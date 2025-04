Gema R. Neira, tras el éxito de 'Manual para señoritas': "A los hombres les avergüenza decir que ven comedias románticas"

Su estreno cumple un mes el 28 de abril y el goteo de menciones en la crítica no ha cesado desde entonces. Muchos la han bautizado como el pelotazo más prometedor del año en el universo de las series, y otros se refieren a ella como el Bridgerton español. Suele decirse que las comparaciones son odiosas, pero a la mente detrás de la nueva propuesta de Bambú Producciones no parecen preocuparle demasiado.

"Es una forma de decir al espectador: oye, si lo otro te ha gustado, creo que esto también va a hacerlo", plantea Gema R. Neira (Ferrol, 1982). Su Manual para señoritas (2025) llega a la pequeña pantalla para contar la historia, contextualizada en la segunda mitad del siglo XIX, de una carabina contratada para guiar en la búsqueda del marido ideal a tres hermanas en edad de cortejo, asegurando que cumplen con los códigos sociales de la época, aunque algo causará que ni ella sea capaz de hacerlo.

La trama está protagonizada por Nadia de Santiago —en el papel de Elena Bianda—, que saca a relucir sus dotes en la comedia y comparte elenco con Álvaro Mel, Isa Montalbán, Zoe Bonafonte o Tristán Ulloa, por mencionar algunos de los rostros que dan vida a los personajes de la romcom. Es su primera cocreación —junto a María José Rustarazo— tras años de éxitos en el guion que han venido, sencillamente, rodados.

Su historial habla por sí solo: Gran Hotel, Velvet, Las chicas del cable, Fariña, El caso Asunta... La creativa ha flirteado por igual con todos los géneros y formatos, aunque en su entrevista con Magas no tarda en delatar su interés por las series de época. "Dan mucha libertad creativa", asegura, "y en esta, hemos querido dar un pasito adelante con la narrativa para romper todos los patrones".

Gema R. Neira, uno de los nombres más seguidos del audiovisual español. Félix Valiente Bambú Producciones

Manual para señoritas traslada a la España de Pérez Galdós el lenguaje y estereotipos propios del siglo XXI. No es un error, sino una declaración de intenciones: "Queríamos diferenciarnos en un momento en el que la gente tiene muchísimos productos a su alcance, a la vez que seguíamos hablando de amor. No trabajamos con referencias, sino sobre nosotros mismos: la idea era evolucionar sobre lo que ya habíamos hecho antes".

Es en ese componente contrahistórico donde muchos encuentran la similitud con la serie producida por la estadounidense Shonda Rhimes. Pero los más atrevidos también podrían pensar en Jane Austen, la escritora amiga de las mujeres, aquella que hace ya más de dos siglos comenzó a ofrecerles relatos tintados de intimidad en los que ellas podían verse, al fin, reflejadas.

Desde el romanticismo y un uso de la ironía que no a pocos incomodó en la época, fue una de las mujeres que abrieron la puerta a contar las cosas desde otra perspectiva. Hoy, Neira hace lo propio creando "historias sobre mujeres, no para mujeres". Le ha salido bien: Manual para señoritas ha debutado con más de 4,9 millones de visualizaciones y un puesto en el Top 10 de la plataforma líder en streaming.

Las mujeres de Neira

Elena es una de esas damas de compañía, las carabinas, relegadas a la vigilancia de la honra femenina hasta llegar a un matrimonio bien avenido. Aquí es ella quien ocupa el centro del relato como confidente de las jóvenes. Neira adelanta que, en esta trama, "las mujeres pelean por lo suyo, y los personajes masculinos no son los que acostumbramos a ver. No es una sola historia de amor, hay amor de muchas formas: entre amigas, hermanas...".

Fotograma de 'Manual para señoritas'. Archivo EE

El guion está cargado de conversaciones punzantes: "¿Le molesta que una mujer le supere en verborrea o es que no es tan listo como pensaba?", dice el personaje al que encarna De Santiago en un episodio, o "me sorprende cómo los hombres se fijan más en una mujer cuando va acompañada". Son solo algunas de las frases que el equipo de Neira emplea para invitar a la reflexión, porque "en realidad, muchas cosas no han cambiado tanto".

Al preguntar a la coruñesa por su opinión sobre aquel concepto de la "sensibilidad especial femenina" que suele emanar de las críticas hacia productos concebidos por ellas, responde tajante: "Un buen escritor es el que escribe buenas historias, y me niego a pensar que yo no puedo hacer buenos personajes masculinos o que un hombre no puede hacer buenos personajes femeninos" en función de su género.

La creadora invita a romper con los prejuicios desde el salón: "Nos sorprenderíamos si supiéramos cuántos hombres ven comedias románticas. Pero, por la presión social, parece que aún les da vergüenza admitir que lo hacen". Aun así, en el set, Neira celebra haber coincidido con un equipo de actores "fantásticos y sensibles" que demuestran con su ejemplo cómo están cambiando estos modelos de masculinidad a las nuevas generaciones de espectadores.

Álvaro Mel y Nadia de Santiago en 'Manual para señoritas'. Archivo EE

Gema R. Neira no oculta su entusiasmo por continuar con la historia producida por Ramón Campos: "Ojalá que sí. Son personajes que tienen mucho que contar". Aunque aún no está confirmada una segunda temporada, las pistas están ahí. "La serie termina como lo haría la vida real, pero eso también es parte de lo que queríamos mostrar".

Tras su éxito, la guionista mira hacia nuevos proyectos en el horizonte. El 30 de mayo, estrenará La viuda negra, un true crime de alto voltaje emocional basado en la historia de la viuda negra de Patraix. Si algo demuestra su carrera es que no se pierde una buena historia. Incluso al preguntarle si se atrevería con una serie sobre el papa Francisco, responde risueña: "¿Por qué no? Es un buen personaje. Hizo mucho por la sociedad".