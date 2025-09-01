Noelia López, viuda del futbolista Reyes, sobre el duelo: "Supone un punto de inflexión. Es también madurar"

Han pasado seis años desde que perdió al hombre de su vida, pero Noelia López aún lo siente muy presente. Solo hay que leer un post de sus redes sociales, del pasado mes de junio.

"Cuántas noches se han quedado dormidas soñando que volviera a hacerse realidad este momento. Te sentimos en cada paso que damos, en cada momento especial y en nuestro día a día, y en todos los que quedan por vivir. Sigue cuidándonos desde donde estás", rezaba la publicación.

La andaluza sacó fuerzas de flaqueza, y sigue haciéndolo, por sus dos hijas, Noelia (11 años) y Triana (7), con la memoria del futbolista José Antonio Reyes siempre presente. Es la primera protagonista de la nueva temporada de Madres: Desde el corazón, de Mediaset Infinity, y ha abierto su corazón a Cruz Sánchez de Lara, presentadora y vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL.

"De ese día hay cosas que he olvidado o no recuerdo, pero fue un día muy triste para mí, como mujer y como madre. La vida, tal como la conocíamos, se acabó'', confiesa Noelia en relación con la fecha en que su marido sufrió el accidente de tráfico que le provocó la muerte con solo 35 años.

Tras el dramático suceso, se mudó a Jaén con las pequeñas para poder estar cerca de sus padres. La ingeniera, que tiene un blog personal y crea contenido para Instagram, vive volcada en su familia, rodeada y apoyada siempre de sus seres queridos.

Además de conceder una entrevista en el citado espacio televisivo, la viuda de Reyes se ha sometido a las preguntas de nuestro Magatest, con premisas basadas en los títulos de las obras más relevantes escritas por mujeres como Virginia Woolf, Ana María Matute, Jane Austen, Almudena Grandes, Carmen Laforet, Alice Munro, Elena Ferrante…

Tu 'primera memoria'…

Recuerdo de pequeña, con tres añitos, que la profesora nos preguntaba todos los días al llegar a clase qué día de la semana era y, el que lo acertara primero ganaba un caramelo.

Vivíamos en un pueblecito donde los viernes hacían el típico mercadillo en la calle. De camino al cole, cuando veía que estaban montando los puestos, ya sabía qué día era. Así que ganaba el caramelo y el huevo Kinder que mi madre me compraba.

Otro recuerdo muy bonito es cuando ella me leía un cuento por las noches, el de Alicia en el País de las Maravillas. Tenía una ilustración de una magdalena con una pinta buenísima, así que siempre le pedía que me diera una al verla. Aún conservo ese libro y hoy se lo leo yo a mis hijas.

Otra primera memoria, el nacimiento de mi hermano. Me encantaba mi papel de hermana mayor. Ahora que lo pienso, siempre he sido muy madre, creo yo.

'Una habitación con vistas' a...

Una playa con arena fina y un mar en calma

¿'Orgullo y prejuicio(s)' sobre...?

Creer que la felicidad está en lo grande y reconocido, cuando realmente se encuentra en lo pequeño. En los instantes aparentemente insignificantes, pero que te llenan el corazón.

'La amiga estupenda' es...

La que está siempre y entiende mis pausas y silencios. La que se alegra de mi felicidad y llora con las tristezas. La que, sin juzgar, te regala el mejor de los consejos.

La que tiene muchas cosas en común conmigo, pero aun así somos distintas y nos completamos. La que llega cuando más la necesitas. La que lo puede todo, pero no va de nada. La auténtica. Aquella a la que puedo llamar hermana.

¿Qué fue 'lo que el viento se llevó'?

Fue la apariencia y las malas energías.

¿Queda algo de 'la edad de la inocencia'?

Por supuesto, queda mucho y eso es lo que alimenta la emoción de hacer siempre algo como si fuera la primera vez.

¿Qué te deja 'el corazón helado'?

Las mentiras.

¿'El mejor de los mundos posibles'?

Uno donde abunde la bondad. Libre de injusticias.

¿A quién asesinarías 'en el Orient Express'? (o ¿a quién regalarías 'un viaje sin retorno'?)

Un viaje sin retorno mejor… a los hipócritas.

¿Qué supone 'la ridícula idea de no volver a verte'?

Supone un antes y un después, una transformación, un punto de inflexión, avanzar y madurar.

'El amor más grande'.

El de una madre.

¿Para qué pedirías 'amnesia colectiva'?

Para el oportunismo.

Un 'secreto a voces'.

La verdad a veces duele.

'Un secreto inconfesable'.

Es inconfesable (risas).

¿Qué es para ti 'nada'?

Para mí lo es todo. Puede esconderse un mundo detrás de cada nada.

'Cuando la revolución termine'...

Habré logrado la mejor versión de mí misma.