Ana López de San Román (ILUNION): "Las empresas tenemos que preguntarnos qué legado queremos dejar"

Hay personas que pronuncian la palabra “ética” y la cargan de solemnidad. Ana María López de San Román no. Ella la dice con dulzura, como quien habla de un amigo de toda la vida. “La ética es lo que sostiene todo”, repite con la serenidad de quien ha hecho de la filosofía una brújula práctica.

Es doctora en Filosofía, tiene dos másteres —uno en Dirección de Recursos Humanos y otro en Gobierno Responsable— y desde 2023 dirige el área de Ética, Sostenibilidad y Alianzas de ILUNION, grupo empresarial del Grupo Social ONCE.

Esta semana, se sienta en el pódcast de Arréglate que nos vamos junto a Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y ENCLAVE ODS; y Charo Izquierdo, directora de ENCLAVE ODS. Lo hace para hablar de sostenibilidad, en todos los sentidos de la palabra. No como un conjunto de normas ni como una moda empresarial pasajera. Para ella, se trata de una forma de estar en el mundo.

Ana María dirige una pata clave para una división empresarial en la que más de 43.000 empleados tienen algún tipo de discapacidad y pertenecen a colectivos en riesgo de exclusión. Su modelo, referente en todos los sectores en los que opera —desde el hotelero, con ILUNION Hotels, al textil, vinculado a los servicios de ILUNION TextilCare— aúna compromiso ambiental y social con rentabilidad empresarial. Y les funciona.

Ana María López de San Román ante el micro de 'Arréglate que nos vamos'. Esteban Palazuelos

Esta filosofía se percibe desde el momento en que uno entra a la sede central de ILUNION, ubicada en Madrid. "Hemos montado allí un jardín vertical de caucho reciclado con una nanotecnología que lo que hace es descontaminar", celebra, aunque la verdadera magia se descubre en el interior de la torre. "Es el edificio donde más personas con discapacidad trabajan del mundo", revela a las presentadoras.

ILUNION también es una referencia internacional en accesibilidad. “Está pensado para que las personas con discapacidad, en un sentido amplio, cuenten con facilidades en todos los sentidos”. Eso, cuenta emocionada, "nos hace sentir muy orgullosos. Por eso, invitamos a todo el mundo a que nos visite; queremos inspirar y mostrar nuestro modelo porque creemos que es un mensaje abierto a la sociedad".

"Si nosotros lo hacemos como empresa, realmente todos podemos construir una sociedad más inclusiva, más justa, más humana", asegura la directiva, cuya aventura con la compañía comenzó en 2021. Se funde en elogios hacia José Ángel Preciados, CEO de ILUNION Hotels, a quien considera un ejemplo de esos profesionales que "empujan los proyectos para crear un impacto, cambiar vidas y crear oportunidades".

"Cuéntanos una historia que te haya inspirado en este tiempo", pide Sánchez de Lara. Su invitada se emociona al hablar de Miguel, compañero de uno de los hoteles, que se preocupó por ella en uno de esos malos días en los que la presión se acumula y una piensa que no va a llegar a las cosas a tiempo. "Me trajo un yogur chiquitito, porque no me había dado tiempo a comer nada. Me dijo: ‘Te va a sentar fenomenal’. Y bueno, yo me quedé... que tenía la lágrima asomando”.

Para ella, una acción tan sencilla como esta resume lo esencial: “Eso es humanizar. Las cosas más importantes, que son las más pequeñas, se nos quedan atrás en el día a día y a veces hay que pararse a valorarlas". La directora de ENCLAVE ODS también logra sonsacarle un momento de humor en ILUNION. "Una vez tuve que disfrazarme de bailarina de cabaret para una fiesta que hacen cada año... y no me he podido reír más", dice.

Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo, junto a la invitada de la semana. Esteban Palazuelos

"Pensaba que era broma cuando me dijeron que tenía que hacer una coreografía. Pero cuando veo que han pedido comprar un corpiño morado, de estos 'repegados', y un tul corto. Y después con coreografía. O sea, no te lo pierdas, acabé subida en dos compañeros haciendo el pase final en equilibrio con las manos. Me dije: 'Aquí me dejo los dientes", recuerda entre carcajadas.

Durante la conversación, San Román también reflexiona sobre el papel de los jóvenes, de los consumidores y de los propios negocios en el futuro de la sostenibilidad. En lo que a ella, desde el ámbito de la gran compañía, respecta, lo tiene claro: la ética debe ser una pregunta diaria. “¿Qué persona quiero ser? Y al mismo tiempo, ¿qué empresa queremos ser?, ¿qué legado queremos dejar en el mundo?", son cuestiones que marcan su buen hacer día a día.