Marimi García, entrenadora personal experta en la mujer: "Me escriben para decirme que les he cambiado la vida"

"Dijo Barack Obama que el deporte tiene el poder de unirnos, de recordarnos que tenemos más cosas en común que diferencias". Con esta frase arranca Charo Izquierdo el último capítulo de Arréglate que nos vamos, el pódcast que la directora de ENCLAVE ODS conduce junto a Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL.

La alusión al ejercicio físico tiene sentido sabiendo que la invitada a este nuevo episodio es la psicóloga y entrenadora personal especializada en mujeres Marimi García. La experta tiene una comunidad en Instagram que supera los 200.000 seguidores.

La almeriense es conocida gracias a su trabajo, enfocado en especial a la salud femenina. Este mismo año, además, ha lanzado el libro Que la fuerza te acompañe, una publicación con la que promueve la importancia de incorporar estas rutinas deportivas a cualquier edad.

Mente y cuerpo

Tras estudiar su carrera, García trabajó casi 20 años en educación infantil antes de dar el salto al mundo del deporte.

Su inicio fue, admite, por motivos estéticos: "Quería estar más fina y vi que corriendo se conseguía el cuerpo que deseaba. Ahí empecé a meter la fuerza, y fue la pareja perfecta". Desde entonces, se convirtió en una forma de vida y en un modo de transmitir bienestar.

En comunidad

Hoy, con más de 200.000 seguidores, García no esconde la responsabilidad: "Quería que otras mujeres sintieran lo mismo que yo. Y es muy gratificante recibir mensajes de cómo a alguien le ha cambiado la vida entrenar", detalla.

Marimi García posa ante la cámara durante la grabación de 'Arréglate que nos vamos'. Esteban Palazuelos

Sus sesiones online —en directo o diferido— combinan trabajo muscular, cardio y rutinas específicas como core o suelo pélvico. "Lo organizo para que a lo largo de la semana se trabaje todo lo que una persona necesita", explica.

Su método incluye retos de apenas 10 minutos al día para enganchar a principiantes: "La gente empieza de ese modo y luego el cuerpo pide más. Poco a poco, descubren que pueden hacer 15, 20…", destaca durante su conversación con Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo.

Vistas de futuro

Uno de los mensajes clave de Marimi es la necesidad de entrenar fuerza: "Nuestro seguro de vida es el músculo. Es lo que nos permite ser autónomos, prevenir osteoporosis y mantener la energía", advierte.

Además, la experta señala que los cambios en el cuerpo empiezan antes de lo que se piensa: "A partir de los 30 ya se notan; y a los 40 el cambio se acelera. Hay que llegar fuerte a los 50, sobre todo por la menopausia".

Su experiencia personal con su madre lo confirma: gracias a las rutinas que llevaban a cabo juntas, ella estableció una disciplina de pesas y caminatas.

Esa conexión también inspiró las palabras de apertura de su publicación, algo que resalta Cruz Sánchez de Lara al inicio del pódcast:

"Quiero dedicar este libro a las dos mujeres de mi vida. A Loli, mi madre, por ser el mayor ejemplo que he tenido de esfuerzo, lucha y sacrificio, por dejarme entrenarla y ser mi compañera influencer. Y Carlota, mi hija. Espero poder ser para ti lo que mi madre ha sido para mí", recita la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL durante la grabación del episodio ante una emocionada Marimi.

Fuera excusas

La almeriense desmonta la principal objeción que pone la gente ante la cuestión de la práctica deportiva: la falta de tiempo.

"Decir que no tienes es en realidad una mala gestión. Siempre hay 10 minutos al día para ello", comenta en su conversación la psicóloga y entrenadora.

La invitada al pódcast junto a Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo. Esteban Palazuelos

También alerta sobre errores frecuentes: empezar "muy fuerte" y ponerse objetivos inabarcables. Marimi recomienda lo contrario: "Mejor media hora, dos días a la semana, ir caminando y añadiendo poco a poco. Los resultados externos tardan, pero el cuerpo ya está trabajando desde el principio", dice.

La transformación

Más allá de su labor profesional, reconoce cómo el deporte hizo de ella una persona diferente: "Correr me dio paciencia, más paz, otra forma de afrontar la vida. Incluso me ayudó a superar mi divorcio. Fue entonces cuando decidí preparar mi primera maratón", explica de forma sincera ante las miradas de las conductoras del espacio.

Ese mismo poder de cambio lo ve en sus alumnas. Cita el caso de María José, que se propuso llegar fuerte a los 50 y, tras dos años de entrenamientos, asegura sentirse mejor que nunca: "Tengo muchas historias así. La gente me dice que le he cambiado la vida".

Un poco de todo

Aunque afirma ser muy estricta, admite que no renuncia a sus caprichos. De hecho, cuenta que durante el verano no se ha privado de tomarse un buen helado o una cerveza si le ha apetecido.

Sin embargo, todo esto no la exime de esas luchas internas que rodean al ejercicio. "Soy muy de paseo marítimo —se crio en Almería y practicando además la navegación—. Correr en Madrid en invierno me da pereza, pero prefiero vencerla a sentirme culpable después".

Para estar mejor

García insiste en que el trabajo de fuerza es vital también en etapas como la menopausia: "Minimiza sofocos, niebla mental e insomnio. No lo elimina, pero lo hace más llevadero", comenta.

Lo idóneo siempre es adaptar las rutinas a cada cual y el planteamiento de las mismas que hace Marimi García es muy sencillo y no se necesitan grandes o avanzados gadgets para ello.

Más allá de rutinas o modas, su mensaje es simple y contundente: "El entrenamiento no debe ser algo puntual. Empiezas y es hasta siempre".