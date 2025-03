Conchita, Blanca y Patricia Rada, las tres voces que han doblado más de 100 años de cine y series en España

"Sí, soy uno de los personajes de Wicked". Patricia Rada sonríe y se acomoda en la silla de esta entrevista como si tal cosa. Es también la voz de Francesca en Los Bridgerton o la de Seraphine en League of Legends, según el día, e interpreta a otros muchos roles femeninos protagonistas del nuevo audiovisual con garra.

Confiesa que no deja de sorprenderle que todas esas voces que se alzan ahora en el audiovisual nazcan de su interior, brotando con naturalidad. Aunque claro, todo tiene una explicación: Patricia es la flamante tercera generación de una saga de personalísimas actrices de doblaje.

"Nunca dobladoras", apostilla a su lado su madre con ironía, Blanca Rada, que lo mismo ha sido un personaje que hablaba con los lobos en Juego de tronos que interpreta a la alcaldesa o el bull dog vestido de amarillo más famoso de la infancia actual. "La Patrulla Canina ha sido un bombazo, ahí tenemos todos los fans del mundo, pero ¡están todos en la guardería!, no tienen redes sociales para seguirnos".

Conchita Núñez, tía abuela fallecida en 2009, una institución del sector, fue la pionera que inició a estas mujeres madrileñas en una singular profesión que consiste en 'dar voz' en la ficción a los iconos audiovisuales de cada época. Conchita fue, por ejemplo, la voz de Linda Evans en Dinastía. "Conchita era mi tía, la hermana de mi madre, y fue la voz de infinitud de mujeres en el siglo pasado", explica Blanca Rada. "Nosotras hemos ido siguiendo su estela. Fue una gran actriz de rodaje y una gran persona".

Roles femeninos

Hoy estas mujeres comparten con Magas una conversación sobre la saga a la que pertenecen, y sobre cómo ha cambiado la frecuencia de las interpretaciones femeninas a las que han dado voz, y el contenido de las mismas.

Una entrevista en profundidad con ellas se convierte sin pretenderlo en un ángulo original para reflexionar sobre los marcos referenciales que crea la industria cultural y su evolución en los últimos cincuenta años, un espacio creciente para personajes femeninos con mayor agencia y carácter más protagónico.

"Cuando yo empecé, por cada dos o tres actrices de doblaje", recuerda Blanca, "había diez o doce hombres. ¡Y eso era porque en cada película era así! Si salían diez personajes, ocho eran hombres y una o dos eran mujeres. Mujeres protagonistas había, evidentemente, pero no era lo lógico, ahora la mujer ha ido cogiendo peso en el cine y en las series".

Entrevista a Patricia Rada y Blanca Rada, actrices de doblaje Esteban Palazuelos

"Sobre todo las plataformas", señala Patricia, "han abierto hueco a cada mundo y a cada gusto. Ahora hay espacio para todos". Para Blanca, "se está dando a la mujer mucha más relevancia, antes eran nada más que las sirvientas, las mujeres del protagonista, la madre de los niños, ahora son mujeres empoderadas con mucho más peso…". En palabras también de Blanca, "yo creo que hay casi la mitad de papeles, hay mujeres buenas, malas, tontas y listas… en series del tipo de Modern Family el peso lo llevan las ellas".

"Yo empecé en el doblaje con once años", recuerda Patricia, bajo la mirada cariñosa de su madre. "Había hecho alguna cosa en los Teletubbies o Mickey, pero siempre me había gustado ir a veros a los estudios, siempre que podía, si había una fiesta o algo". Y subraya que se trata de una actividad que siente como su vocación auténtica.

"¡Es que siempre has venido conmigo, desde pequeña!", exclama su madre. "Lo mismo que hacía yo con Chiti [a mi tía Conchita la llamábamos así]. Cuando tenía libre en el colegio, me iba al teatro a ver sus obras o a los estudios de doblaje, por eso hice alguna cosita en Heidi. Ya llevo cuarenta y un años en esto, tengo 61 ya, no me importa decirlo. Me acuerdo de ir con mi tía y salir un gordito en pantalla y decir el director 'mira, que lo haga tu sobrina'".

"Casi como me pasó a mí", recuerda Patricia. "Yo te acompañé porque era fiesta y estuve insistiendo con uno de producción a ver si me hacías a mí la prueba". Su madre añade más. "Una compañera me dijo ¡¿por qué le vas a quitar la posibilidad de tener una profesión el día de mañana?! Nunca se sabe a qué se puede dedicar'. Y pensé que así pasaba más tiempo con ella".

Patricia Rada ha puesto voz a 'Los Bridgerton' o 'League of Legends'. Esteban Palazuelos

La más joven de la saga coincidió con la mítica Conchita en el doblaje de serie Mujeres Desesperadas. "Ahí había tanta gente que la producción se hacía por bloques, pero seguro que estuvisteis juntas", recuerda Blanca. "Conchita era muy seria, profesional, muy inteligente, sabía mucho, pero a la vez era muy graciosa y la quería mucho todo el mundo. Tenía sus coletillas que han quedado para siempre en el rodaje, como 'con lo buen actor que eres, vaya cagada parisienne que acabas de hacer'", cuenta Blanca.

Mil vidas en tres gargantas

Hay que recordar que las actrices de doblaje son, para muchos fans, dueñas de las voces de sus infancias: algunas personas se acercan a menudo a ellas al enterarse de quiénes son, con temblor y admiración, pidiéndoles autógrafos o fotografías y son invitadas a congresos y eventos por lo simbólico de sus representaciones.

Conchita tuvo la oportunidad de conocer a Linda Evans. Cedida

Blanca relata cómo ella dio una sorpresa a la tía Conchita presentándole a la mismísima Linda Evans, a la que doblaba en Dinastía. "Le dijo a mi tía que era muy elegante. Y era cierto. Estaban encantadas, doblaron allí en directo un trocito y se hicieron una foto juntas. Como actriz de doblaje, es difícil que puedas llegar a conocer a cualquiera de los actores a los que das voz".

"A mí me encantaría conocer a Manny, el niño de Modern Family, a Rico Rodríguez", confiesa Blanca, "que le dijeran 'mira, ella ha sido tu voz durante doce años'. Cuando empecé a doblarle tenía ocho o nueve años y en la última temporada veinte. Y ya los conoces. Muchas veces ya sabes cómo van a hablar antes de que lo hagan, incluido si son dibujos animados. Son tantos años haciéndolo que ya sé como se hablan o se mueven, es muy divertido".

No les gusta ver películas en versión original, y cuando van al cine, hasta que no identifican todas las voces, no se meten en la historia como espectadoras. Patricia resume que "yo hago a Rocky en la Patrulla Canina, a Seraphine de League of Legends, Francesca de Los Bridgerton, he salido en las últimas películas de Digimon en España, en Pokemon era Ela… Y, por ejemplo, con Rocky lo tengo tan interiorizado que sé colocarlo de una manera automática [habla como él, de la Patrulla Canina]. Le damos nuestro toque y nuestra personalidad".

Blanca explica que en su larga trayectoria "he doblado muchísimo, en los más recientes Digimon, DoReMi, Modern Family, Juego de tronos, La Patrulla Canina, el Equipo Rubble…". Y su madre añade que "sobre todo en los dibujos animados la gracia se la tienes que dar tú, cuanto más gracioso lo hagas mejor queda. Yo doblo a Rubble y a la alcaldesa Goodway y muchas veces coinciden en el mismo take pero nadie lo ha reconocido".

Blanca Rada ha doblado audiovisuales como 'Digimon', 'DoReMi', 'Modern Family' o 'Juego de Tronos'. Esteban Palazuelos

"La alcaldesa Goodway está inspirada en nuestra tía Conchita", descubre Patricia. "Te inspiras en gente que conoces para plasmar esa voz que te viene a la cabeza".

Blanca señala que "también Conchita decía que cuando hizo a Pedro de Heidi se inspiró en mi hermano Mikel que tenía dos o tres años", comparte Blanca Rada. "Yo he hecho toda mi vida a muchos niños y jóvenes. En Juego de tronos soy Bran Stark, que se ha hecho jefecillo porque mentalmente conectaba con los lobos, no he visto la serie, pero recuerdo que estábamos siempre metidos en un bosque con rayas por todos lados y letras para que no pudieran piratearla".

Sorpresa, cuidado, sororidad

"Es verdad que nos tenemos muy fichadas", añade Patricia, "pero hay ocasiones en que estamos en un bar, o hay una televisión detrás y yo digo 'ay, pues mira, he hecho una serie como esta' y es mi novio que dice 'pero si eres tú'. Hasta que no pones un poco el oído, como tenemos tantos registros, a mí me sorprende que esas voces salgan de dentro de mí. Me parece alucinante que yo pueda ser capaz de sonar distinto a lo que yo normalmente sueno".

"Eso por las veces que no te mando un WhatsApp diciendo que estoy viendo una película y te estoy oyendo y no eres tú", dice su madre. Ambas sonríen. "O al revés, no se da cuenta. ¡Hasta mi propia madre no me reconoce! Eso es que he hecho un buen trabajo", afirma Patricia, que aclara que no llevan a cabo ningún cuidado especial de la voz más allá de evitar resfriados durante las épocas de rodaje y no carraspear (mejor toser), pero "lo más difícil que he hecho son los videojuegos, que te llaman a las nueve de la mañana y son todo gritos, llantos, drama y, como hasta que no llegas no sabes lo que te vas a encontrar, tienes que ir medio calentando desde casa, o en el coche".

"Cualquier dibujo animado, como los Campeones, Oliver y Benji son complicados", explica Blanca, "que ya estaba desde las ocho de la mañana con 'Cógela, venga, me he roto la pierna, ¡gooool!' [pone la voz]. Cada día que vas a trabajar vas a hacer una cosa nueva, y siempre es diferente, aunque sea una serie, no sabes qué te depara el día". Y su hija añade: "Cada día eres un personaje distinto, una persona distinta, un dibujo y te hace ilusión porque todo es una intriga, a veces te sorprende y me hace mucha ilusión encontrarme con mis compañeros. O de repente me encuentro con mi madre".

Al final de esta entrevista nos enteramos de que es posible que llegue, por una sobrina de corta edad aún, una posible cuarta generación. "Le encanta, se pone a hacer voces cuando salen los muñequitos en la tele", concluye Blanca Rada y Patricia, asiente, "yo creo que a lo mejor sí que somos más generaciones".