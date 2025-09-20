Mercedes -no se incluirán apellidos en este reportaje a fin de preservar la identidad de las personas mencionadas- tenía 46 años y era madre soltera de una hija que ahora se ha quedado huérfana. El pasado domingo 7 de septiembre, la vida de esta mujer, natural del municipio gaditano de Sanlúcar de Barrameda, se apagó para siempre. O más bien, se la apagaron.

El que fuera su pareja desde hace unos seis años, un sevillano de aproximadamente su misma edad, la mató presuntamente en la casa que éste tiene en la barriada sevillana de Valdezorras, en la periferia norte de la capital hispalense.

Ahora, la hija, los padres y las dos hermanas mayores de la víctima lloran su pérdida. Desde pequeña, Mercedes había sido "una niña tímida y reservada -y lo seguía siendo-".

Uña y carne con sus hermanas, siempre en el regazo de su madre y muy unida a su hija, cuentan a Magas quienes la conocían.

"Nunca ha tenido suerte en el amor", declaran. Antes de cumplir la mayoría de edad, la que es la primera víctima de violencia de género en Sevilla de este 2025 se quedó embarazada de su única hija, de la que siempre ha presumido orgullosa.

El padre de esta "no llegó a hacerse responsable de la crianza". Años después, el mismo perdería la vida "en un accidente de tráfico" en la citada localidad gaditana.

Antes de llegar a los 30 años de edad, la hija de la fallecida se ha quedado huérfana, aunque arropada por sus tías y abuelos. "Está en buenas manos", aseguran.

Conocida por su timidez

A Mercedes la recuerdan los sanluqueños como "una mujer muy normal, que no se metía con nadie ni dio nunca ningún problema". Tampoco le conocen otra pareja que no sea el hombre que habría acabado con su vida.

La víctima "era rociera y apasionada de la Semana Santa". De la fiesta cofrade disfrutó con su hija, de la onubense con el que, supuestamente, se ha convertido en su verdugo.

El suceso deja, al menos, cinco vidas completamente devastadas. La sanluqueña venía de "una familia humilde, trabajadora y muy conservadora".

De padres panaderos, desde que terminó los estudios obligatorios, su vida se limitó a pasar las horas del día elaborando picos y disfrutando de los suyos.

No figuraba en el sistema VioGén

Mercedes llevaba alrededor de seis años de relación a distancia con su presunto asesino. Los vecinos de la barriada de Valdezorras sostienen que ella "iba a verlo a él los fines de semana y algunos días de fiesta".

La sanluqueña no figuraba en el sistema VioGén, sin embargo, los habitantes de Sanlúcar afirman que "ella no se atrevió a denunciar nunca, pero que él no daba muy buena sensación".

Además, declaran que "llevaban peleados un tiempo y tanto él como la suegra de Mercedes la llamaron para que fuera a Sevilla a hacer las paces".

El supuesto asesino era una persona conocida en el barrio sevillano. En cuanto a él, hay disparidad de opiniones. Mientras unos señalan que era "alguien completamente normal", otros sostienen que había "dado de qué hablar en alguna que otra ocasión".

Finalmente, la tarde del pasado domingo 7 de septiembre, los servicios de emergencia recibieron la llamada de un hombre que decía haber matado a su pareja.

Los efectivos se personaron en el número 3 de la calle José María Sánchez Estévez, lugar en el que yacía el cuerpo sin vida de Mercedes. Una puñalada en el abdomen habría provocado su muerte.

Un pueblo devastado

Ahora, Sanlúcar está completamente conmocionada. Las calles del pueblo y las redes sociales de sus habitantes se han llenado de mensajes de repulsión hacia el supuesto asesino y de cariño hacia la víctima y la familia.

El ayuntamiento del municipio ha decretado tres días de luto por la muerte de su paisana. El próximo sábado 13 de septiembre, la plaza principal del pueblo se convertirá en el escenario de una manifestación en protesta por el presunto asesinato machista de su vecina.