Rosa González, la mujer detrás del éxito del empresario multimillonario José Elías: "Tengo más dinero que él"

En el año 2021, el nombre del empresario José Elías apareció por primera vez en la lista de Forbes de "Los 100 españoles más ricos". En cuestión de un año y en silencio, se situó en la posición número 30 con un patrimonio estimado de 900 millones de euros.

A día de hoy y cuatro años más tarde, prácticamente toda España ha oído hablar de él. Nacido en Badalona en 1976, José Elías es presidente de Audax Renovables y accionista único de la cadena de congelados La Sirena, además de tener acciones también en otras empresas.

Sin embargo, y a pesar de que su imagen siempre ha sido muy individual, todos estos hitos no los ha conseguido solo. Detrás de su mediática figura se encuentra Rosa González, su mano derecha y, según ella misma ha confesado, la responsable de que todo lo que el empresario imagina "se haga realidad".

El éxito detrás de José Elías

"Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer", dice el dicho popular. Rosa González es, en pocas palabras, la mujer que evitó que el imperio de José Elías se desplomara antes de despegar.

Así lo ha explicado ella misma durante una charla con Eric Ponce, emprendedor y compañero de José Elías en el pódcast que tienen en común. Según narra Rosa González, su historia comienza en 2009, cuando ella comenzó a trabajar en el Grupo Audax.

A pesar de presentarse como una empresa exitosa, para aquel entonces Audaz estaba al borde de la quiebra. La empresa ni siquiera contaba con liquidez suficiente para afrontar las nóminas de los empleados, lo que la puso en una encrucijada.

"Cuando llego allí y veo el caos que había… Yo pensaba, ¿dónde te has metido Rosita?". Un pensamiento que, al cabo de dos semanas, la obligó a enfrentarse a José Elías para decirle que la había engañado y que, realmente, la empresa estaba "en la puta ruina".

Sin embargo, ella decidió seguir adelante a pesar de las dificultades. De hecho, según confiesa, González decidió reducir su propio sueldo como gesto de compromiso con el proyecto.

"Él me daba el dinero de su dinero para que yo cobrara. Yo era la única persona en la empresa que cobraba", reveló Rosa. Por este motivo, decidió tomar la decisión de bajarse el sueldo e implicarse completamente con el futuro de la empresa.

Rosa González, la Mujer detrás del éxito de José Elías.

Al cabo de los meses, la situación crítica obligó a Elías a cambiar el rumbo y, cinco meses después de la entrada de Rosa, decidió vender luz. "¿A qué si no pagas la luz de tu casa te la cortan?", añadió el millonario.

Con el paso del tiempo, Audax comenzó a crecer de manera exponencial, gracias a un modelo de negocio innovador que apostaba por pagar antes que la competencia a los comisionistas y ofrecer liquidez semanalmente.

Esto no solo fue posible gracias a la estrategia de Elías, sino también al increíble trabajo de González, quien logró reestructurar la administración y poner en orden las cuentas. Años después, Audax se convirtió en una de las más importantes en el sector de las energías renovables.

"Yo muchas veces hago de 'mama'. Le riño, pero es algo que ha salido con naturalidad, no lo hemos forzado", explica Rosa sobre la relación que tiene con el empresario.

No solo corrige todos sus errores, sino que Rosa González es la encargada de las cuentas de Elías. "Tengo yo más dinero que él", relata, sin embargo, recuerda que su patrimonio ha decaído ahora que se ha comprado una nueva casa.

El éxito de Audax permitió a José Elías invertir en otros proyectos y expandir su fortuna. Actualmente, además de su imperio energético, posee participaciones en empresas como La Sirena, Atrys Health y diversas firmas de telecomunicaciones y estructuras.