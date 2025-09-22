Laura Matamoros: "Pediría amnesia colectiva para ciertas situaciones en mi vida, que no deseo para nadie"

Laura Matomoros, junto a Cruz Sánchez de Lara en el programa de Mediaset Infinity.

Tiene casi un millón de seguidores en Instagram, ha sido modelo y es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Complutense de Madrid. Además, Laura Matamoros pertenece a una de las familias más mediáticas de la prensa rosa: su padre es el colaborador televisivo Kiko Matamoros y su madre, Marián Flores, hermana de la modelo y empresaria Mar Flores.

Quizá por eso su salto a la pequeña pantalla era casi obligado; en 2016 participó en Gran Hermano Vip, donde resultó vencedora, y al año siguiente fue concursante de Supervivientes. También se ha paseado por diferentes platós como tertuliana.

Es modelo, además de creadora de contenido, y su vida personal ha estado muy expuesta en el foco público. Tiene dos hijos, fruto de una relación de idas y venidas con Benji Aparicio. Matías y Benjamín son los dos grandes amores de su vida.

En 2018, estrenó un canal de MTMAD, donde narraba los detalles de su primer embarazo y luego las rutinas postparto. Ahora vuelve a hablar de su faceta maternal con Cruz Sánchez de Lara, en el programa que la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, presenta en Mediaset Infinity. Ella es la protagonista de la cuarta entrega de Madres: desde el corazón en su segunda temporada.

Entre sus confesiones más sinceras, esta: “Me superó ser madre tan joven”. Además, reconoce que la traumática separación de sus padres ha marcado profundamente su forma de criar a sus pequeños para propiciar su bienestar.

Magatest

Acostumbrada a las cámaras y a las entrevistas, Laura Matamoros también desvela aspectos desconocidos de su vida a través de las preguntas del Magatest.

Los enunciados son títulos escritos por relevantes autoras como Virginia Woolf, Ana María Matute, Jane Austen, Almudena Grandes, Carmen Laforet, Alice Munro, Elena Ferrante…

'Mi primera memoria'.

Mis vacaciones en familia en la playa.

'Una habitación con vistas'…

Al mar.

'Orgullo y prejuicio' sobre…

Orgullosa de lo que soy, y prejuicios de nada.

'La amiga estupenda' es…

La que me escucha, no me juzga, me entiende y me quiere.

'Lo que el viento se llevó'…

Mi pasado.

¿Queda algo de 'la edad de la inocencia'?

Cada vez menos.

¿Qué te deja el 'corazón helado'?

La mentira, la injusticia.

'El mejor de los mundos posibles'.

Una vida entera con mi familia.

¿A quién asesinarías 'en el Orient Express'? (o ¿a quién regalarías 'un viaje sin retorno'?)

No se lo regalaría a nadie.

¿Qué supone 'la ridícula idea de no volver a verte'?

Cuando tú abres tu corazón a alguien y te decepciona.

El amor más grande…

El de una madre.

¿Para qué pedirías 'amnesia colectiva'?

Para ciertas situaciones en mi vida, que no se las deseo a nadie.

'Un secreto a voces'.

Que estoy en paz.

'Un secreto inconfesable'.

No lo diría por aquí.

¿Qué es para ti 'nada'?

Pues eso, nada.

'Cuando la revolución termine'.

Seremos libres.