Mari Ángeles, madre de Omar Montes: "A él le hacían bullying en el colegio. Era un blanco fácil: gordito y medio árabe"

Omar Montes se ha consolidado como una de las figuras más destacadas y reconocidas a nivel nacional. El cantante saltó a la fama a partir de 2018 por su relación con Isa Pantoja y, un año después, su popularidad se consolidó al proclamarse ganador de Supervivientes.

En cuestión de pocos años, el cantante pasó de no tener recursos ni siquiera para ir al cine a vivir su mejor momento. Sacó colaboraciones con artistas nacionales e internacionales, se convirtió en el invitado estrella de múltiples festivales, dio una gira por todo el país… pero nunca olvidó sus orígenes.

Así lo relató su madre, Mari Ángeles, en la nueva entrega de Madres: desde el corazón, el programa dirigido por Cruz Sánchez de Lara. A pesar de haber compartido con su hijo una infancia marcada por el bullying y la pobreza, también afrontó junto a él las consecuencias de convertirse en una auténtica estrella.

Una infancia muy dura

Mari Ángeles ha sido la última mujer en sentarse en el sofá blanco del programa dirigido por la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL. Junto a Sánchez de Lara, ha narrado la historia de su vida, comenzando por su matrimonio.

A los 17 años contrajo matrimonio con el padre de Omar Montes, un refugiado iraquí 14 años mayor que ella. Poco después, la pareja se instaló en La Línea de la Concepción (Cádiz), donde él trabajaba como vendedor ambulante, y fue allí donde, a los 22, ella quedó embarazada.

"Recuerdo que me puse a dar vueltas por La Línea. No me lo esperaba, porque siempre he tenido las reglas irregulares. Pero él lo recibió bien". Su madre, en cambio, le dijo que quizás no era la mejor decisión debido a la situación económica y personal de ambos.

Según narra, Ismael llegó a España en 1981, huyendo de la guerra en Irak. Para el momento en el que Mari Ángeles se quedó embarazada, "él no tenía ni un trabajo fijo ni una casa estable, así que no era lo más seguro, pero aun así, decidí seguir adelante".

El 22 de junio de 1988, nació Omar Montes en Carabanchel, Madrid; sin embargo, no todo fue tan sencillo, pues poco después del nacimiento de su hijo, ella e Ismael se separaron.

Como consecuencia, Mari Ángeles tuvo que hacer frente a todo sola, incluidos los problemas económicos o el bullying que le empezaron a hacer a su hijo en el colegio.

Mari Ángeles, madre del artista Omar Montes, se sincera como nunca con Cruz Sánchez de Lara.

Según ella misma cuenta, Omar se convirtió en un blanco fácil para el acoso escolar. "En aquel momento yo estaba sola, y no sabía qué hacer. Se metían tanto con él… Estamos hablando de un niño al que le tiran por la tapia al cementerio y que me viene todo magullado", confiesa.

Tal y como le cuenta a Sánchez de Lara, fueron momentos muy duros para ella. "Había maltrato físico con él y maltrato psíquico conmigo", recuerda.

En aquella época, según Mari Ángeles, su hijo reunía muchos requisitos para ser objeto de burlas. "Era gordito, medio árabe y eso yo lo he sufrido mucho. Mira, una vez salió, fui a buscarle y salió con media cara destrozada", explica.

Como consecuencia, la madre de Omar decidió apuntarle a clases de artes marciales y a karate para que pudiera defenderse. Tiempo después, fue campeón de boxeo en la categoría de peso wélter y, además, alcanzó la fama como personaje televisivo y cantante.

Actualmente, según relata, "llena estadios y hay gente que incluso viene de fuera y lo ve para poder aclamarlo". Algo que a su madre no le sorprende, pues cree que "Omar siempre ha tenido algo especial".