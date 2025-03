Angelina Jolie recupera la voz gracias a su papel en 'Maria Callas': la razón por la que la actriz se negaba a cantar

Al final de sus días, Maria Callas vivía en París con dos perros poddle, con Bruna, su ama de llaves y cocinera, y Ferrucio, su chófer y mayordomo. Un día de septiembre de 1977, en uno de los salones de su casa, ellos hallaron el cuerpo sin vida de Callas, quien para ese momento tenía apenas 53 años.

Precisamente ese instante es el punto de partida de la película Maria Callas. Dirigida por el chileno Pablo Larraín y protagonizado por Angelina Jolie, explora los últimos siete días de una de las cantantes líricas más extraordinarias de todos los tiempos, y lo hace adentrándose en su intimidad, su psicología y absoluta vulnerabilidad, lidiando con problemas de salud, con su dependencia a diferentes fármacos, enfrentando los caprichos de la memoria, evocando recuerdos dolorosos de su adolescencia y adultez e intentando recuperar su voz debilitada.

Maria Callas, escrita por Steven Knight, no es un biopic tradicional, es más bien el retrato psicológico de una artista que lo había dado todo sobre los escenarios, que se convirtió en un ícono del canto lírico, y que también mutó en una celebridad perseguida por paparazis y cuestionada por la prensa.

Es un viaje al mundo interior de La Divina, que quedó oculto por la inmensidad de su figura pública, entretejiendo algunos de los roles operísticos más emblemáticos, como la Desdémona que entona el Ave María del Otelo de Giuseppe Verdi, a la Tosca de Giacomo Puccini o el Piangete voi? de la ópera Ana Bolena, de Gaetano Donizetti.

Los diálogos con el personaje ficticio Mandrax (Kodi Smit-McPhee), cuyo nombre evoca a uno de los tantos medicamentos que consumía Callas, la hacen evocar relaciones tormentosas como la que tenía con su madre, con quien vivió en Grecia durante la ocupación nazi, así como también con la mantenida con el magnate Aristóteles Onassis, quien terminó abandonándola por Jackie Kennedy.

Como también se retrata la relación con esa especie de familia en la que se convirtieron Bruna (Alba Rohrwacher) y Ferrucio (Pierfrancesco Favino), ambos personajes reales y que acompañaron a Maria Callas hasta el último día de su vida.

Jolie durante su interpretación en 'Maria Callas'. DIAMOND FILMS

Angelina Jolie, la elección perfecta

Con Maria Callas, Pablo Larraín cierra la trilogía de mujeres icónicas del siglo XX captadas en momentos álgidos de sus vidas, la cual está compuesta por Jackie (2016) y Spencer (2021).

Para cada una de esas películas, Larraín escogió a actrices que, de una u otra forma, tienen una conexión con sus respectivos personajes. Natalie Portman le da a su Jackie Kennedy los sentimientos de una mujer que desde niña sabe lo que significa la disociación entre la imagen pública y la privada. Mientras que Kristen Stewart, estrella adolescente que luego protagonizó su personal rebelión contra el sistema de Hollywood, sabe perfectamente qué le pasa a su Diana de Gales recluida en la jaula estrecha y asfixiante de la monarquía y de un matrimonio yermo.

No es, pues, una casualidad que, tras cuatro años de ausencia, el gran retorno de Angelina Jolie frente a las cámaras sea interpretando a Maria Callas. En una de las primeras entrevistas que Jolie concedió antes del estreno mundial de Maria Callas en la Mostra de Venecia, la actriz afirmaba: "Estoy segura de que habrá muchas lecturas sobre nuestras coincidencias como mujeres", señalando como la menos obvia sus sentimientos en común hacia el hecho de ser personas públicas.

En esa misma entrevista publicada en The Hollywood Reporter, la actriz se refería también a cómo la alegría hacia el trabajo se ve afectada por ciertas cosas que no se pueden controlar, haciendo que ese goce y experiencia hacia la profesión se atrofien. Jolie lo ha vivido en actuación, y Callas en el canto lírico.

"Fue muy duro lo que vivió Maria", comentaba Jolie aún con el duro proceso del rodaje muy presente, "la gente mostró hacia ella agresividad y crueldad cuando ya no pudo ser lo que esperaban de ella, sin considerar los traumas que acarreaba y todo el trabajo duro que hizo".

Angelina Jolie también se ha expuesto a la violencia y al trato displicente, y al encarnar a su Maria acosada por los reporteros, perseguida por los fotógrafos y expuesta a las exigencias de los demás, su vida se ve reflejada en la de Callas.

"Hay un aspecto en particular en el que me siento muy cercana a Maria", afirmaba Jolie en un medio alemán, "le incomodaba que cada persona tuviera una opinión y una idea sobre ella. Eso lo conozco muy bien…".

Angelina Jolie interpretando a Maria Callas. DIAMOND FILMS

Mucho se ha escrito y dicho sobre Maria Callas; sin embargo, Jolie se ha referido en varias entrevistas a que siempre fue una mujer malentendida.

"Existe la idea de que quería ser glamorosa o ser 'la estrella', pero creo que más bien se trató de un mecanismo de supervivencia", analizaba Jolie en la revista W, "mientras más sabía de Maria, mayor era mi sentimiento de que merecía empatía y comprensión. Siendo tan criticada y estando tan sola en esos últimos años, tuve como objetivo que el público le diera una segunda mirada a su vida".

La batalla legal que se ha prolongado durante ocho años con su ex marido Brad Pitt, hizo que el foco se pusiera en su vida privada; Jolie terminó levantando un muro para proteger a sus hijos y protegerse a sí misma. Su retorno al cine, y al frente de un rol como el de Maria Callas, le ha permitido reflexionar públicamente sobre los efectos de ser malinterpretada y juzgada.

Encontrar su propia voz

Angelina Jolie no sitúa en el tiempo, ni mucho menos da el nombre del ex novio que le hizo creer que no sabía cantar. Tantas veces se lo reiteró aquella persona, que ella terminó creyéndole hasta conseguir anular sus ganas de siquiera tararear.

Para protagonizar Maria Callas, le tocó encontrar su voz, bloqueada además por vivencias menos placenteras acumuladas durante años.

Ajena al mundo de la ópera, en un entrenamiento largo e intenso durante siete meses para encarnar a La Divina, que incluía clases de canto lírico, ópera e italiano, Angelina pudo entender "con todo su cuerpo" la relación de Callas con la música, pero también descubrió que ella sí podía y sabía cantar, que era soprano, y que en efecto había disfrazado su voz – "suave, aguda, delicada", la describía en una entrevista – para hacerse escuchar.

Angelina Jolie ha interpretado a Maria Callas en su nuevo biopic. DIAMOND FILMS

En la roundtable con actrices organizada por The Hollywood Reporter, la oscarizada intérprete animaba a sus colegas a intentar cantar ópera. "Usas todo tu cuerpo, toda tu voz y toda tu emoción", fundamentaba su entusiasmo, "y a nosotras como mujeres muy rara vez se nos permite, pide o anima a dar todo nuestro poder, más bien nos adaptamos al entorno, a nuestros hijos, a la sociedad".

A través de la historia de Callas, Angelina se dio cuenta de todo lo que implica 'recuperar la voz' como mujer y artista.

"Mi madre me obligó a cantar, Onassis me prohibió cantar, y ahora yo me permito cantar", dice Maria en un momento de la película. En 1977 hacía ya casi cuatro años que Callas había dado su último concierto, la enfermedad degenerativa muscular diagnosticada años antes había avanzado, debilitándola. Si bien Maria sabía que no podía recuperar la totalidad de su voz prodigiosa, quiso sentirse dueña de la misma, al menos en el último momento de su vida.

En un amplio reportaje publicado en The New York Times ante la pregunta qué aprendió durante todo este tiempo lejos de la interpretación, Angelina Jolie da una respuesta bastante reveladora.

"Cuando te despojan de tantas cosas que te dan seguridad y la sensación de estar completa, te quedas con lo que realmente te importa y la razón para que respire cada célula de tu cuerpo. Al final encontré mucha ternura".