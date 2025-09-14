Marifrán Carazo, la alcaldesa que quiere llevar la cultura de Granada por Europa: "Somos tradición, pero también futuro"

Granada respira talento en cada esquina, entre La Alhambra, el Albaicín y las calles donde la música, el arte y la historia conviven a diario. Pero la capital nazarí mira también al futuro, y uno de sus grandes objetivos es lograr ser Capital Europea de la Cultura en 2031.

De ello habla la alcaldesa Marifrán Carazo en el último episodio de Arréglate que nos vamos, el pódcast presentado por Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y ENCLAVE ODS, y Charo Izquierdo, directora de ENCLAVE ODS.

"Lo que queremos desde la ciudad es avanzar con esa historia, con ese patrimonio, con esa Granada en la que se respira cultura por los cuatro costados. Este proyecto es una oportunidad para seguir creciendo, para transformar nuestra ciudad", afirma en el programa.

En la conversación, Carazo repasa su trayectoria, marcada por una vocación que nació muy pronto: "Desde muy joven empecé a participar, a preocuparme por hacer cosas por los demás. Fui concejal hace más de 20 años. No esperaba ser su alcaldesa en ese momento. Yo creo que es vocación de servicio público, de cuidar tu entorno, de hacer cosas por los demás".

También habla de la feminización de su sector: "Hay una frase que dice que cuando una mujer entra en política, cambia la mujer. Y cuando muchas entran en política, cambia la política. Siempre ponemos nuestro toque. La sensibilidad, el cuidado, la preocupación… No son valores de los que se puedan apropiar ellas únicamente, pero los representamos de forma mayoritaria".

En el gobierno de una ciudad, asegura la alcaldesa, "eso es importante: la preocupación por el detalle, por el día a día, por la limpieza, por el embellecimiento, y también por el futuro".

En los próximos años, el gran proyecto es convertir a Granada en Capital Europea de la Cultura. "Depende de nosotros", insiste. "Tenemos que desearlo como sociedad. Visualizar ese deseo, involucrarnos todos. La ciudad se ha sumado, y estamos en ello. Yo no paro de repetir que el camino es lo importante".

La dirigente del Partido Popular visita 'Arréglate que nos vamos'. Laura Mateo

Para Carazo, "no basta con organizar cosas rápidas, sino cuestiones que trasciendan, que permanezcan en el tiempo. Estamos fortaleciendo la programación cultural. Por primera vez en septiembre, la ciudad del flamenco va a tener bienal dedicada a este. Es algo que hemos conseguido y que va a tener vocación de permanencia".

La alcaldesa menciona a Federico García Lorca como seña de identidad universal. Por ello, "estamos muy centrados en ofrecer una programación en torno a este en todas las artes en las que tuvo influencia: teatro, flamenco, poesía… De forma permanente y estable, porque él refleja lo que somos".

Y recuerda que Granada ha sido siempre una ciudad abierta: "Siempre ha sido una ciudad de convivencia. Lo que ocurrió con la toma, con las Capitulaciones de Santa Fe, con la firma del primer tratado para conocer el nuevo mundo… Todo eso marca nuestra personalidad y nuestra responsabilidad de favorecer la convivencia entre culturas".

Además, en 2031 la Universidad de Granada cumplirá 500 años: "La candidatura va de la mano del conocimiento, de la investigación. Somos tradición, pero también futuro. La innovación nos tiene que ayudar a transformar la actividad económica vinculada a la cultura. Estamos planteando retos como integrar la inteligencia artificial al ámbito creativo".

Lejos de la política, Carazo deja conocer su lado personal: "Desconecto en casa, con mi familia y un buen libro, hablando con mis hijos, con mi marido… Y me encanta cocinar". Cada vez que sale de la capital nazarí y visita otra ciudad, dice, su pasatiempo es visitar los mercados y ver la gastronomía de la zona: "Hay que apostar por productos de proximidad".

De izquierda a derecha, Cruz Sánchez de Lara, Marifrán Carazo y Charo Izquierdo. Laura Mateo

También aprovecha la charla para reflexionar sobre el futuro. Confiesa la alcaldesa que le gustaría que su legado fuera el haber mejorado Granada en el día a día, haber cuidado su patrimonio. "Es importante que esta gane autoestima para poder crecer y conseguir los objetivos que nos estamos marcando".

El impulso que Marifrán Carazo defiende para que la ciudad andaluza logre la deseada capitalidad tuvo este verano un reflejo especial con la gran semana organizada por EL ESPAÑOL, Magas y El Cultural. Durante tres días, se convirtió en escenario de una programación que reunió a grandes voces del pensamiento, la política y las artes.

Desde la grabación de Arréglate que nos vamos en el Cuarto Real de Santo Domingo hasta el Club de Lectura de Magas con Nativel Preciado, pasando por la velada literaria de Los Misterios de La Alhambra y los Premios Granada a la Cultura Europea, esta vivió una semana inolvidable.

La gran Alfombra desplegada en los palacios de la Alhambra fue otro de los grandes símbolos de este encuentro. Sobre ella, referentes de todos los ámbitos se dieron cita para celebrar el talento femenino y el poder transformador de la cultura.

Con el respaldo del Ayuntamiento y una red de patrocinadores, EL ESPAÑOL demostró en Granada que tradición e innovación caminan juntas para proyectarse al mundo. Un homenaje a la belleza, la historia y el futuro de un lugar que, como escribió Lorca, "está indefenso ante los halagos" y que esa semana volvió a confirmar que su patrimonio es su mejor carta de presentación.