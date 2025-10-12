Isabelle Junot, aristócrata y 'coach' nutricional: "Antes me prohibía comer todo lo que era insano o engordaba"

"El estilo es una forma de decir quién eres sin tener que hablar". Con esta frase presenta Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, a la nueva invitada de Arréglate que nos vamos, el videopódcast que presenta junto a Charo Izquierdo, directora de ENCLAVE ODS.

Es Isabelle Junot, aristócrata y coach nutricional, además de una de las jóvenes más elegantes del panorama social.

Nacida en Nueva York hace 34 años, la marquesa consorte de Cubas es una mujer cosmopolita, porque ha vivido en París, Londres y, por supuesto, en España. "¿Con qué cultura te quedas?", le preguntan al inicio del encuentro. Ella responde: "Con la española, que es mi favorita. Me gusta el mix, pero he acabado aquí y me voy a quedar".

Su apellido delata su origen. Es hija de Philippe Junot, el empresario que fue primer marido de la princesa Carolina de Mónaco. El título nobiliario que ostenta le viene de su matrimonio con Álvaro Falcó.

La aristócrata ha vivido en Nueva York y Londres, además de España. Esteban Palazuelos

Al margen de estas cuestiones personales, la entrevista tiene como hilo conductor el libro que ha escrito, titulado Eat girl, donde hace un juego de palabras con el concepto it girl, como muchos la consideran, y la palabra comer.

Lo que la motivó a emprender esta aventura lo explica ella misma. "Crecí en una casa donde todas estábamos muy enfocados hacia la salud para sentirnos bien. Y cuando vivía en Nueva York, me empecé a sacar el certificado de nutrición y bienestar", confiesa.

Durante su formación, descubrió que no necesitaba "reglas, sino orden y estructura. Creo realmente que es el ingrediente que falta en las mujeres para aprender a tener una relación más sana y normal con la comida y no caer en esos ciclos viciosos de los atracones, la culpa y la ansiedad".

Y añade una frase que resume toda su filosofía: "Se trata de comer para sentirte bien en vez de comer para verte bien". Esto supone una transformación de pensamiento y hábitos, pero... ¿cómo se logra? La invitada al pódcast comparte su proceso.

"Debes empezar a estar un poco más presente y hacer estas elecciones. Hoy en día hay mucha información contradictoria en las redes; ayuno o no, que si la carne es buena o mejor ser vegano... Eso depende de cada persona, tienes que ir probando y ver lo que te funciona a ti", explica.

Controlar la parte mental es un punto crucial para encontrar el equilibrio. "Se trata de aprender a manejar esa hambre emocional que tenemos. Preguntarte si es real o a lo mejor se trata de ansiedad, aburrimiento, frustración... Debes ir estando un poco más consciente de lo que estás haciendo y por qué".

Junot admite que llegar a conocerse a sí misma en el terreno de la alimentación ha sido un camino lleno de altibajos. "No soy disciplinada, creo que ahora simplemente me doy permiso. Antes tenía prohibido todo lo que era insano, lo que engordaba. Hoy no, puedo tomarlo y no sentir esa presión. La idea no es resistirte todo lo que puedas, sino poder afrontarlo".

Lleva una vida sana, no fuma y apenas toma alcohol, aunque precisa que le encanta ir a una cena con su familia y probar buenos vinos. Lógico, no en vano, su familia política está muy relacionada con las bodegas. Aun así, es algo que hace de manera ocasional.

"Realmente es que me sienta mal, me afecta y es algo que he descubierto gracias a la alimentación intuitiva y a mi nuevo enfoque. Por muy cursi que sea, estoy conectada con mi cuerpo y no quiero sentirme mal", asegura.

Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo, junto a la invitada, todas con el libro 'Eat girl'. Esteban Palazuelos

Y lo mismo le sucede con el deporte: "Entrenar no es para ir a quemar la pasta que me comí ayer. Si contribuye a eso, fenomenal, pero hay que cambiar la mente para que sea una motivación que te pueda acompañar para siempre. No se trata de ver un cambio radical en la báscula; yo puedo ir al gimnasio seis veces en semana y comer sano y estoy igual":

Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo introducen en la conversación esas reglas de antaño que forman parte de la educación desde la niñez hasta la época adulta. Por ejemplo, lo que decían las madres de que hay que terminarse todo el plato o que es de mala educación dejarse comida cuando vas de invitado a otra cosa; o cumplir ciertas normas sociales.

En este tema, la invitada de Arréglate que nos vamos reivindica no esconderse tras una máscara y tomar decisiones conscientes al margen de esto. "No por estar en un restaurante tienes que comer postre o acabártelo porque está ahí, puedes disfrutar de un bocado o dos o tres, pero sin miedo a engordar".

Al final, los estereotipos pesan y los orígenes familiares también. La vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL le pregunta si su apellido ha sido una carga. "En España más, pero en Estados Unidos nadie sabe quién es mi padre, a nadie le importa".

En junio de 2023, fue madre por primera vez y esta charla termina hablando de esta aventura. "Es evidente que la maternidad me parece la mejor cosa del mundo, aunque tiene sus retos. Poder compaginarlo todo ha sido el mayor para mí, porque cometí el error de coger proyectos a la vez siendo madre primeriza", asegura.

Se le ilumina el rostro al contar cosas de su pequeña, a la que habla en inglés siempre que puede, aunque reconoce que el francés le está costando un poco. Y lo que le gusta hacer cuando tiene tiempo libre es salir a comer en familia y pasear.