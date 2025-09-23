Jose Toledo hace balance de su carrera: "A mi yo de 20 años le pediría más confianza, porque era bastante miedosa"

La invitada de este episodio del pódcast En marcha con Nuria March es una de las modelos más reconocidas de los 80 y 90, que recondujo su carrera hacia la pequeña pantalla, donde hoy continúa cosechando éxitos. Ella es Jose Toledo y actualmente presenta el magazine Entre nosotras, en la televisión canaria, su tierra natal.

El título de ese espacio, con el que se siente feliz y que es un homenaje a las islas, viene como anillo al dedo para esta conversación entre dos mujeres que se conocen desde hace años y que vuelven a reencontrarse ante los micrófonos. "¡Qué ilusión me hace!", dice Nuria.

Pese a los triunfos que ha conseguido en programas emblemáticos como Cartelera, Gente y Corazón, Corazón entre otros, la discreción siempre ha sido su seña de identidad. Ha concedido pocas entrevistas y le gusta poco hablar de cosas personales. "Tú jamás te has vendido, ¿cuál es tu secreto?", le pregunta March.

La presentadora triunfa en Canarias con el programa 'Entre nosotras'.

"Es una forma de ser. Soy así desde pequeñita, reservada, así que no he tenido que hacer ningún esfuerzo. También es verdad que durante toda mi vida he trabajado de cara al público, he presentado programas de muchísimo éxito y he tenido esa proyección en televisión, así que no me parecía necesario proyectarme más en los medios. Mi vida no es tan importante", responde.

En cualquier caso, su trayectoria sobre la pasarela sí lo es, como le recuerda la conductora del pódcast. De nuevo, ella responde con humildad.

"He tenido la fortuna de trabajar con los mejores, efectivamente. Llegué a Nueva York en el 84, después de haber empezado como prácticamente todas las modelos. O sea, fui de Canarias a Barcelona, después viví en Tokio y ya me fui a EEUU donde estuve cuatro años", recuerda. Ha protagonizado portadas internacionales en Italia e Inglaterra.

En el terreno íntimo, ese que mantiene tan privado, ha estado casada 32 años con José Cristóbal Martínez-Bordiú y tiene dos hijos. Nuria March pone sobre la mesa la convulsa sociedad en la que vivimos para saber qué es lo que más le preocupa desde su perspectiva de madre: el clima de agresividad creciente, los problemas políticos, el drama de los conflictos armados...

"Como madre y como persona —especifica—. Básicamente, me inquieta la hostilidad que se está viviendo desde hace tantos años. Porque guerras ha habido siempre y diferencias políticas también. Me parece que está el ambiente muy cargado, desde las redes sociales hasta las ideologías. Y también hay mucha incertidumbre. A veces tengo la sensación de que esto va a petar por cualquier lado, es como una olla exprés".

Nuria March cita la inmigración, que es uno de los problemas que más preocupan en Canarias, para saber la opinión de la presentadora. "Es un dramón tremendo y me parece poco justo que solo sea el Gobierno de Canarias el que se tenga que ocupar de eso. Tienes que atender a todos los que llegan y esa es una responsabilidad que se tiene que gestionar a nivel nacional", asegura.

De ahí volvemos a cómo es Jose cuando los focos se apagan: le gusta leer, también bailar de cuando en cuando y su lugar favorito para perderse es el mar. Confiesa que no volvería a ser modelo, prefiere la televisión. "Me quedo con ella sin duda alguna. Empecé a trabajar en pantalla en los años 90, es mucho más completo. Estoy muy contenta de todo lo que hice en su momento como modelo. Pero la televisión me encanta", responde.

Para terminar, la conductora del pódcast le plantea: "Si pudieras volver a la Jose Toledo de hace 20 años, ¿qué le pedirías o qué cambiarías?". Ella asegura que ha cambiado poco, pero hay algo que hubiera necesitado entonces: "Más confianza en mí misma, porque yo era bastante miedosa. Es una cuestión de edad, lo vas aprendiendo".