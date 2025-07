Así son las capitanas de la Selección Española Femenina de Fútbol: las mujeres que han liderado al equipo hasta la final

La Selección Española Femenina de Fútbol, bajo las directrices de su entrenadora, Montse Tomé, disputó en la noche del 23 de julio las semifinales de la Eurocopa 2025.

Tras un duelo intenso contra Alemania desde el comienzo, en que el combinado español dominó de forma clara en la primera parte, el esfuerzo comenzó a pesar en la segunda mitad. Sin embargo, llegó la victoria en el minuto 113 de la prórroga gracias a un gol de Aitana Bonmatí.

El próximo domingo 27, las nuestras se medirán a Inglaterra, repitiendo la final del Mundial de 2023, donde la balanza se decantó por la Roja.

Durante todo el campeonato, las futbolistas Irene Paredes, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey y Olga Carmona son las encargadas de vestir el brazalete de capitana. La presidenta de la Liga Profesional de Fútbol Femenino (LPFF), Beatriz Álvarez Mesa, ha definido a cada una con una palabra para Magas.

Así son las líderes de un grupo que se concibe y se percibe como una misma máquina.

Irene Paredes, la fortaleza

La deportista vasca (Legazpia, Guipúzcoa, 4 de julio de 1991), que lleva formando filas con el combinado nacional desde hace 14 años, es titular indiscutible del 11 inicial de Tomé. Sin embargo, no fue hasta el segundo partido del campeonato cuando pisó el césped por primera vez debido a una sanción.

No obstante, la defensa, que milita en el Barça desde el verano de 2021, salió al campo como un rayo para anotar un gol fundamental antes del descanso del encuentro contra Bélgica, cuando se estrenó, logrando que el 2-1 subiera al marcador.

En ese momento, se convirtió, a sus 34 años y tres días, en la jugadora más veterana en anotar con la Selección Española en la competición continental. El tanto subió a su cuenta personal como el número 14 en su haber con la Roja.

En cualquier caso, hay también un detalle muy reseñable que cruza las líneas de cal del terreno de juego. Ahora que el equipo nacional ha alcanzado las semifinales, Irene Paredes es la única que es madre de las 92 participantes que restan en esta fase del torneo.

La culé renovó a finales de la última temporada su vinculación con el club blaugrana hasta 2027. Anteriormente, también había pertenecido a las filas del PSG, del Athletic Club, de la Real Sociedad, del Club Deportivo Zarautz, y en sus inicios comenzó en la Sociedad Deportiva Urola y en el equipo local de Legazpi, el municipio guipuzcoano que la vio nacer.

En un vídeo para el canal de YouTube de la Selección Española de Fútbol, la primera capitana destacó el aspecto colectivo de la posición: "Para mí lo importante es que haya un grupo de personas liderando, que nos llevemos bien, que tomemos buenas decisiones, que lleguemos a todo el mundo y que los hagamos partícipes de lo que somos, un equipo que quiere ganar".

Irene Paredes en una celebración junto a Mariona Caldentey. IG vía @ireneparedes4

Irene Paredes señala además en la misma pieza que un grupo se lidera mejor en compañía, "las cinco al final somos una".

Palmarés en equipo Fútbol Club Barcelona. Cuatro Ligas F, tres Copas de la Reina, cuatro Supercopas de España y dos UEFA Women's Champions League. PSG. Una Division 1 Féminine y una Copa de Francia Femenina. Athletic Club. Una Liga F. Selección. Una Copa del Mundo de la FIFA y una UEFA Women's Nations League.

Alexia Putellas, el símbolo

El nombre de la catalana (Mollet del Vallés, Barcelona, 4 de febrero de 1994) está escrito en dorado en el firmamento de la élite deportiva. La centrocampista, que juega en la posición de interior izquierda, se ha convertido en un auténtico icono y referente para todos los amantes del fútbol.

Sin embargo, la primera disciplina de Putellas no fue el balompié, sino que antes probó el baloncesto, el tenis y el hockey. Su idilio con este deporte comenzó después de que participase en los campus de verano que organizaba Xavi Hernández, el mítico dorsal 8 de la Roja, que logró dos eurocopas y un mundial con la camiseta nacional rodeado de nombres como Iniesta, Ramos, Silva o Piqué.

Su andadura comenzó en el Sabadell, que entonces era la única formación en el área de la capital catalana que contaba con equipos exclusivamente femeninos. Fue en 2012 cuando llegó a su actual club, el Barça, donde comparte vestuario con Paredes. En el caso de Putellas, ella provenía de militar en el Levante.

Entre sus hitos deportivos, se encuentran el haber sido la primera goleadora del Estadio Johan Cruyff y del Camp Nou en la era moderna.

Además, en 2021 la UEFA la escoge como la Mejor Futbolista del Año en Europa; y también la eligen como Mejor Centrocampista de la Liga de Campeones 2020/21; obtiene el Balón de Oro, que ganará de nuevo en 2022, convirtiéndose en pionera en alcanzar tal logro dos veces de forma consecutiva; y la Cruz de Sant Jordi, pasando a ser la primera futbolista en recibirla.

Desde el inicio de esta Eurocopa 2025, la UEFA la ha escogido en dos ocasiones como Jugadora del Partido, en concreto tras las disputas contra las selecciones de Portugal y Bélgica.

No obstante, sus éxitos trascienden lo deportivo. Quizás uno de los momentos más llamativos de su carrera fuera cuando el emblemático Burj Khalifa de Dubái se iluminó con su imagen tras la entrega de los Globe Soccer Awards. Igualmente, también forma parte del ranking 'Las Top 100 Mujeres Líderes'.

En la rueda de prensa previa al partido de semifinales contra Alemania, Putellas quiso destacar, tras la pregunta de uno de los periodistas, cómo sienten el afecto y el apoyo de todos aquellos que se han estado reuniendo delante del televisor para seguir el torneo de la escuadra rojigualda.

"Tenemos mucha familia", respondió entre risas la centrocampista, reclamando así de forma simpática el interés que poco a poco ha ido generando también el balompié en las diferentes competiciones femeninas y que tanto se les ha demandado a ellas mismas.

Palmarés en equipo Fútbol Club Barcelona. Nueve Ligas F, nueve Copas de la Reina, cinco Supercopas de España, tres UEFA Women's Champions League. RCD Espanyol. Una Copa de la Reina. Selección. Una Copa del Mundo de la FIFA, una UEFA Women's Nations League.

Aitana Bonmatí, el talento

Y de Alexia Putellas a otro nombre que no necesita presentaciones. El de la futbolista blaugrana lleva varias temporadas resonando con una fuerza imparable a nivel mundial. Esta hija de La Masía dio sus primeros pasos en clubes locales, pero llegó pronto a la cantera del club catalán, a los 13 años, donde debutó como profesional con 17.

Desde su casa deportiva destacan su calidad, y es que habilidad técnica junto a su astuta visión de juego y su forma de encarar la portería buscando el gol la han convertido en una centrocampista esencial para su equipo, así como para el combinado español que dirige Tomé.

Aitana Bonmatí (Sant Pere de Ribes, 18 de enero de 1998), tiene 27 años y pocas metas le quedan por alcanzar, al menos a nivel profesional. Aunque la ambición de las disciplinas de élite siempre tiende a demandar más. No obstante, su trayectoria es digna de admirar de forma exagerada.

Además del palmarés colectivo que tiene en su haber, su logro individual por excelencia ha sido el hacerse con el prestigioso Balón de Oro en dos ocasiones, tanto en 2023 como en 2024. En esta misma línea, consigue otro par de premios The Best de la FIFA, que la reconocen como la Mejor jugadora del año.

Igualmente, en la temporada 2022/23 logra la distinción de Jugadora de la temporada de la UEFA Women's Champions League. Durante la Eurocopa 2025, la han nombrado Jugadora del Partido tras la eliminatoria de cuartos contra el país anfitrión, Suiza.

Aitana Bonmatí en un lance del encuentro contra Suiza. IG vía @aitanabonmati

Sin embargo, la vida de Bonmatí no termina a la salida de los vestuarios. La joven decidió estudiar Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y cuando finalizó el grado se especializó mediante un máster en Gestión Deportiva en el Johan Cruyff Institute.

Por otro lado, la futbolista ha demostrado en diversas ocasiones su compromiso con diferentes causas solidarias. Quizás lo que más hable de ella en este sentido sea su posición como colaboradora de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, un rol que desempeña desde 2022.

Recientemente, en una entrevista para Sports Illustrated FC, ha aprovechado también para reivindicar la igualdad de género.

"Hoy en día puedo ver muchas camisetas mías por Barcelona o alrededor del mundo y esto es algo único que no pensaba que podría pasar hace unos años. Cuando me pongo a meditar sobre ello detenidamente, siento que sí, que he contribuido a hacer este mundo algo más igual, ¿no?", dice.

Palmarés en equipo Fútbol Club Barcelona. Seis Ligas F, siete Copas de la Reina, cinco Supercopas de España y tres UEFA Women's Champions League. Selección. Una Copa del Mundo de la FIFA y una UEFA Women's Nations League.

Mariona Caldentey, la calidad

Diversos medios destacan la discreción de la mallorquina (Felanitx, 19 de marzo de 1996). Su buen hacer en el terreno de juego habla mucho más alto que cualquier titular. Centrocampista y atacante de técnica depurada y con una enorme capacidad de gol, así la definen aún en la página web del Barça, el que fuera su club desde 2014 hasta 2024.

En la actualidad, Caldentey juega en la liga inglesa en las filas de Arsenal, equipo con el que el pasado mes de mayo logró alzarse como campeona de la Champions precisamente ante las que habían sido durante una década sus compañeras.

Una foto de la mallorquina abrazándose con Bonmatí, ofreciéndole consuelo tras la derrota, dio vueltas por redes sociales, periódicos e informativos. Tuvo gestos similares con todas las integrantes de la plantilla blaugrana. En este partido mostró además una actuación excepcional y fundamental en el triunfo de las gunners.

En su primera temporada en la escuadra inglesa, Mariona Caldentey ha sido nombrada como Jugadora de la temporada por la Women's Super League.

La joven estudió el Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en Blanquerna, en la Universidad Ramón Llull, un espacio al que volvió para presentar su libro, Cómo hemos cambiado la historia, a finales de 2024.

Foto de equipo. IG vía @mariona8co

En la publicación, con prólogo de Andrés Iniesta, relata desde sus inicios como futbolista en el Barça, hasta sus éxitos con la selección nacional, invitando además a hacer una reflexión sobre la situación actual del fútbol femenino y los desafíos que enfrenta.

Sobre el reciente partido de semifinales, la capitana decía en una entrevista para RTVE que había que ir con confianza y convencidas, pero también con respeto y humildad. Y puede que esta mezcla, difícil de conseguir en momentos de tensión, haya sido una de las claves de la victoria.

"Esperamos un partido muy físico y de muchos duelos. Alemania pone una intensidad en el juego que es brutal", vaticinaba de forma acertada en la grabación Caldentey.

Palmarés en equipo. Arsenal Football Club. Una UEFA Women's Champions League. Fútbol Club Barcelona. Seis Ligas F, seis Copas de la Reina, tres Supercopas de España y tres UEFA Women's Champions League. Selección. Una Copa del Mundo de la FIFA y una UEFA Women's Nations League.

Olga Carmona, el coraje

La más joven de las cinco capitanas acaba de fichar por el PSG de cara a la próxima temporada. Tras formar parte del Real Madrid desde 2020, la defensa (Sevilla, 12 de junio de 2000) ha dado el próximo paso en su carrera deportiva apostando por uno de los equipos de referencia de la liga francesa, donde debutará en la Division 1 Fémenine.

La andaluza curtió su carrera en su ciudad de origen. En concreto, su andadura comenzó en el Sevilla Este, donde estuvo jugando solo la temporada 2006-2007. Para entonces, uno de los equipos de la capital hispalense ya había puesto sus ojos en ella. En el Sevilla Fútbol Club estuvo durante 13 años, desde 2007 hasta 2020, cuando pasó a formar parte de las filas blancas.

En 2023 estuvo nominada al Balón de Oro y obtuvo el sexto puesto, y ese mismo año la escogieron como Jugadora del partido de la final de la Copa del Mundo en la que España se proclamó vencedora gracias a un tanto de la futbolista en la primera parte del encuentro.

En este partido tan especial de su carrera, la exmadridista tuvo un gesto curioso y muy especial cuando logró que el balón sobrepasara la línea de portería. Nada más levantarse la camiseta, descubrió el mensaje que llevaba en su top, en el que se podía leer la palabra Merchi.

Más tarde, la joven confesó que el logro iba dedicado, además de para su familia, para la madre de una de sus mejores amigas, que había fallecido de forma reciente.

Gracias a su trayectoria, en 2024 fue condecorada con la Medalla de Oro de la Provincia de Sevilla. Sin embargo, este no fue el primer homenaje que le hicieron en su tierra. Tras proclamarse campeona de Europa con la Selección sub-19 en 2018, la que por aquel entonces era presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, le otorgó un reconocimiento en conmemoración a la victoria.

Al igual que algunas de sus compañeras de escudo y brazalete, Olga Carmona se ha formado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Sobre el partido contra Alemania, la jugadora dejó entrever con sus palabras la garra que la define en unas declaraciones para la Cadena Ser: "Alemania es rocosa, pero nosotras somos un martillo pilón". ¿El resultado de la perseverancia? La victoria.

Palmarés en equipo Selección. Una Copa del Mundo de la FIFA y una UEFA Women's Nations League.

Una vez más, la Selección Española de Fútbol Femenino ha demostrado cuál es el verdadero sentido de un equipo, algo que han sabido transmitir durante estos últimos años no solo en el terreno de juego, sino en los partidos que también se han jugado fuera de los estadios.