Mari Ángeles, madre de Omar Montes: "Me he limpiado las heridas sola y mi hijo nunca se ha enterado"

Su hijo es uno de los cantantes más reconocidos y también mediáticos de España. Sus fans se cuentan por miles y el amor que siempre muestra por su familia es muy valorado por todos. Pero esta vez la protagonista es ella, Mari Ángeles Montes, que ha sido invitada del programa Madres: desde el corazón, de Mediaset Infinity.

La historia de la madre de Omar Montes es de superación y de lucha. Se casó con el padre del joven, un refugiado iraquí, a los 17 años. Él tenía 31, así que había bastante diferencia de edad. Se quedó embarazada a los 22 en La Línea de la Concepción (Cádiz), donde su pareja trabajaba de vendedor ambulante.

Cuando su pequeño apenas tenía un año, decidió divorciarse. Se arrepiente de haberse casado y haber sido madre tan joven, aunque, por supuesto, se siente muy orgullosa del artista. No obstante, su relación cuenta con algunas dificultades.

La madre del cantante, durante la entrevista.

Omar siempre ha afirmado que su abuela es como una madre para él, porque ha sido ella quien le ha criado. Mari Ángeles, por su parte, reivindica constantemente su figura en la crianza. De hecho, no se puso a trabajar hasta que su hijo había cumplido los 11.

Según ella misma cuenta, aunque Omar Montes siempre fue un niño “muy bueno e inocente”, también se convirtió en la diana del acoso escolar. Sufrió bullying en primaria y eso la obligó a cambiarle de colegio.

"En aquel momento yo estaba sola, y no sabía qué hacer. Se metían tanto con él... Estamos hablando de un niño al que le tiran por la tapia al cementerio y que me viene todo magullado, que yo estoy yéndole a buscar todo el rato, continuamente detrás de él, hasta el gorro de lo que está pasando... Había maltrato físico con él y maltrato psíquico conmigo", recuerda.

El supuesto 'motivo' para este trato, según ella, es que "era gordito, medio árabe... y eso yo lo he sufrido mucho", afirma. Desesperada, decidió apuntarle a clases de artes marciales y a karate para que pudiera defenderse. Eso llevaría al cantante a comenzar su trayectoria en el boxeo profesional.

Poco imaginaba entonces Mari Ángeles que aquel pequeño que tanto sufrió en su infancia acabaría convirtiéndose en toda una estrella y cambiando radicalmente su vida y la de sus seres queridos. Atrás quedan las penurias económicas del pasado, que según Mari Ángeles revela a Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, durante la entrevista, siempre trató de ocultar a Omar.

"Yo siempre me he limpiado las heridas sola, y mi hijo nunca se ha enterado. Me acuerdo de que yo trabajaba de barrendera, y estuve una semana sin salir de casa porque tenía el pie destrozado por las botas de trabajo. Pero son cosas que no contaba", confiesa.

Ahora está a punto de ser abuela por segunda vez, ya que el intérprete volverá a ser padre el próximo mes de noviembre con su novia, Lola Romero. Su primogénito, que se llama como él y tiene 13 años, es el ojito derecho de su abuela.

Ambos tienen una relación muy estrecha y hablan con libertad de todo. Mari Ángeles cree que lo está disfrutando más que a Omar, ya que sus circunstancias son muy diferentes en la actualidad.

No oculta el orgullo que siente por lo que ha conseguido: "Ahora llena estadios, y hay gente que incluso viene de fuera y lo ve para poder aclamarlo. Y eso te emociona. Siempre he creído que Omar tiene algo especial, lo pensé nada más salir del hospital y dar a luz. Iba con él en brazos en el coche, y le miraba y pensaba que tenía algo en la mirada. Supongo que todas las madres lo dicen, pero yo lo pensé de verdad".

Reconoce que le costó asimilar la fama del cantante y por ende la de toda la familia, pero a ella lo único que le importa es verle feliz y disfrutar de esta nueva etapa familiar que tienen por delante con la llegada de un nuevo miembro al clan Montes.