Diana Guzmán, directiva del mundo de la belleza: "No podemos incentivar que niñas con 10 años usen retinol"

La nueva invitada del pódcast que lideran Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo es una de esas mujeres con amplia experiencia profesional y de vida. Actualmente, ocupa el cargo de Chief Marketing y Digital Officer de Clarel, cadena de tiendas especializada en belleza y cuidados. "Tengo muchísima energía, soy como el conejito de Duracell", avanza entre risas.

Diana Guzmán, de origen colombiano, ha residido en siete países, en nueve ciudades diferentes y habla cuatro idiomas, "Es una crack", como la define la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL mientras recita su currículum al inicio del episodio. También fue candidata a la prestigiosa lista 'Top 100', por su perfil de líder.

Ahora se sienta ante los micrófonos para mantener una charla amena con ambas. La primera idea que surge es clara: hay que dedicarse tiempo a una misma cada día. "Soy una súper beauty lover desde pequeñita. Por la mañana dedico al menos 20 minutos a cuidarme, a estar conmigo misma. Las que somos madres mimamos a todo el mundo, pero a veces no lo hacemos con nosotras", asegura, mientras sus anfitrionas asienten.

Viene del mundo de la cosmética de lujo y ahora desde Clarel quiere hacer realidad un propósito: "Acercamos a la gente la belleza, el cuidado personal y de las familias. Esto es superrelevante porque tenemos el problema de la España vaciada, donde hay poblaciones en las que no existe nada para comprar".

Su objetivo es "democratizar esa belleza". Guzmán lidera un equipo formado casi íntegramente por mujeres, el 93%. "Ahora estamos luchando para que estén presentes no solo en las tiendas, también en la dirección, en el comité ejecutivo de la empresa, etc.". Además, cree que en el sector del marketing, que es el suyo, está habiendo una revolución femenina.

Otra de las metas que se plantea es hacer accesible el cuidado, buscando la igualdad. "La gente no imagina que de cada 10 mujeres en España dos no tienen medios económicos para adquirir productos de primera necesidad referentes al cuidado y la belleza", avanza.

"No tienen dinero para comprar lo necesario para la menstruación y algunas de ellas ni siquiera tienen acceso a baños en condiciones. Hay niñas que dejan de ir al colegio porque sienten vergüenza de tener que acudir así", añade. De lo que está hablando es de pobreza menstrual y Clarel quiere contribuir a reducirla, haciendo donativos para ayudar a la educación de las jóvenes en este terreno y facilitar el acceso a esos enseres de higiene íntima.

La experta también quiere llamar la atención sobre la necesidad de protegerse del sol. Un tema que también apasiona a Cruz Sánchez de Lara, que bromea diciendo que su piel es tan blanca que en los aviones le hablan en inglés. "Hemos creado el concepto de 'La Policía del Sol' que va militando por las calles para que las personas se conciencien a través del humor. No somos conscientes del daño que causan los rayos UV. Mi marido, incluso, se ha quitado unos melanomas", revela Diana.

"¿Cuál es tu concepto de belleza ideal?", le pregunta Charo Izquierdo, directora de ENCLAVE ODS. Ella responde sin dudar: "Lejos de estereotipos, yo realmente creo que consiste en resaltar la belleza de cada mujer, no tenemos que ser iguales. Hay que potenciar lo que cada uno tiene".

Teniendo a una experta ante los micrófonos del pódcast, Sánchez de Lara no duda en preguntarle por unas rutinas de cuidado que puedan ser universales para todas. "No voy a descubrir algo inédito, pero voy a decir algo que debería caracterizar a todas las mujeres. La limpieza facial y corporal es ineludible, y la exfoliación también", asegura.

Diana hace una reflexión que parece lógica, pero no por eso deja de llamar la atención: "Cada vez vivimos más tiempo, y lo que queremos es mantenernos bien y saludables. Por eso, no me gusta hablar de cosmética antiedad sino de slow ageing (envejecimiento lento). Este sector, por eso, seguirá creciendo".

Para terminar, una advertencia sobre el uso de productos de belleza por las más jóvenes que tanto se ve en redes y que tiene sus peligros: "Las niñas no pueden ponerse retinol con 10 años, por Dios. Nosotros lo vemos y cuidamos mucho esto en la comunicación. No podemos incentivar esto. Hay que usar productos para tu edad, y buenos, que no necesariamente han de ser caros".

Y también se debe romper una lanza a favor de los hombres que, como explica Diana, cada día se cuidan más rompiendo estereotipos de género.