Samary Fernández Feito, directora de Lujo en Vocento: "Los medios hemos virado de Gutenberg a Zuckerberg"

Es septiembre, y, con él, vuelven los episodios de Arréglate que nos vamos, el pódcast presentado por Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y ENCLAVE ODS; y Charo Izquierdo, directora de ENCLAVE ODS. En él, cada semana se sientan mujeres referentes en un gran abanico de sectores para compartir sus trayectorias y reflexiones.

Esta vez, el protagonismo queda cedido a la comunicación: la última invitada a la que redescubre el programa es Samary Fernández Feito, directora del Área de Lujo, Estilo de Vida y Revistas de Vocento. Licenciada en Derecho y con una amplia formación en negocios, administración de empresas y liderazgo, está al frente de la estrategia de las revistas y suplementos del grupo.

Una vida entre redacciones, comités y viajes a medio mundo. Eso es lo que carga sobre sus espaldas la directiva, cuyo papel en el gigante mediático incluye impulsar y reforzar la parte digital y de big data, crecer en el universo de las redes, identificar oportunidades de negocio y consolidar el liderazgo de marcas como XLSemanal, Mujerhoy, Welife o el congreso de liderazgo femenino WomenNOW.

Es, en pocas palabras, una adalid de la digitalización. “Los medios hemos virado de Gutenberg a Zuckerberg”, asegura en conversación con Sánchez de Lara e Izquierdo, sintetizando de forma gráfica el salto que atraviesa la industria. Explica que durante siglos el modelo fue estable, basado en la imprenta y en la rutina de informarse cada mañana con el periódico.

Hoy, la realidad es otra: “Estamos en un momento en el que se venden menos periódicos que nunca y, sin embargo, se consume más información, toneladas. La gente está completamente enfocada en ello y, al mismo tiempo, vive un momento de muchísima desconfianza, porque no nos fiamos de lo que leemos”.

Para ella, ahí radica el desafío: “Los medios son más necesarios que nunca, porque la sociedad necesita una brújula y un sitio al que acudir para encontrar noticias veraces. Los que aspiren a tener relevancia y solidez tendrán que recuperar la confianza del lector”. La digitalización no admite pausas.

Samary Fernández ante el objetivo. Esteban Palazuelos

“No va a volver a haber manual de instrucciones", asegura en el programa. Quién va a ser relevante: el que sepa adaptarse y a la velocidad que exige la digitalización. "Hoy ya no hay oportunidad, ahora hay urgencia", coinciden Sánchez de Lara e Izquierdo en el programa.

Arréglate que nos vamos también deja espacio para las reflexiones sobre el lujo, uno de los terrenos en los que es experta.

“Para mí es una palabra compleja. No tiene que ver con el precio de las cosas, sino más con el valor”, explica frente a los micros, asegurando que lo que realmente se persigue es la "excelencia".

No habla de bolsos ni de relojes inaccesibles. "Una amiga mía tiene un Jaume Plensa en su jardín", ejemplifica. Eso, levantarse cada mañana y ver una pieza del artista en casa, es sinónimo de exclusividad no solamente por lo material, sino también por su valor sentimental, la identidad y los recuerdos que confiere.

En el episodio aflora una Samary más íntima, más allá de los eventos y las revistas. Asegura que, si hay algo que ha guiado su carrera a lo largo de las décadas, ha sido la amistad. Reivindica la necesidad de cuidar a los demás, tanto en lo personal como dentro de las organizaciones. "Creo que se le da poca importancia a esto, pero la vulnerabilidad es un punto donde nos encontramos todos", dice.

De su madre, la directiva heredó dos pasiones que marcan su vida: la ópera y los viajes: "Las dos cosas vienen de ella". Hoy mantiene esa tradición junto a su padre. Recientemente, cuenta a las presentadoras, "fui a ver una obra con él en el Museo Metropolitano de Arte (Met) de Nueva York. Me hacía mucha ilusión volver”.

Cruz Sánchez de Lara, Samary Fernández y Charo Izquierdo en 'Arréglate que nos vamos'. Esteban Palazuelos

Asturiana de origen, recuerda con emoción su asistencia a los Premios Princesa de Asturias del año pasado: "Como persona de allí, vivir eso es único. El gran momento para mí fue escuchar el himno". Aquel día estuvo acompañada de Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo, las dos compañeras de micros con las que se abrió en el programa de Magas.

Hay personas que hablan desde el cargo, y otras que lo hacen desde el corazón. Samary Fernández Feito pertenece a ese segundo grupo. Escucharla es comprobar que tras la directora hay una mujer que se emociona, ríe, recuerda y, sobre todo, cuida. En tiempos de urgencia, ella apuesta por la excelencia y los vínculos que permanecen. Y esa es, sin duda, su manera de marcar el rumbo.