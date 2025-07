Lux Pascal, nuevo icono global de la diversidad: “A veces siento que estoy perdiendo el control, pero eso me gusta”

Son las 15.15 h., pero como Lux se despertó a las cuatro de la mañana ya es casi su hora de dormir. Últimamente, la luz que más la ilumina es la del cine: está rodando su próxima película en Montreal, donde se conecta hoy por Zoom para esta entrevista, con varios estrenos en camino.

Hipermediática, nuevo icono de la diversidad, es consciente de ser uno de los rostros del momento.

Protagoniza en la gran pantalla Miss Carbón, una historia real sobre la primera mujer argentina que trabajó en una mina y próximamente llegará con una película basada en un libro de Roberto Bolaño.

Las redes la aman. Se volvió descomunalmente viral cuando apareció en el estreno de Gladiator II junto a su hermano Pedro Pascal, conocido como el novio de Internet, y él la ayudó bajo una lluvia de flashes a colocar su vestido.

Lo mismo da que sea en Cannes que en Hollywood, cada aparición de ambos hermanos cotiza al alza.

La primera e inevitable pregunta es cómo se encuentra en este momento…

Me siento ligera. Cansada, pero ligera. Lux de pequeña trabajó muy duro para estar en la posición en la que me encuentro ahora. Y, finalmente, puedo disfrutar de la cosecha.

¿Hay mucho esfuerzo detrás de esa cosecha? Desde fuera siempre parece que la fama llega sin más…

Mucho. Pensar mucho y, a veces, hacer cosas de manera poco rentable. Es mucho esfuerzo.

¿Cómo le gusta describirse?

Es buena pregunta para hacerme en este momento porque no sé responderla. Es difícil describirse en los momentos vertiginosos de tu vida. A veces siento que estoy perdiendo el control, pero eso me gusta.

De hecho, estoy perdiendo el control de cómo definirme: si pudiera decir algo, es que soy una persona que está abierta y en crecimiento.

Lo que está claro es que acaba de graduarse y ya le llueven los proyectos…

Sí [sonríe], de hecho, cuando me llegó la propuesta para el protagonista de Miss Carbón yo estaba a punto de graduarme y era un momento vertiginoso.

No me quería graduar pensando en el siguiente proyecto, quería vivir esa etapa y cerrarla bien porque fue un montón de tiempo el que invertí en la universidad.

Tenía que trabajar muy duro para mi ingreso en la universidad y no estaba muy pendiente de las ofertas de trabajo que estaba recibiendo.

A pesar de que los actores siempre estamos interesados en qué trabajo hay para nosotros… soy una persona a la que le gusta dar todo de sí en el proyecto en el que esté.

Con el tiempo he aprendido a hacer un poquito de multitasking, pero cuando se trata de actuar me gusta hacer las cosas bien, es cuando aprendo.

Ha estudiado en la prestigiosa escuela Juilliard de Nueva York, cerca de Lincoln Central…

Sí, es un lugar increíble pero intimidante. A pesar de que soy bilingüe y nací en Estados Unidos y había pasado mucho tiempo allí, nunca había vivido varios años seguidos. Lo sufrí bastante, pero creo que sobrevivir a ese proceso me ha solidificado a mí como artista y como persona.

Lux Pascal, protagonista en la nueva película 'Miss Carbón'. Michael Oats

Sobre la película Miss Carbón, dirigida por Agustina Macri, tiene un papel absolutamente central, ¿cómo fue el proceso?

Por la gracia del destino logré finalmente concentrarme en el guion. Me lo mandaron, lo leí, tuve una reunión con Agustina y el equipo y me enamoré de la historia de Carlita. Es una historia hermosa y me sentí muy honrada de que quisieran que yo fuera la protagonista.

A riesgo de que suene grandilocuente, ¿hay algo que haya cambiado en usted antes y después de este primer papel protagónico?

Buena pregunta. Creo que aprendí el coste y lo que significa ser la protagonista de una película, ¡y de una película como esta! Como has visto estoy en cada plano, con dirección de fotografía de Luciano Badaracco.

Me regaló quizás más paciencia conmigo misma y expandió mi habilidad colaborativa y de escuchar al resto a la hora de trabajar.

Siento que desde muy pequeña las cosas las he tratado de hacer un poco sola, en varios momentos de mi vida me sentí así, un poco sola, y sentí que el mundo no entendía lo que yo quería hacer, o ser. A ratos no me sentía lo mejor escuchada.

Sin embargo, en este proceso me sentí escuchada y admirada, pude soltar esa necesidad de hacerlo todo sola y dejé que otra gente me cuidara y me ayudara.

La película habla de la lucha por la diversidad y por la autenticidad, pero también de la vocación, ¿qué destacaría usted sin desvelar los detalles?

Totalmente. A mí me gusta mucho el vínculo que tiene Carla con la Virgen, esta película yo creo que habla también de la espiritualidad y de cómo la cultura latinoamericana está muy vinculada a la religión católica en muchos países.

En cierta manera, Carlita vivía en un pueblo tan austral del mundo que la única conexión que podía tener con su futuro era esa, la espiritualidad era una herramienta de supervivencia. De todas las lecturas que tiene la película es una de las que más me gustan.

Existe la superstición por la que ninguna mujer puede entrar a una mina, pero la Virgen sí que puede hacerlo, ahí surge un universo espiritual que ella tuvo que crear y relacionar para poder disociarse del mundo hostil en el cual vivía.

Hay momentos en los que se crea una empatía tremenda con la protagonista…

Hay situaciones que quizás hemos vivido y es lo que dices, cuando contemplas una ficción y de repente te identificas con algunos momentos, ahí está lo sanador, que de repente te resuene. Eso es fantástico, sí.

La película subraya la importancia de la amistad, ¿cree que puede ser la clave para atravesar épocas de oscuridad?

Yo creo que la amistad lo es todo. Hay veces que la familia que no elegiste puede decidir abandonarte e ignorarte como persona, pero la familia que tú eliges, tus amigos, te ven ya inserta en el mundo. En un momento, la protagonista se dejó ayudar y lo hizo porque no podía seguir sola.

¿Cómo definiría la palabra amistad?

Qué difícil. La amistad es quizás 'el encuentro de dos almas que están en sintonía' [sonríe].

¿Cómo ha sido trabajar con Paco León?

Cada vez que pienso en Paco sonrío. Me ayudó muchísimo y me hizo reír. Hay una escena en particular, que no quiero revelar, en la que siento que Paco sacó algo de mí que yo no creía que era capaz.

Yo, generalmente, necesito mucha concentración antes de actuar, pero con él, me movía un poco alrededor de lo que quería hacer.

Sentí que estaba concentrada en estar con él y me sentí tan auténtica y tan libre que me salió una carcajada que es mía. Fue como una danza que tuvimos entre los dos. Aprendí mucho de él, es una persona con una fuente incesante de inspiración, ¿qué no puede hacer Paco León?

Es muy cercano. Es agradable trabajar con gente así de generosa, porque siento que yo lo que hago mejora cuando otra persona que está en tu misma sintonía entra escena, y juntos indagar. Y tanto en la luz como en la oscuridad, sin miedo.

El amor de Pedro

Su hermano es también un ejemplo de cercanía y naturalidad… ¿cómo es su relación?

Con Pedro siempre hemos sido muy cercanos y eso no ha cambiado durante los años. Él siempre es increíblemente generoso conmigo y siempre ha sido una persona que me ha visto y me ha tomado muy en serio.

Pedro es una gran fuente de inspiración para mí, y él mismo ha dicho que yo le sirvo a él como inspiración. Entonces, cada vez que estoy con él, en situaciones tan grandes como el estreno de Gladiador II, dejamos que nuestra relación naturalmente suceda, somos compañeros en esa escena también.

Fue bastante natural, como los protocolos de la alfombra roja son tan estrictos, nos dijeron que no podía haber nadie que me ayudara con la cola, él dijo 'yo lo puedo hacer', y entonces corrigió 'yo lo voy a hacer'.

Se le ocurrió a él. Estaba inspirado por el vestido. Mi hermano es una persona muy luminosa.

¿Qué diría que ambos tienen en común?

Escuchamos sin juzgar, no tenemos tapujos… somos personas sinceras y trabajadoras. Somos apasionados del cine, los dos tenemos una fuente muy grande de goce y siento que entre los dos sabemos cómo potenciarnos el goce mutuo.

Y también tenemos una historia de familia en común, ¡hemos pasado muchas cosas juntos! Entonces lo que tenemos es effortless, natural.

¿Es consciente del interés mediático global que tienen sus imágenes cuando está encima de la alfombra roja?

A veces uno está tan cerca de esas imágenes que no lo sabe digerir bien. Yo lo tomo también como trabajo. Lo que me encanta es colaborar y tener un equipo a mi lado y hacerles felices a ellos también.

Me dejo guiar por la opinión de expertos como Fredy Alonso o María Verano, ellos saben lo que están haciendo y lo que funciona.

En realidad, cuando los veo a ellos gozar con cómo voy a ser yo con un vestido increíble en una alfombra roja o en una intervención escénica eso a mí hace muy feliz, en el fondo me encanta. Me encanta que la gente a mi alrededor esté feliz, me llena de dicha.

¿Cómo se relaciona con la moda?

Es algo que no sé en qué momento, pero siempre lo tenía incorporado en mí misma. Está relacionado con la construcción del personaje, con cómo se visten las mujeres y cómo la ropa que ocupan está en relación con sus sentimientos y su identificación como personas.

A mí siempre me ha gustado conceptualizarme a mí misma y conceptualizar mi cuerpo con qué es lo que llevo puesto y el espacio que ocupo, también me encanta trabajar en equipo.

Hay estilistas que entienden perfectamente quién eres y potencian esa imagen que tú quieres proyectar. En mi día a día me gusta sentirme cómoda. Pero siempre abierta, soy una persona que está abierta, y que quiere seguir abriéndose como definición.

Carla fue la primera mujer minera en Argentina, ¿en qué le gustaría ser la primera?

No me gusta pensar en el arte como algo competitivo, pensar en ser la primera en algo es como que alguien te está dando una medalla, cuando en el fondo simplemente está haciendo lo que quieres hacer y lo que tienes que hacer.

No me recreo en la idea de ser la primera en nada. A veces me siento simplemente como una artesana o como alguien que hace artefactos, y pienso en si los podré hacer lo más sencillos posible, es cuando más lo disfruto, estoy acostumbrada a trabajar mucho cada interpretación.

De repente mucha gente me conoce como la hermana de Pedro Pascal y eso está bien, es natural que sea así porque es una persona muy mediática, pero he trabajado mucho desde antes.

Tengo ese conocimiento de mí misma y eso es lo que más importa. Sí estoy abierta a escuchar al resto, pero siendo consciente de que la última palabra sobre quien soy yo la tengo yo.

En su película también hay una reflexión sobre la dicotomía entre realmente ser inmune a la opinión ajena y al mismo tiempo darse cuenta de que se necesita el apoyo de una comunidad…

Yo lo que pienso es que ella no tenía opción. Por eso no me gusta cuando me definen a mí o a ella como 'valientes'. No es una historia de valentía, sino una cuestión de vida o muerte. Era eso o nada. Esa es la persona que ella es, no se trata de elegir, se trata de ser capaz de sobrevivir al entorno.

Carla no se dejó definir por su entorno porque su entorno no quería simplemente que ella existiera. Esa es la gravedad de la que estamos hablando.

En ciertos casos, no es que no podamos tomar la decisión, como de tomar un abrigo y salir afuera a ser valientes se tratara. Va más allá, se trata de vivir, es una cuestión de vida o muerte.

Amor por la interpretación

¿Cómo se formó su vocación por la creatividad? ¿Quiénes la inspiraron más?

Mi madre era artista, de ese lado viene la pasión por la creatividad. En mi familia siempre hemos visto mucho cine, era una casa donde habían muchas películas dando vueltas.

Con actrices como Nicole Kidman o Natalie Portman recuerdo, desde muy pequeña, haberme relacionado mucho con sus interpretaciones y querer convertirme a esa profesión.

¡Y casi no puedo creer que finalmente lo estoy ejerciendo! Muchas mujeres me han inspirado, encuentro a muchas mujeres realmente inspiradoras.

Lux Pascal: "Mi madre era artista, de ese lado viene la pasión por la creatividad. En mi familia siempre hemos visto mucho cine". Michael Oats

¿Cuál es, en su opinión, la función de la actuación?

Yo no soy activista, soy artista, soy actriz. Siento que mi activismo es ser artista y creadora. Sin tener que explicar quién soy yo, puedo abrir muchas puertas. Quisiera inspirar a las mujeres, que en mi interpretación se puedan ver a ellas mismas.

¿Alguna interpretación que recuerde especialmente?

Pienso en Glenn Close en Fatal Attraction y en Michelle Williams en Blue Valentine. En distintas partes de mi vida yo me vi en esos personajes y sentí lo que estaban sintiendo. La ficción sirve para desestigmatizar, eso es lo que a mí me encantaría conseguir.

Glenn Close construye una mujer que es como la villana la película, pero lo hace de una manera que sufres por ella.

Es una persona que está sufriendo tanto atrapada en su propia mente que tú lo notas. Eso es poderoso, finalmente desestigmatizas la figura de una persona que tiene personalidad limítrofe.

Ese es el nivel de inspiración también de Michelle Williams en Blue Valentine, una mujer que nace en un entorno en el que heredó una tristeza de su madre, que imposibilita que ella tenga la vida que tenía que tener.

O en Miss Carbón, donde la profunda tristeza de ese personaje, esa decepción con el mundo y el fracaso del sistema están interpretadas por mí, por mi rostro y por mi cuerpo, es lo que es lo que heredamos muchas mujeres del mundo.

¿Qué trabajo suyo previo diría que fue un punto de inflexión?

Cuando me tocó hacer el papel de la reina Gertrudis de Hamlet en Juilliard yo tenía mucho resquemor, no me habían enseñado Shakespeare cuando estudié en Chile.

Lo interesante de Queen Gertrude es que es un personaje que está en la mayoría de escenas, pero que no habla casi nada. Es el personaje que menos habla.

Eso me hizo hacerme una pregunta, ¿por qué esta mujer no habla, qué es lo que hace que ella no quiera hablar siendo reina?. Y esa sencilla pregunta abrió una caja de Pandora enorme.

Empecé a entender que es un personaje incomprendido: nadie entiende que una reina pueda estar aterrorizada después de la muerte de su marido y no saber cómo lidiar con su hijo o con un nuevo amor.

Entonces decide callar. Si no confías en ti misma, si tienes falta de confianza, puedes dudar, yo misma me he sentido así muchas veces. Entonces, haces lo que el resto está haciendo o te dice que hagas. Fue muy interesante actuar desde ese lugar, del no saber, del no confiar, del tener miedo.