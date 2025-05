Dejaron todo por TikTok: estas 'profes' virales enseñan inglés, a Lorca, 'Las Meninas'... y a que tu hijo saque 10 en Selectividad

Queda apenas una semana para que miles de adolescentes españoles se enfrenten a uno de los exámenes más determinantes de su futura vida profesional. La PAU —Prueba de Acceso para la Universidad— es el trampolín para muchos estudiantes de Bachillerato que desean acceder a estudios de Grado.

Del 3 al 5 de junio, la mayoría de comunidades autónomas verán sus aulas llenarse de cuartillas, un arsenal de bolígrafos —también esos de reserva, por si acaso— y un coro de nerviosos "buena suerte". Canarias y Cataluña lo harán más tarde, del 4 al 7 y del 11 al 13, respectivamente.

Lo particular de las generaciones que pasarán por el sancta sanctorum de las pruebas educativas es que han crecido a golpe de vídeos de TikTok. La plataforma es un escaparate de contenidos en el que también hay cabida para los educativos. Estos comenzaron a ganar popularidad en la época Covid, a la que Selectividad ahora dice adiós, dado que regresa al modelo prepandemia.

La divulgadora Patricia Fernández (Madrid, 1998), una de las estrellas que ha traído consigo el fenómeno de lectura Booktok, recuerda la época de exámenes como si fuera ayer. Muchos la conocen por ser "la de Lorca", ríe, y es que su interés por el poeta granadino la ha llevado a producir decenas de vídeos sobre su vida, que han cosechado cifras de visualizaciones más que generosas en internet.

Periodista de formación, en el último año de carrera decidió apartar los canutazos y los teletipos con los que había flirteado durante sus prácticas en medios para dedicarse a la divulgación a tiempo completo: “Yo no quería hablar del Ibex o hacer noticias de Rajoy, sino hablar de cultura clásica. Cuando empecé en esto, lo hice con unos ahorritos irrisorios y un móvil malo que se calentaba todo el rato”.

Su proyecto fue, de alguna manera, su mayor emprendimiento personal: “Me dije: 'Si en seis meses no funciona, me vuelvo a Inglaterra a estudiar". 2022 le regaló su primer vídeo viral, sobre Mary Shelley, y desde entonces no ha parado. Hoy acumula más de 17,5 millones de likes en TikTok y 175 mil seguidores en Instagram, fieles a su forma de enseñar y, también, a su sección más popular: “salseos culturales”.

“Yo al principio no entendía ni lo que era el storytelling”, ríe, “pero sí sabía que quería contar historias. El primer poema que leí de Lorca me lo enseñó mi madre: Danza en el huerto de la Petenera. Él fue una voz pública y a la vez muy silenciada. Eso me atrapó, y entendí que la literatura es el producto de personas que están vivas, que no son extraterrestres, sino iguales que nosotros".

Cuando alguien conoce las circunstancias del otro, explica la divulgadora, “le resulta más fácil comprender su obra”. En cápsulas de un minuto, ella profundiza en la Generación del 27, la literatura de Isabel Allende e, incluso, explora facetas menos conocidas de personajes como María Antonieta, a la que define como “la primera influencer lifestyle de la historia” a través del entretenimiento.

Los grandes iconos de antaño no suenan tan lejanos cuando alguien los analiza como si fueran personajes de una serie de HBO. Y la fórmula funciona, tanto que la madrileña se hizo con el premio TikTok Educación en 2022, y el TikTok Divulgación, un año más tarde. “Este tipo de reconocimientos son importantes porque institucionalizan la distribución de contenidos educativos”, reivindica.

Clara González, más conocida como @claramore_, tampoco tenía pensado terminar delante de una cámara: “Yo hice Historia del Arte y me daba miedo ponerla como primera opción porque la vendían como un pase directo a la cola del paro, pero entré en la carrera por azar, y me enamoré", asegura.

En parte, la culpa la tuvo "una profesora de segundo de Bachillerato que me enseñó a ver el arte con otros ojos. Yo quería dedicarme a la crítica, porque me gusta escribir, y acabé haciendo divulgación sin saber qué era. Así que soy el ejemplo de que en las redes también se encuentra trabajo", ríe.

La historiadora pertenece a la generación que creció con internet desde la comunión. “Fui muy de Tuenti, de Fotolog, de Twitter. Y justo ahí empecé a escribir hilos sobre arte. Un día me llamaron de Verne y me convertí en colaboradora, hasta que cerró el medio en pandemia. Empecé a grabarme en TikTok en 2021. Me daba vergüenza, pero pensé: si quiero llegar al público joven, tengo que estar donde ellos están”.

La clave para conquistarlos en una red con más de 22 millones de usuarios en España está en hablar como si fuera alguien de confianza: “La sinopsis de mi libro Un Van Gogh en el salón (Ediciones Temas de Hoy, 2024) dice eso, que quiero que sientas que te lo cuento como una amiga con la que estás tomando café. Si entiendes a los artistas como personas con crisis, rupturas, etc... empatizas. Y desde ahí, accedes al arte”.

Muchos profesores usan sus vídeos en clase. También su manual. “Me llegan muchos mensajes de padres que me dicen: 'Mi hijo está enganchadísimo'. Lo más loco es saber que hay niñas de 12 años y señoras de 70 leyéndolo. Yo lo escribí para un público joven-adulto, y al final llega a generaciones enteras”, reconoce satisfecha.

Vivir de la divulgación cultural, sin embargo, no ha sido fácil para ella: “Es un mundo muy precario. Y a eso súmale que te dedicas a una profesión que acaba de nacer. A veces, cuando me llaman influencer, noto que se dice como si lo que hiciéramos no tuviera valor. Pero los divulgadores no exponemos nuestra vida, usamos las redes como herramienta para transmitir conocimiento. Eso es democratizar el arte”.

María Durán, al frente del proyecto @mariaspeakenglish, también empezó sin saber que un vídeo en la cocina cambiaría su vida: “Fue un contenido espontáneo que podría haberse quedado en eso, pero seguí. Llevo cinco años haciéndolo y no he fallado ni una sola semana. Siento que divulgar en redes ha sido una evolución natural de lo que ya hacía. Soy creadora de contenido y profesora de corazón”.

Lo suyo con este idioma es una historia de vocación temprana: “A los 14 años lo hablaba con fluidez, sin haber vivido en un país anglosajón, sin padres extranjeros ni una educación bilingüe”. Simplemente, traducía todo lo que se encontraba, y desde entonces ha desarrollado un método en el que el componente emocional es central.

“No te voy a dar una lista interminable de verbos irregulares sin contexto. Te voy a enseñar cómo los usa tu cantante favorito. ¡Hay que llevar el inglés a tu terreno!”, exclama María, que, al margen de las redes, también es la fundadora de Pikingli, una academia que “enseña inglés de forma fresca, dinámica y divertida” a más de 40.000 alumnos.

Asegura que su papel es complementar la educación tradicional: “No pretendo sustituir las clases normales. El aprendizaje no se limita a un aula, lo hacemos constantemente, viendo una serie, scrolleando... Me gusta pensar que, a través de mi contenido, soy ese ‘todos los días se aprende algo nuevo’ en la vida de mi comunidad”.

Más allá de métodos o formatos, las divulgadoras coinciden en una reflexión esencial: lo que quieren es despertar curiosidades. “Los libros están vivos y sirven para conocerse a uno mismo”, dice Patricia. “La historia puede ser divertida si te la hacen accesible”, asegura Clara. “La educación del futuro será híbrida, sin duda. Más flexible, personalizada y conectada con el mundo real”, vaticina María.

La generación del 1’

Lo que une a las tres protagonistas no es solo el éxito en redes ni su capacidad para transformar conocimiento en narración audiovisual. Es también una respuesta a un cambio de paradigma. A una nueva forma de aprender. Las redes han legitimado un modo de consumir conocimiento: comprimido, emocional y urgente. Se han convertido en una gigantesca biblioteca espontánea.

En 2024, un informe de Adobe confirmó que el 64% de los usuarios de la generación Z utiliza TikTok para informarse. Ya no basta con googlear cómo hacer algo, ni se recurre a los apuntes del prístino Rincón del Vago; se prefieren los vídeos capaces de explicar las cosas de manera visual y en tiempo récord.

Aprender por estas plataformas se ha normalizado y a algunos les resulta más atractivo, pues ofrecen un plus de personalización y ludicidad que “el sistema educativo actual, por falta de tiempo, no puede plantear”, subraya Patricia Fernández.

En muchas ocasiones, las divulgadoras también sirven de inspiración para los adolescentes, como es el caso de Clara Alcolado, conocida en TikTok como @claraialcolado por acercar la química y su día a día en el laboratorio a más de 104 mil usuarios. "Eres una verdadera Marie Curie" o "un ejemplo a seguir, viva la ciencia", rezan algunos de los comentarios en sus vídeos.

El pedagogo Esteban Vázquez Cano comenta que "los recursos digitales bien empleados son un complemento indispensable para mejorar la educación, pero el punto clave reside en el 'think', no en el 'clic'. No tienen sentido si el estudiante no puede utilizarlos de forma crítica, segura y provechosa”.

Además, apuntaba en una entrevista concedida a El Cultural en 2021, “su uso debe ir acompañado de una adecuada formación del profesorado”, pues el aumento de contenidos educativos en estas comunidades digitales plantea tantas oportunidades como desafíos. La desinformación y la falta de filtros de calidad pueden provocar que los estudiantes reciban información incompleta o errónea.

Por eso, expertos como él insisten en la importancia de fomentar habilidades críticas y una mayor formación digital, con el objetivo de que jóvenes y adultos desarrollen competencias que les permitan seleccionar y contrastar efectivamente el contenido que se aprende fuera de clase.

Consejos (realistas) para el examen

A medida que se acerca junio, aumentan los temblores, los atracones de apuntes y los memes. La PAU se ha convertido en un ritual de paso entre la adolescencia y la vida universitaria. Y aunque las estadísticas digan que más del 90% de los estudiantes aprueban, eso no consuela a quienes sienten que se juegan el futuro en tres días.

Imagen de archivo de un aula durante un examen de Selectividad. EFE

Patricia Fernández recuerda que, ante todo, “hay que entender que la Selectividad no es una batalla. Un profesor me dijo una vez: 'Te estás jugando la vida'. Y yo pensaba: 'A ver, que no estoy en la batalla del Ebro'. La vida es una maratón, no un sprint. Lo importante es organizarse bien y tener momentos de descanso”. Igualmente fundamental es la red de apoyo del estudiante: “En aquellos días, mi gran secreto fue mi madre; tenerla ahí fue importante con tanta presión”.

En la prueba de Historia del Arte, la clave, según Clara González, está en observar: “En el instituto memorizamos para vomitar el temario, pero es más útil relacionar y saber leer las obras. Muchas veces se valora que seas capaz de identificar a qué período pertenece un cuadro por sus características más que el hecho de que sepas su título o a qué autor pertenece. Ojo, y también esfuérzate por escribir bien”.

“Duerme bien la noche anterior y recuerda que eres mucho más que un examen. Esto es solo una etapa”, encomienda María Durán, y, apelando a su criterio de docente, revela: “En inglés, llega con estrategia. Es importante practicar con exámenes reales de años anteriores. Familiarizarse con los ejercicios, tiempos, formatos… eso ya te da media victoria. No es solo saber inglés, ¡es saber jugar el partido!”.

“Y un truquito que siempre repito: cuida lo que sí sabes hacer. En los writings, por ejemplo, es mejor escribir algo claro, con estructuras sencillas pero correctas, que liarse con frases larguísimas llenas de errores. A veces, menos es más. Emplea conectores básicos bien usados, revisa tu ortografía y no te olvides de dejar unos minutos al final para releer lo que has escrito”, remata la divulgadora.