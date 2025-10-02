El lado íntimo de Jane Goodall en sus frases más inspiradoras: "El mensaje de mi madre siempre fue 'se puede"

"El mayor peligro para nuestro futuro es la indiferencia", esta es una de las contundentes frases que Jane Goodall pronunció a lo largo de su vida. Hoy, el mundo llora a la primatóloga que puso en el foco del mundo a los simios y que fallecía el 1 de octubre a los 91 años, dejando un legado de incalculable relevancia.

La cita con la que empezamos este texto define a la perfección su espíritu curioso e indomable. Porque ella no se mantuvo indiferente ante la ciencia, tampoco miró para otro lado en temas como el medioambiente y la igualdad; siempre desde una lucha calmada y sin estridencias.

Fue una mujer pionera y, sobre todo, en su campo. Aunque hubo otras coetáneas como Dian Fonsey, que dedicó su vida al estudio de los gorilas de montaña en Ruanda; y Biruté Galdikas, que trabajó en Borneo, Jane alcanzó fama mundial y revolucionó el entendimiento científico sobre la conducta y la inteligencia de los primates.

Jane Goodall, en 2018. Gtres

Tan relevante fue su aportación, que se convirtió en una de las pocas personas en obtener un doctorado en la Universidad de Cambridge (Inglaterra) sin tener una licenciatura previa. En el terreno personal, se casó dos veces y tiene un hijo, que se dedicó a la construcción de barcos.

Durante su larga trayectoria, dejó muchas citas inspiradoras que dejan ver cómo era ella en realidad, a nivel personal, profesional y espiritual

“Mi trabajo es ayudar a que la gente comprenda que cada uno de nosotros hace una diferencia. Y, en conjunto, las decisiones sabias sobre cómo actuamos cada día es el inicio para cambiar al mundo", dijo en el Washington Post.

Y Goodall lo cambió en muchos aspectos, no solo abriendo camino a otras mujeres en el mundo científico, también explicando a lo largo y ancho del globo terráqueo la importancia de proteger a los animales y respetar la naturaleza. Precisamente sobre esto versa otra de sus frases.

"Tengo que trabajar con los jóvenes de hoy para que intentemos educar a las nuevas generaciones para que cuiden este pobre planeta mejor que nosotros, antes de que sea demasiado tarde", comentó en varias ocasiones.

Nuevamente predicando con el ejemplo porque la primatóloga fundó en 1991 el programa Roots&Shoots, promoviendo la educación y liderazgo juvenil con especial atención al acceso de niñas y mujeres a la formación y el desarrollo. Está presente en 60 países y se conceden microcréditos para que emprendedoras puedan iniciar sus propios negocios.

Llevaba la igualdad como bandera, porque así se lo transmitieron en casa desde niña: “Mi madre era la única que no se reía cuando yo decía ‘quiero trabajar con leones, a los 10 años. Ella me conseguía todos los libros que yo quería sobre animales. Su mensaje para mi hermana y para mí siempre fue ‘se puede’, jamás ‘no se puede’. Nos transmitió que si quieres algo con todas tus fuerzas, trabajas duro y aprovechas las oportunidades, es posible conseguirlo y recorrer el camino que quieras".

"Si mis piernas me han ayudado a obtener publicidad para los chimpancés, ha sido útil”, comentó durante una entrevista. Se refería a la atención mediática que recibió durante muchos años, en la que se hablaba más de su físico que de sus logros.

Obviamente, sus declaraciones más conocidas y relevantes tienen que ver con su trabajo, pero siempre encierran lecciones de vida personales, como la conciencia, el respeto, el amor por el medio y las personas y la esperanza.

“Para frenar el cambio climático, debemos resolver cuatro problemas que aparentemente son irresolubles: eliminar la pobreza, cambiar nuestros insostenibles estilos de vida, abolir la corrupción, y pensar en nuestro crecimiento poblacional. Creo que todavía tenemos una ventana de tiempo para generar un impacto”, aseguró en la revista Time.

Como ha dicho el actor y gran amigo de Jane Goodall Leonardo DiCaprio tras su muerte: "Eres mi heroína". Y fue la de millones de personas.