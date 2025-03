Merle Bombardieri, la psicoterapeuta americana que ha creado un sistema que te ayuda a decidir si tener hijos

"Definitivamente, no tendría dudas sobre ser madre si pudiera ser un padre". Rebeca –nombre ficticio– tiene 34 años. Siente que ya se le ha "pasado el arroz" pero, aun así, en su cabeza todavía planea la idea de ser madre. Tiene pareja estable desde hace más de una década, por lo que eso no sería un problema. Lo que pasa es que ninguno de los dos está seguro del todo de tomar por fin esa importante decisión.

Los motivos para ambos son distintos. Conciliación, precariedad económica, calidad y estilo de vida... pero, al final, todo radica en lo mismo: una larga lista de pros y contras sobre la idea de tener descendencia. Sin embargo, Rebeca y su pareja no son los únicos. Cada año, las cifras de natalidad bajan en España. En 2023, sólo 320.656 niños nacieron en nuestro país, según el INE: el peor registro desde hace más de 10 años.

"Aunque sea algo que se delibera en pareja, creo que el mayor peso de toma de decisión recae sobre la mujer", apunta Rebeca, "ya que somos nosotras las que sufrimos cambios en nuestro cuerpo durante nueve meses, las que damos a luz, las que luego tenemos que amamantar... y todo ello sin unas políticas laborales que nos lo pongan fácil". Con un dilema tan importante sobre la mesa y un tic tac de reloj que no deja de recordar una cuenta atrás, la situación de estas parejas se torna tensa y complicada.

Pero, ¿te imaginas que hubiera alguien que apareciera en este momento y te dijera exactamente lo que tienes que hacer? Pues que sepas que esa persona existe. Se llama Merle Bombardieri, es psicoterapeuta y trabajadora social, tiene 75 años y, en 1981, publicó el libro The Baby Decision: How to Make the Most Important Choice of Your Life.

Consagrando alrededor de este lo que se ha constituido como todo un sistema de toma de decisión, elaborado con cinco pasos y que se basa "en el feminismo, la psicología existencial-humanista y el movimiento del potencial humano", la experta afirma que ya ha ayudado a más de 100.000 personas en Estados Unidos.

'The Baby Decision'

Merle atiende a Magas desde el otro lado del charco. Su agenda es muy apretada porque, desde que publicó su libro, su fama sólo ha ido creciendo. En sus comienzos pasó inadvertida. Era otra época, y las redes sociales e internet aún no hacían de las suyas. No fue hasta 2020, cuando decidió buscar su nombre en Google y descubrió que su tesis y hasta ella misma se habían convertido en una celebridad.

"Encontré un foro en internet con más de 70.000 miembros que discutían sobre la idea de la maternidad. Intercambiaban opiniones y utilizaban y recomendaban el libro que yo había escrito. Decidí unirme y crear un hilo de 'pregúntame lo que quieras', y ahora paso unas cinco horas a la semana respondiendo de manera gratuita todas las dudas de la gente", explica.

Pero hagamos un pequeño paréntesis y echemos la vista atrás... casi medio siglo. Aunque la publicación de 'The Baby Decision' se produjo hace ya 44 años, la idea se estaba gestando –y nunca mejor dicho– varias primaveras antes. Concretamente, desde 1978.

Merle Bombardieri. Tony Luong

"Me encontraba a punto de dirigir mi primer taller sobre toma de decisiones en Nashville, Tennessee. Tenía tantas ideas y ejercicios en la mesa del comedor mientras lo preparaba que sabía que podía escribir un libro y especializarme en el tema, porque había una gran necesidad. Mis colegas psicólogos me dijeron que sus consultas estaban llenas de parejas desesperadas por encontrar una respuesta a la pregunta sobre si tener un bebé, pero no tenían ni idea de qué decirles", cuenta la experta.

Y es que Merle sabe de lo que habla. En unos tiempos en los que la indecisión todavía no era algo tan común, la psicoterapeuta vivió en primera persona las zozobras que te produce una duda de este calibre. Tanto es así, que tuvo que rechazar la primera propuesta de matrimonio que le hizo Rocco, su actual esposo. "Yo estaba en la Universidad, soñaba con ser profesora y tener un futuro profesional, y temía que tener un bebé pudiera truncarlo. Sabía que él quería tener hijos sí o sí, así que no me quedó más remedio que decirle que no", confiesa.

Pero poco a poco, su opinión sobre el tema fue cambiando. Con el movimiento feminista de finales de la década de los 70 y con algún que otro referente de mujeres que habían podido compaginar su carrera profesional con la maternidad, Merle decidió dar el paso. A día de hoy, tiene dos hijos y un nieto, está felizmente casada con Rocco, y goza del éxito de ser la creadora de un sistema al que recurren mujeres y parejas de todo el mundo, dispuestos a pagar hasta 300 dólares por una sesión con ella.

Los cinco pasos

En busca de conocer qué entraña este sistema que se ha convertido en todo un éxito, Merle explica a Magas en qué consisten los cinco pasos que conforman The Baby Decision. "En primer lugar, le pido a la persona que haga un balance de su tendencia actual a la crianza sin hijos. Luego, insto a su pareja a que declare la postura que mantiene en ese momento", comienza explicando la psicoterapeuta.

Inmediatamente después, el paso dos habla sobre "cambiar tu mentalidad". "Entiende que siempre tendrás algo de arrepentimiento sobre cualquiera de las decisiones. Pregúntate '¿De qué decisión me arrepentiré/nos arrepentiremos menos?'. Entiende que nunca estarás al 100% seguro de algo, incluso cuando hayas tomado ya la decisión. 60/40 es el comienzo de una decisión que se convertirá en 70/30... ¡Y eso es suficiente!", desarrolla.

En el paso tres, deberemos ahondar en lo más profundo de nosotros, encontrando "joyas psicológicas ocultas". "Hay que mirar hacia los sentimientos más profundos que tenemos (a veces inconscientes), positivos y negativos hacia la maternidad. Propongo un conjunto de 37 ejercicios en el libro para ello", apunta.

'The Baby Decision', el libro de Merle Bombardieri.

Merle nos pone varios ejemplos. "Tengo un ejercicio sobre un álbum de fotos en el que pido a los tomadores de decisiones que imaginen fotografías de niños de todas las edades, algunos encantadores, otros desagradables. Otro ejemplo es el 'Diálogo de la silla'. Coloco dos asientos, una frente al otro, y desde una se habla por la parte que quiere un hijo. Luego, se cambia de silla para hablar por el 'yo' sin hijos".

En penúltimo lugar, se utiliza "la investigación". "Trabajo con mis clientes para refutar mitos sobre la crianza y sobre la elección de no tener hijos. Sugerimos lecturas, grupos de chat o pódcast que abran una ventana a las vidas reales que viven las personas con cualquiera de las dos opciones", señala la experta.

Para finalizar, llegamos al quinto y último paso: la toma de la decisión. "Deja reposar todo lo que has ido obteniendo a lo largo de este método. Enfrenta las dudas y luego da paso a la acción: intenta quedarte embarazada o adoptar o, en su defecto, haz planes, como planificar tu vida y viajar", apostilla.

Resultados del 50/50

Al tratarse de una decisión tan compleja, los resultados pueden ser inesperados. Durante sus más de 40 años de bagaje profesional, Merle ha visto de todo. Desde parejas que se lanzan inmediatamente a la piscina hasta las que optan por una decisión que trasciende a la pareja: la ruptura.

"Muchas parejas que no están en la misma página asumen que tendrán que separarse, sobre todo si están en extremos opuestos en cuanto a la decisión. Para honrar su preferencia reproductiva, encuentran nuevas parejas que comparten su sueño de ser padres o de una vida sin hijos. A veces son capaces de mantener una amistad con su ex y, ocasionalmente, pueden socializar con ellos y con sus respectivos hijos y nuevas parejas", revela.

Hubo una época en la que la tónica general entre los clientes de la psicoterapeuta era la de decidirse finalmente a emprender el camino de la maternidad pero, con el paso de los años, Merle asegura que ahora mismo los resultados se encuentran en un "50/50".

Al ser preguntada si todo esto trasciende a los sentimientos y si realmente la maternidad es cosa de ciencia, Merle responde aludiendo a un estudio de la periodista e investigadora Chelsea Conoboy: "No hay una base científica para que exista un instinto maternal universal o un deseo de tener hijos".

Sea cuestión de ciencia o no, lo cierto es que la psicoterapeuta ha construido todo un imperio alrededor de 'The Baby Decision'. Desde 2020, sus ventas y clientes no paran de crecer. De hecho, si eres tú, lector, quien se encuentra en esta situación, quizás te acabes convirtiendo en uno de ellos. De todos modos, y si así fuera... ánimo en tú baby decision.