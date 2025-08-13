Hay más CEO llamados José y Juan que mujeres directivas: así se ve la brecha de género a través de los nombres propios

A la hora de enfrentar una entrevista de trabajo, la expectación es máxima, igual que el nerviosismo. ¿Causaré buena impresión? ¿Estaré lo suficientemente cualificada para el puesto? ¿Habré cumplido las expectativas?

Cada detalle cuenta, y hasta el más mínimo gesto puede decantar la balanza. Pero, ¿acaso te habías planteado alguna vez que tu nombre también puede ser motivo de expulsión o contratación en un trabajo?

Según el último estudio de la plataforma cvapp.es, los más exitosos en el ámbito laboral son los llamados José, Juan y Javier. ¿Conoces a alguno que esté al frente de una empresa multinacional? Sea cual sea la respuesta, es probable que te venga a la mente más de un directivo.

Hay que bajar hasta el puesto número 13 de la clasificación para encontrar una denominación femenina. Además, el documento afirma que hay más CEO que responden a los nombres citados anteriormente que féminas en puestos de alta responsabilidad.

Más allá de lo curiosas que puedan resultar las anteriores informaciones, esconden tras de sí una gran sombra: el fantasma de la brecha de género, pues esta es otra forma de sacar a la luz que las disparidades siguen presentes en los roles de mayor responsabilidad.

Un curioso estudio

Según Amanda Augustine, experta en desarrollo de talento en cvapp.es, "el informe surgió a partir de la necesidad de resaltar de manera anecdótica la falta de representación femenina en los puestos de poder en España". Por ello, se decidió profundizar en los perfiles de LinkedIn.

Para analizar la situación, se ha recopilado información de 3.902 usuarios de esta red social y, con los datos sobre la mesa, se han identificado diversos patrones en los nombres asociados con roles ejecutivos y presidenciales. Además, el análisis ha incluido perfiles con títulos como CEO, director, presidente, vicepresidente, fundador y jefe.

"Realizamos un estudio similar en México —prosigue Augustine—, y los resultados fueron tan reveladores que se decidió replicarlo en España para comparar los datos y ver cómo se aplican en un contexto distinto".

Ahora, ya en este país, los datos fueron significativos: los hombres ocupan un 70% de las posiciones de liderazgo en España y los 13 nombres más frecuentes en roles de liderazgo son exclusivamente masculinos.

Unos datos esclarecedores

Los más comunes no solo dominan las listas, sino que, en conjunto, suman más que el total de las mujeres. Es decir, hay más directivos llamados José o Juan que directivas.

Los datos de los informes.

Por otro lado, los nombres femeninos más exitosos son el de María, Ana o Laura. Pero aún están muy lejos de los otros: mientras que el más repetido de ellos aparece un total de 138 veces, el primero de ellas lo hace en 34 ocasiones.

La representación de género en los roles de poder está lejos de ser equitativa. Amanda Augustine afirma: "La exclusividad de los masculinos en los puestos relevantes no es solo una cuestión estadística, sino que refleja las barreras sistémicas que aún enfrentan las mujeres para alcanzarlos".

Ana, la excepción

Como curiosidad, cabe destacar que entre los fundadores de empresas o instituciones, los nombres que predominan son Pablo y David. Ana destaca como una excepción en un entorno mayoritariamente de hombres, haciéndose hueco entre los cinco primeros resultados en la categoría de director. "Podría deberse a su popularidad, ya que es bastante común en España", comenta la experta.

Algunos ejemplos de este liderazgo podrían ser la presidenta del Banco Santander, Ana Botín; la 'Top 100 Honoraria' y directora de Asuntos Públicos, Comunicación y ESG en el Grupo IFA, Ana Lorenzo; o Ana Núñez-Milara, la directora de Magas de EL ESPAÑOL.