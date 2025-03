Caroline Weir, la galáctica del Real Madrid femenino: de su infancia en un equipo de chicos a su boda con toque español

Su nombre ocupa titulares de la prensa deportiva y ha conseguido algo inédito. Con permiso de las españolas Alexia Putellas, Aitana Bonmati o Jenni Hermoso, hay una escocesa en el Real Madrid que arrasa en el campo y lo que es aún más sorprendente, está consiguiendo que la histórica rivalidad del clásico masculino se instale también en el fútbol femenino. Ella es Caroline Weir, la gran estrella merengue del momento.

Pero, ¿qué sabemos de la deportista de la que todo el mundo habla (les guste el citado deporte o no)? Nació el 20 de junio de 1995 en Reino Unido y quiso ser futbolista desde niña, pese a no tener demasiados referentes. Tenía cinco años y ya se pasaba horas dándole patadas a un balón en su casa de Dunfermline, con una camiseta de Zinedine Zidane.

Su padre, consciente de esta pasión y quizá viendo su talento innato, colocó un tablero en el jardín y pintó en él una portería para que pudiera practicar. Siempre la apoyó, aunque tener una hija que jugara al fútbol, ese deporte de chicos, era una rareza. De hecho, Caroline jugó en un equipo escolar masculino cuando estaba en primaria. "En el fondo, me gustaba ser la única chica. Había comentarios de compañeros del estilo '¿por qué tienes a una chica jugando en tu equipo?', y cosas así", recordaba en una entrevista con un medio británico en 2021.

A los 10 años se incorporó a las filas del Hibernian Ladies de Edimburgo y debutó en el primer equipo con 15, convirtiéndose en una de las estrellas goleadoras. Durante su carrera ha pasado por grandes clubes femeninos como el Arsenal, Manchester City y Liverpool. También forma parte de la Selección de Escocia desde 2013. En 2022 fichó por el Real Madrid, donde actualmente juega como centrocampista.

En el equipo merengue es un pilar clave y la responsable de que haya sucedido algo inédito en el fútbol femenino. Weir fue la autora de los dos goles en los últimos minutos con los que el Real Madrid logró la primera victoria de su historia ante el Barcelona F.C. Este triunfo no solo ha alentado sueños entre seguidores y jugadoras también ha puesto sobre la mesa una nueva rivalidad entre los dos grandes clubes femeninos de España.

Caroline es la máxima goleadora del equipo blanco y la decimoquinta jugadora con más partidos en la historia del club. También ha recibido importantes premios, como Jugadora Internacional del Año de la liga escocesa, Jugadora Escocesa del Año en 2012 y 2020 y Jugadora del Liverpool del Año en 2016.

Ahora también se ha convertido en un referente para muchas chicas, ese que ella no tuvo. "Cuando cumples 11 o 12 años es más difícil. Las niñas de esa edad no quieren practicar deportes delante de los niños. Recuerdo que me daba un poco de vergüenza. Durante la secundaria, no le contaba a mucha gente lo del fútbol. La mayoría de mis amigos lo sabían, pero no era algo de lo que hablara abiertamente. Yo solo era esa chica que jugaba al fútbol a la que nadie le hacía mucho caso, lo cual me parecía bien", ha asegurado.

Caroline Weir se ha convertido en galáctica y tiene su propio documental contando su historia, que se estrena en su Escocia natal en abril. En lo que se refiere a su vida personal, es una joven como cualquier otra, amante de los viajes, la moda y de las redes sociales donde acumula casi 200.000 seguidores. En 2024 también se graduó en Redacción y Locución Deportiva Profesional. Cuando termine su trayectoria en el campo seguirá vinculada a su gran pasión.

En julio de 2024 se casó con el también futbolista Josh Emerson en Saint-Paul de Vence, cerca de Niza. Eligió un vestido de firma española, concretamente de Pronovias. "Me sentí muy especial con él. Decidí no usar velo porque la espalda era mi parte favorita del diseño y no quería taparla", dijo en la versión inglesa de ¡HOLA!, que publicó el enlace en portada. El novio fue vestido con el tradicional kilt escocés.

Es agente deportivo especializado en fútbol femenino y trabaja para la ONG Girls United, que tiene como objetivo hacer que el deporte sea más accesible para niñas y mujeres jóvenes. Algo que comparte con Caroline, que es embajadora de la institución. Además, dona un porcentaje de sus ganancias a Common Goal, que utiliza el poder del fútbol para combatir la igualdad de género y el desempleo juvenil.

"Las dos organizaciones benéficas se centran básicamente en el empoderamiento de las mujeres y la igualdad, temas que me apasionan. La idea en Girls United es que asista a sesiones de coaching y trabaje con ellas para brindar habilidades y confianza a las niñas", asegura la futbolista.

La historia de Caroline es una historia de sueños cumplidos, tanto que casi no puede creer que se haya convertido en la primera británica en jugar en el Real Madrid y se siente orgullosa de todo lo que ha logrado y lo que aún le queda por alcanzar.