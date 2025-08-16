En su carné de identidad figuraba el nombre de Zunilda Hoyos, pero sus seres queridos la llamaban Zuny, y en internet era conocida como Amy Musclefit, o incluso como la She-Hulk colombiana.

Este último apodo no era casual: su físico imponente era fruto de años de dedicación al culturismo profesional, su gran pasión. Una mujer que se esculpió a sí misma, hasta que otro decidió destruirla. Una pasión que fue truncada demasiado pronto.

El pasado 19 de junio, Zunilda fue hallada muerta con signos evidentes de violencia en un apartamento de la urbanización de lujo Higuerón West, en Fuengirola. Tenía 43 años cuando su vida se apagó tras ser asesinada, presuntamente, por la persona que más la quería.

Según la principal hipótesis policial, su marido, Jarrod, la golpeó brutalmente con un martillo hasta matarla. Después, se suicidó en una bañera con un arma blanca. Ella se había desplazado a Málaga para acompañarlo en una operación de rodilla prevista para el lunes 16 de junio. Pero ambos fallecieron antes.

Su familia, residente en Colombia, de donde ella era natural, dejó de tener noticias de ella el sábado anterior a la intervención. Alarmados, comenzaron a compartir en redes sociales imágenes de la pareja desaparecida.

Las sospechas se dispararon cuando vieron que Jarrod había eliminado todas sus redes sociales y que en el perfil de Instagram de Zunilda había aparecido un post extraño, de tono agresivo, que parecía escrito por él.

El mensaje denigraba a la mujer e incluía supuestas acusaciones que su familia considera falsas. Al final del texto, él mismo afirmaba que ella quería divorciarse “a la colombiana”, insinuando que pretendía quedarse con todo. Su familia niega rotundamente estas afirmaciones.

Una batalla silenciosa

Detrás de la impresionante fuerza de la culturista se escondía una lucha silenciosa que iba más allá del gimnasio. Sus sobrinas han explicado que su tía sí quería divorciarse y que la relación con Jarrod era insana.

Una de ellas, Angie Tous, relata que, aunque la pareja había superado una ruptura hace unos años, desde hace "más o menos un año", Zunilda empezó a notar episodios de agresividad por parte de él. Sin embargo, nunca llegó a denunciarlo ni a hablar en detalle de lo que sufría.

“Yo llegué a pensar que era feliz, que él era el hombre ideal para ella”, reconoce Angie. Ambos compartían su pasión por el deporte y parecían tener metas comunes.

Sin embargo, le sorprendió que Jarrod hablara públicamente en el post de que Amy había roto una puerta con violencia, cuando toda la familia sabía que él fue quien rompió un vidrio en un establecimiento, cuyas esquirlas cayeron sobre Zunilda.

Angie también revela que, poco antes del crimen, Jarrod confesó a un familiar haber estado a punto de perder a su “linda” —como llamaba a su mujer— por otro episodio similar. “Él mismo reconoció haber golpeado una puerta, como después menciona en ese post de Instagram”, señala.

Zunilda había compartido con sus sobrinas que creía que Jarrod padecía algún problema de salud mental y que la convivencia se había vuelto cada vez más difícil.

Su plan era esperar a que él se recuperara de la operación para marcharse a competir a Portugal a un campeonato muy importante y, después, regresar sola a Colombia. Era su forma de empezar de nuevo, pero no le dio tiempo.

Una mujer que brillaba

La muerte de Zunilda truncó no solo su vida, sino también muchos planes familiares: el 25 de julio tenían previsto reencontrarse todos. Salir a pasear, charlar… Tras meses sin verse en persona. Solo por videollamadas. Ahora, su familia lucha por repatriar su cuerpo a Colombia, su tierra natal.

Ella no sobresalía sobre el resto solo por ser fuerte físicamente. Era una mujer que brillaba. Su personalidad, su carisma latino y su disciplina dejaban huella allá donde iba. Pese a llevar muy poco tiempo entrenando en Málaga, un compañero del gimnasio, al notar su ausencia, fue quien acudió a comisaría para denunciar la desaparición, lo que puso en marcha la investigación.

Más allá de sus logros deportivos, Zunilda era un ejemplo de empoderamiento y superación. Tenía miles de seguidores en redes sociales, era admirada por su fuerza, su independencia y su valentía para reinventarse y cruzar continentes en busca de nuevas metas. En 2021, obtuvo el segundo puesto en el NPC Worldwide Latin American Championships.

También compartía su faceta más libre y personal a través de plataformas de contenido para adultos como OnlyFans, desde donde reivindicaba su libertad sexual, corporal y financiera. Quienes la conocían afirman que lo hacía con convicción y porque disfrutaba de ello.

En sus últimas semanas de vida, Zunilda publicaba imágenes en la Costa del Sol, almuerzos con amigas y rutinas de entrenamiento exigentes. En ninguna de ellas aparecía Jarrod. Solo se veía a una mujer decidida y enfocada en su próximo reto: una competición en Portugal a principios de julio que la ilusionaba profundamente.

Su entrenador, el reconocido Branden Ray, le dedicó un emotivo mensaje en redes tras conocer la noticia de su asesinato: "Nos quedaban 17 días hasta subir al escenario y sorprender al mundo, amiga mía. Te dije que podrías estar en el top 10 mundial a final de año, y lo decía en serio. Descansa en paz", escribió, junto a una imagen de ella.

También sus amigas del mundo del culturismo, como Rosa Benadero y Behnaz Azar, expresaron su dolor en redes en cuanto conocieron que la vida de Amy se había apagado. “Te recordaré en cada repetición”, escribió una de ellas. Las tres compartían entrenamientos, pero sobre todo muchos planes y sueños.

Minuto de silencio

La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, junto a representantes institucionales, miembros de la Corporación Municipal y vecinos, participaron el 20 de junio en un minuto de silencio convocado a las puertas del Ayuntamiento para condenar el asesinato machista.

Con este gesto, la corporación quiso mostrar "su más enérgica repulsa ante este terrible suceso" y trasladaron todo el apoyo, el respeto y el cariño de la ciudad a la familia y amigos de Zunilda. No pusieron días de luto en el municipio, al no ser residente de la localidad.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, también expresaron su más absoluta condena y rechazo ante este asesinato machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de las víctimas.

Tanto la ministra como la delegada pidieron todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes.

Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, también condenó en nombre del Gobierno andaluz el presunto asesinato de la deportista. López mostró "su condena y absoluta tristeza" ante este nuevo caso de violencia machista y transmitió "su repulsa, condolencias y apoyo" a la familia y amistades de la víctima.

Además, López explicó que se ofreció apoyo psicológico para la familia de Zunilda desde el Instituto Andaluz de la Mujer.

Este recurso, gratuito y altamente especializado, se activa siempre tras un crimen machista, así como en casos graves de violencia de género con tentativa de homicidio, para ayudar a la recuperación emocional de las personas allegadas de las mujeres asesinadas a través de la atención psicológica en crisis y de apoyo al duelo con una intervención temprana e integral.

Feminicidios

El Ministerio de Igualdad confirmó también el 20 de junio la naturaleza machista del asesinato a martillazos de Zunilda a manos de su pareja sentimental.

Era entonces la tercera mujer asesinada por maltrato en la provincia de Málaga en 2025, después de Pilar, asesinada a golpes por su pareja en un descampado, y Lina, cuyo marido la estranguló y quemó su vivienda con ella dentro. Fue la víctima mortal número 15 de violencia machista a nivel nacional y la 1.309 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Más allá de los números, su nombre, como el de todas las asesinadas, no puede ser solo una simple cifra. Ella fue hija, hermana, tía, amiga, atleta, modelo, creadora.

Su familia pide que el caso se investigue a fondo. Pero, sobre todo, desea que el mundo la recuerde como realmente fue: una mujer con una carrera brillante, un espíritu indomable y una disciplina impresionante.