creadora de contenido. "¿400?", cuestiona el responsable de la pregunta inicial. "Por ahí va", responde Mar Lucas entre risas.

Sin embargo, esta cantidad de dinero no se da únicamente por una publicación o una historia de Instagram, sino que, como explica la cantante, "se trata de campañas anuales o grandes".

"Que impliquen un trabajo detrás, ¿no?", pregunta el interrogador. "Bueno, depende de lo que consideres trabajo. Si lo comparas con un obrero, probablemente no. Es mucho menos esfuerzo. Pero todo conlleva un trabajo, menos o más", responde Mar Lucas.

No es la primera vez que la influencer habla de dinero. Hace un año, la catalana ya confesó que podía "comprarse un piso en Barcelona" con la cantidad que le había pagado JD, la tienda deportiva, por una publicidad.