Reichel Delgado, premio a la mejor directora de casting de televisión: “Me encanta descubrir diamantes"

Todo el mundo la conoce como Reichel, “menos mis padres y los médicos”. Lo cuenta con naturalidad a Magas la recién premiada como Mejor Directora de Casting de la Televisión.

Su lugar favorito de la Ciudad Condal, donde mantenemos esta entrevista, es la Carrera de las Aguas, en la montaña de Collserola, "desde donde se ve toda Barcelona. Me encanta esa sensación de observar las cosas desde arriba", comenta, "quizás sea un poco metafórico".

Es miembro de la Asociación Profesional de Dirección de Casting de España (APDICE) y coach de algunos de los rostros más conocidos de nuestro país, como Roberto Leal o Laura Escanes.

Reichel Delgado se considera ciudadana del mundo, “aunque nací en Plasencia y estudié en Madrid y he viajado mucho, llevo 20 años con sede en Barcelona. De hecho, mi pareja es de aquí, al igual que mi hijo, que va a cumplir 15 años”.

Tiene desde luego algo de metafórico que le guste contemplar toda la ciudad de una vez y desde arriba…

Sí, en eso consiste un poco mi trabajo. En tener visión. En intentar ver cada proyecto con perspectiva y distancia para poder ir al sitio al que queremos llegar.

¿Consiste su trabajo en encontrar 'diamantes'?

Tenemos que reconocerlos y verlos. Somos descubridores. Yo disfruto mucho de ese comienzo del proceso, ese 'destapar el velo'. Me encanta estar en la sala de casting y que entre en escena una persona y me sorprenda. Aunque también me gusta la otra parte del trabajo, en la que yo ayudo a buscar el interruptor de una persona para darle al on.

La profesional en la primera gala de los Premios APDICE. Cedida

¿Cuánto diría que tiene su trabajo de objetivo y cuánto de intuitivo?

Un 50%. En algunos casos, la intuición supera a la objetividad, aunque también está basada en muchos años de práctica y se trabaja.

De todos modos, depende directamente del tipo de casting que estemos realizando. No es lo mismo una serie que un programa de televisión coral, por ejemplo.

Un estilo propio

Es parte de la Asociación Profesional de Dirección de Casting de España y acaba de ser premiada…

Sí, estoy muy contenta. He recibido el premio a Mejor Directora de Casting de Televisión, donde claro que existen la ficción, el talent y demás, pero también muchos otros tipos de programas.

¿Tiene un vocabulario o un estilo que reconozca como personal?

A mí lo que me gusta es conectar con la gente, que se sientan a gusto, que estén lo más tranquilos posible para que me den, si no el 100% de lo que pueden ofrecer, al menos el 80%. Quiero que sientan que compartimos un espacio seguro y amable, que salgan diciendo "no sé si me cogerán o no, pero he estado muy a gusto".

La experta en 'coaching' risueña y relajada en una foto desenfadada. Cedida

¿Cree que existe algún signo inequívoco de talento?

Pues yo diría que no. Lo que creo es que todo el mundo tiene una esencia, a veces la ves directamente, en otras ocasiones hay que rascar.

Existe desde luego un tipo de carisma que se ve de primeras, pero también me encanta observar un diamante y saber que podría brillar mucho más. Me fascina descubrir los menos evidentes: se ven, se palpan, se sienten.

Algo que cualquiera quisiera desarrollar… ¿Qué diría que es el carisma?

Más allá de la definición de la RAE, creo que el carisma existe, pero también que el de alguien puede gustar o no. Por otro lado, tampoco lo es todo. Está el concepto de la originalidad, el hecho de que una persona no se parezca a nadie, eso es quizás más importante, que seas tú y no intentes imitar a otros.

El coaching para enfrentarse a las pantallas de presentadores y comunicadores, es otra faceta suya muy conocida, ¿en qué consiste?

Es mi 'parcelita'. Se trata de estudiarlos, de verlos en diferentes registros y realizar un informe de qué mejorar y trabajar. Siempre se va en búsqueda de la naturalidad, de la personalidad real, de la esencia: hay que encontrarla, desarrollarla y mostrarla, para que se vea en mayúsculas cómo eres tú.

Observando en diferentes registros, puede entenderse cómo te relacionas de manera real, y ahí es donde radica la esencia. Me encanta poder desarrollarla. Primero buscamos juntos, luego vuelan solos.

¿Esa esencia de las personas es difícil de encontrar?

A veces hay muchas capas ahí, ¡muchas corazas que quitar! Pero de verdad que pienso que todo el mundo puede brillar y en realidad no es mérito mío, sino de quien se esfuerza.

Si alguien le dijera "yo no puedo ponerme delante de una cámara", ¿qué le respondería?

Si realmente no deseas hacerlo, es lógico y perfectamente entendible. Entonces no lo hagas. Pero si está en ti ese deseo, vamos a mirar qué es lo que te frena de poder hacerlo y a trabajar para ver cómo se puede construir, cómo eres, qué estaría bien que mostrases o potenciases. Lo mismo ocurre en el caso de los ponentes que se enfrentan a audiencias de 500 o 1000 personas.

¿Qué ejercicios realiza, por ejemplo?

Posturales, de dicción, de tono de voz, gestuales… Cada persona es un mundo y necesita un coaching específico, es un proceso personalizado. He trabajado con gente que lleva muchos años en televisión, por ejemplo en informativos, y luego ha pasado a presentar otros formatos. Los casos son distintos.

¿Y hay ejercicios posturales?

Claro, es que el cuerpo habla. Si decimos una cosa, pero nos colocamos de otra manera, estamos dando mensajes contradictorios a la audiencia, que es soberana y lo nota. Hay que trabajar en conjunto, porque la cámara es el ojo que todo lo ve.

Una larga trayectoria

¿Nos comparte alguna anécdota?

¡Valgo más por lo que callo que por lo que cuento! (Sonríe). He trabajado con mucha gente muy potente, mi manera de hacerlo es amena, es divertida…

Un concepto que es mío es el 'efecto velcro', que consiste en cuando la parte superior del cuerpo se queda 'pegada', cuando el movimiento de manos se reduce a la parte inferior del brazo.

Cuando la parte superior del cuerpo está cerrada, me gusta trabajar la sensación de apertura y movimiento completo de brazos y manos, a veces poniendo pelotas de tenis en las axilas para recordar que ahí existe un espacio (sonríe).

Así, la sensación de timidez cambia. En cámara se llega a la soltura del brazo amplio, estos instrumentos deportivos sirven para recordar que debe haber un espacio.

Reichel Delgado posa muy sonriente con la tarjeta de Mejor Dirección de Casting de Televisión y con el muñeco solidario Baby Pelón. Cedida

¿Hay algo mágico en esa conexión de la que habla?

¡No soy la virgen de Lourdes, pero si sigues unas pautas, al final la persona que veremos es la que existe de verdad!

En el coaching tomas consciencia de muchas cosas, pero siempre digo que para trabajar delante de la cámara tienes que entrenar mirándote. Tendrás que grabarte y probar. Como cuando quieres correr una maratón, tienes que entrenar y trabajar progresivamente.

¿Todo el mundo necesita un trabajo previo cada vez que empieza un nuevo proyecto?

Hay personas que ya se conocen, saben qué y cómo han de hacer y decir las cosas. En argot decimos 'está muy trabajada', pero siempre que se comienza algo nuevo, debe prepararse. Todo el mundo. ¡También le podríamos decir alguna cosa hasta a Oprah Winfrey! Siempre depende de cada momento profesional, del reto.

¿En redes funciona igual que en televisión?

No es el mismo lenguaje, pero algunas recomendaciones sí que sirven, claro. Todo parte de ser una misma, eso es clave.

Estas ideas te ayudan para la vida, no son solo para estar delante de la cámara, se pueden utilizar a todos los niveles, incluso si mañana vas al banco a pedir una hipoteca (sonríe).

Y tal y como está el panorama, ¿cómo ve las interpretaciones políticas?

No hay ningún político que resalte por su capacidad de comunicación. Les falta naturalidad, ver su esencia. A mí me parece que todos hablan igual.