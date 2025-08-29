Sari Rautio, embajadora de Finlandia: "Apreciamos que España haya desplegado fuerzas en el este de la OTAN"

Continuamos con la tercera entrega de la serie Diplomacia con Voz Propia: Mujeres que Transforman el Mundo, proyecto liderado por Marlen Estévez, presidenta de Women in a Legal World; Valentina Yane, presidenta young de Women in a Legal World; y Marta Polvorosa, socia young de Women in a Legal World.

En esta ocasión tuvimos la oportunidad de contar con una mirada desde el norte, con Sari Rautio. Hay caminos que parecen trazados desde la vocación. La actual embajadora de Finlandia en España, empezó a interesarse por otras culturas siendo apenas una niña.

Aprendió esperanto —un idioma artificial creado para fomentar la comunicación global— gracias a la inquietud que le despertó un profesor del colegio. Desde entonces, ha cultivado una vocación profundamente internacional.

Su relación con España comenzó mucho antes de ostentar el cargo de embajadora. Durante su etapa universitaria, eligió Granada como destino Erasmus, un paso que le permitió comprender mejor la cultura del país y, en sus propias palabras, enamorarse de él.

La protagonista de este capítulo de 'Diplomacia con Voz Propia', retratada por Magas. Sara Fernández

Poco después, fue becaria en la propia embajada de Finlandia en Madrid, donde ahora ejerce como embajadora. Han pasado casi tres décadas desde aquella beca, pero la emoción de haber regresado al mismo edificio, al mismo despacho, sigue intacta.

Es un testimonio de cómo las trayectorias profesionales pueden cerrar círculos. Y de cómo, a veces, el destino premia la constancia, la vocación y el compromiso.

Con una carrera diplomática consolidada, Sari ha vivido en destinos tan diversos como Etiopía y Moscú. De su paso por el segundo destaca un punto de inflexión en su carrera profesional: el momento en que fue capaz de comprender plenamente a su vecino del Este.

Hoy, habla de España con la seguridad de quien ve un socio clave: "Es el cuarto país de la Unión Europea, un partner estratégico para nosotros. Somos miembros de la Unión Europea y también ambos de la OTAN. Estamos muy alineados en la mayoría de las políticas europeas".

Las geografías son distintas, pero los retos se comprenden: "Estamos en las dos esquinas de Europa. España, con un entorno estratégico más vinculado al Sahel, al Atlántico y al Mediterráneo. Nosotros, con Rusia marcando nuestro espacio estratégico. Creo que nos comprendemos muy bien".

Ese entendimiento, ese compromiso con la resolución de desafíos comunes, se traduce en gestos concretos que Rautio pone en valor durante la entrevista. "Apreciamos que España haya desplegado fuerzas en el flanco este de la OTAN", ejemplifica.

La embajadora de Finlandia asegura que esa perspectiva compartida entre ambos Estados ayuda a construir una verdadera empatía estratégica. En un tiempo marcado por retos globales, insiste en que la seguridad no puede dividirse entre norte y sur.

La embajadora de Finlandia, Sari Rautio.

Europa debe responder de forma cohesionada. Por eso, valora profundamente el compromiso de España al enviar tropas a la frontera oriental de la OTAN, en un gesto que no pasa desapercibido para la embajadora. "España entiende muy bien cuál es la amenaza de Europa", asegura.

Su visión de la diplomacia está profundamente ligada a la seguridad internacional. Para ella, no hay política exterior sostenible sin una arquitectura de paz robusta. Por ello, insiste en la necesidad de reforzar alianzas, ampliar el diálogo y no perder de vista los riesgos compartidos.

Cuando se le pregunta por su próximo reto profesional, evita hablar de un único objetivo. Sari pone ahora el foco en contribuir al Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, con la firme intención de fomentar la negociación y la mediación en los procesos de paz. Siempre con la mirada puesta en las soluciones, no en los conflictos.

Sari Rautio, durante la entrevista. Sara Fernández

La embajadora no es ajena a las dificultades que históricamente han enfrentado las mujeres en la diplomacia finlandesa, y asegura que su trayectoria ha sido posible gracias a aquellas profesionales que antes que ella abrieron las puertas, muchas veces sin reconocimiento, pero con firmeza y determinación.

En su caso, ha aprendido a identificar sus fortalezas y a trabajar desde ellas. Cree firmemente que el desarrollo pasa por saber qué se te da bien y cómo puedes aportar valor a la sociedad desde ahí. Es su reflexión más personal; hay que mejorar lo que no se domina, sí, pero el verdadero crecimiento nace de identificar tus puntos fuertes y construir desde ellos tu valor diferencial.

La embajadora frente al objetivo. Sara Fernández

Su mensaje es claro y sereno: las trayectorias que marcan la diferencia no siempre son rectas, pero sí coherentes. Y el liderazgo, en su opinión, consiste en mantener la dirección cuando soplan vientos contrarios. Porque en la diplomacia —como en la vida— entender al otro es siempre el primer paso.