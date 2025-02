La vida dedicada al arte de María Porto, lejos del foco público: "Los galeristas somos una especie de confesores"

María Porto es un rostro reconocido entre las galerías y artistas más importantes nacionales e internacionales. Después de haber comenzado una carrera en este sector desde la discreción y una base muy tradicional, cuenta hoy en el pódcast En Marcha con Nuria March cómo ha conseguido verter las enseñanzas culturales de su padre, el guionista Juan Antonio Porto, a su faceta profesional, así como su incansable trabajo como promotora del arte en todas sus formas.

María Porto es una profesional que, a pesar de no gustarle la exposición mediática, saltó a la palestra del objetivo público por su relación con el que fuera secretario general del Partido Popular, Álvarez Cascos.

En este episodio, Nuria March descubre a la mujer que se esconde tras el éxito de la primera galería alojada en El Corte Inglés, que lleva su nombre. Sin duda, una charla que da una visión de conjunto acerca de cómo el esfuerzo y la pasión han llevado a la invitada a conseguir tener un reconocido puesto en el mundo del arte.

Nuria March habla con la galerista de su vida y su trabajo,

Esta conversación comienza con una confesión de la empresaria y galerista a su anfitriona: "Me he sentado contigo porque consigues conversaciones relajadas". Ambas guardan una admiración profunda la una por la otra y Nuria le pregunta en confianza cómo fue esa inmersión en el ojo público a la que se vio expuesta durante años. María responde: "Respeto muchísimo a la prensa, pero no es mi target, el mundo del arte es discreto y los galeristas somos una especie de confesores". Además, admite sentir fascinación y a la vez incomprensión por el interés que despertaba su vida a los medios.

'María Porto Gallery'

Seguidamente, cuenta ante los micrófonos del pódcast los detalles de 'María Porto Gallery', su espacio en El Corte Inglés de la Castellana (Madrid), donde busca democratizar el arte, siendo un lugar tanto para los coleccionistas, como para aquellos que buscan iniciarse en este mundo. "Decidí abrir una galería en El Corte Inglés porque en España no había ninguna alojada allí", revela.

Además, comenta la importancia que para ella tiene no sacarle rédito al arte, teniendo como objetivo comprar por emoción y no por inversión. "No hay que entender de arte para comprarse un cuadro, yo recomiendo adquirir obras que te emocionen, con las que te apetezca vivir", señala.

En este punto del encuentro, la invitada destaca el papel crucial que ha tenido uno de los invitados de En Marcha con Nuria March: "Carlos Urroz ha hecho mucho por acercar el arte a la gente y que esté al alcance de todos".

Educación poco convencional

Es hora de echar la vista atrás y hablar de sus orígenes. "Yo soy lo que soy en gran parte gracias a mi padre", dice María, haciendo referencia al guionista de cine Juan Antonio Porto, fallecido durante la pandemia COVID-19 y a quien atribuye su educación cultural y muy poco convencional. Siendo la hermana mayor de cuatro hermanos, le dio las alas para crecer desde una mirada más introspectiva y abierta al mundo.

Ella misma lo explica así: "Mi padre nos enseñó a despertar nuestra curiosidad, a descubrir el cine, la música o la literatura; en mi casa se compraban los periódicos de todas las ideologías". Con ese carisma inquieto y que se nutre del arte, la galerista que un día fue estudiante de Derecho, confiesa: "Mientras mis compañeros veían juicios, yo me iba a ver el Guernica de Pablo Picasso que acababa de llegar a España".

También ambas conversan acerca de la digitalización del arte y, sobre todo, del auge de los NFTs (tokens no fungibles), los cuales sirven para identificar y certificar la autenticidad de obras digitales, a lo que María señala: "Vengo de una galería muy tradicional, pero creo que no estamos preparados para enfrentarte a una obra de arte con NFTs".

Trabajo y esfuerzo

María Porto acumula a sus espaldas una trayectoria excepcional en el mundo del arte y Nuria March destaca su enfoque en el esfuerzo, la constancia y la importancia del arduo trabajo. "Nunca he estado sola y siempre he tenido a amigos que me han ayudado", asegura en referencia a que además de ser fiel a sus valores, siempre ha contado con un apoyo fundamental en su faceta de galerista.

Esta semana, descubre el episodio de En Marcha con Nuria March con María Porto, en el que dos mujeres que siguen desarrollándose profesionalmente y aprendiendo constantemente, muestran su visión más profunda acerca de cómo enfrentarse a nuevos retos desde la discreción, la accesibilidad a las nuevas generaciones y la pasión, juega un papel crucial para tener una vida profesional y personal plena.