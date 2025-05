El peor día en la vida de Irene Villa no fue el de su atentado: "No me mató ETA pero casi lo hace mi cuarto bebé"

Irene Villa, en el programa de Mitele Plus junto a Cruz Sánchez de Lara.

Han pasado más de tres décadas desde aquel fatídico día que cambió su vida para siempre. El 17 de octubre de 1991 un atentado terrorista (el más grave acontecido en España) afectaba de lleno a Irene Villa y a su madre, que resultaban gravemente heridas. Villa perdió las dos piernas y tres dedos de una mano y María Jesús González, un brazo y una de sus extremidades inferiores. Comenzó entonces un largo proceso de recuperación lleno de desafíos físicos y emocionales.

Aquella niña que estaba a punto de cumplir 13 cuando explotó la bomba hoy tiene 46 años. Vive sin rencor, sin odio, tal como le ha confesado a Cruz Sánchez de Lara en el programa Madres: Desde el corazón: "No se puede vivir sin perdonar. El perdón significa no tener a ese terrorista en tu casa para siempre".

Y añade: "Soy una privilegiada, tengo la suerte de estar aquí. Sin piernas, pero viva". También ha revelado lo que pensó su padre aquel fatídico día: “Dejadla morir, yo no quiero que mi hija vea lo que le han hecho".

La periodista en conversación con Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y presentadora en Mitele Plus. Mitele Plus

La madrileña se licenció en Comunicación Audiovisual por la Universidad Europea de Madrid y más tarde estudió Psicología y Humanidades, una muestra más de su interés por entender y ayudar a los demás. Su experiencia de vida la llevó a convertirse en conferenciante.

Desde 1996, ofrece charlas motivacionales en las que transmite mensajes de esperanza. Su capacidad para conectar con el público, combinando reflexiones profundas con un sentido del humor admirable, ha cautivado a auditorios de todo el mundo.

No solo eso, en el ámbito literario ha plasmado sus aprendizajes en varios libros. El primero, Saber que se puede, marcó el inicio de su trayectoria como autora. A este título le siguieron otros como Nunca es demasiado tarde, princesa; El libroabrazo; Como el sol para las flores; y Los ochomiles de la vida.

Su otra historia

A nivel personal, Irene se casó en 2011 con Juan Pablo Lauro, con quien tiene tres niños: Carlos (2012), Gael (2015) y Eric (2016). "El amor sana de una forma increíble y el de un hijo ya ni te cuento. Sentí por primera vez el olor a vida", le ha dicho a la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL durante la entrevista. También ha confesado lo duro que fue perder un hijo: "No me mató una bomba y casi lo hace mi cuarto bebé".

Aquella experiencia, un embarazo ectópico que no fue diagnosticado a tiempo, la dejó en estado de shock: "Eso sí que fue algo que me llevó a una etapa muy oscura". A pesar de haber sido madre en tres ocasiones, esta vez, con el embarazo de su cuarto hijo, ella sentía que algo especial sucedía.

“Dejé de tener la regla, estaba embarazada. Yo estaba segura de que venía la niña. Me la habían mandado”, cuenta a la presentadora y también vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y ENCLAVE ODS. Los médicos, sin embargo, le dieron una mala noticia: no encontraban la bolsa gestacional. Tras varias pruebas, se descubrió que el embrión estaba en una de las trompas de Falopio.

El bebé había crecido en ella. "Un poquito más y aquí no estoy yo para contarlo”, relata, aún con la gravedad de lo vivido resonando en sus palabras. La operación fue difícil, no solo por la intervención quirúrgica, sino también por el estado emocional en el que se encontraba. Confiesa que "no fui a terapia ni lo digerí. Seguí con mi vida, con mi "aquí no ha pasado nada", con mi ski".

Su mundo interior no tenía nada que ver con esa máscara que mostraba al resto del mundo: "Yo veía bebés por todas partes, y pensé "no estoy bien". Esas cosas hay que masticarlas, digerirlas e ir al psicólogo", recomienda. Hoy recuerda aquel momento con emoción y, sobre todo, paciencia: "Después del dolor siempre hay una recompensa, una lección aprendida y un crecimiento... pero yo por eso sigo con dolor, hay cosas que no tendrían que pasar".

Con estas palabras resume lo que ella misma ha definido como lo peor que le ha pasado en la vida. Estaba ilusionada con la idea de tener una niña que se pareciera a su madre y, además, salía de cuentas el día en que María Jesús cumplía años.

Fotograma del programa. Mitele Plus

Villa puso fin a su matrimonio en 2018 y, tres años después, conoció a David Serrato, a quien le daría el "sí, quiero" en septiembre de 2024. Él trabaja como subdirector del Centro de Alto Rendimiento (CAEP) en Soria, es coach y conferenciante, habiendo superado también desafíos personales como un cáncer.

El Magatest

En uno de los mejores momentos de su vida, la periodista y coach no solo se ha confesado ante las cámaras de Mitele Plus, también se ha sometido al Magatest, un cuestionario que basa sus preguntas en los títulos de las obras más relevantes escritas por mujeres como Virginia Woolf, Jane Austen, Almudena Grandes, Carmen Laforet, Alice Munro, Elena Ferrante…

Tu 'primera memoria'…

Con mis padres, todavía juntos, en una tienda de campaña canadiense en Asturias (se separaron cuando yo tenía cinco años).

‘Una habitación con vistas’ a…

¡La nieve! El medio en el que me siento libre y veloz.

¿‘Orgullo y prejuicio(s)’ sobre…?

Orgullo de la madre que tengo. ¡Ojalá sientan el 50% mis hijos por mí! Prejuicios… cada vez menos. Ya nada me defrauda ni decepciona, prefiero abrir la mente y que todo me sorprenda.

'La amiga estupenda’ es…

La que se muestra tal cual es, sin máscaras ni postureos. Y con quien puedo ser cien por cien yo.

¿Qué fue ‘lo que el viento se llevó’?

A mi anterior versión. Solo queda eso que ningún viento puede llevarse: mi esencia de niña eterna, disfrutona y sin miedo a meter la pata.

¿Queda algo de ‘la edad de la inocencia’?

Un espíritu entusiasta y, a veces, inocente. Pero me gusta ser así.

¿Qué te deja ‘el corazón helado’?

La manipulación y la mentira. La violencia verbal también me parece de lo más devastador.

¿'El mejor de los mundos posibles’?

Con mis hijos y David, y si es esquiando toda la familia, ¡mucho mejor!

Irene Villa y David Cerrato se casaron en 2024. Gtres

¿A quién asesinarías ‘en el Orient Express’? O por si la metáfora no se entiende como tal, ¿a quién regalarías ‘un viaje sin retorno’?

En este momento de mi vida, no me sobra nadie.

¿Qué supone ‘la ridícula idea de no volver a verte’?

Cada vez llevo peor ser una pareja LAT (Living Apart Together) porque me parece ridícula la idea de ver a David solo dos semanas al mes, aunque al principio nos parecía el mejor de los escenarios... Él también lo lleva mal.

‘El amor más grande’…

Mis hijos. Sin duda, ¡lo mejor que me ha pasado en la vida!

¿Para qué pedirías ‘amnesia colectiva’?

Para el enfrentamiento entre las dos Españas.

Un ‘secreto a voces’.

Me casé el año pasado con quien pedí (y la lista era extensa) y hasta decreté que se llamaría David.

‘Un secreto inconfesable’.

Me apasiona dormir con mis hijos.

¿Qué es para ti ‘nada’?

Me gusta. Porque cuando no había nada, yo sentía que todo estaba por descubrir y conquistar. Soy fan de la incertidumbre, porque si no hay nada cierto, ¡todo es posible!

‘Cuando la revolución termine’…

Por suerte ya terminó, estoy viviendo la etapa más serena y feliz de mi vida, con diferencia.