Meritxell Martí, farmacéutica experta en colágeno: "Todo el mundo puede ser guapo"

"Tenemos a una de esas mujeres que es un ejemplo en el arte de ejecutar ideas y de lo más variopintas, pero siempre desde un lugar físico muy concreto". Con estas palabras introducen Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Enclave ODS, y Charo Izquierdo, directora de Enclave ODS, a una de las farmacéuticas de mayor relevancia en nuestro país (y más allá): Meritxell Martí.

En enero de 1990, Meritxell abrió su propio negocio. Una farmacia a la que apodó bajo su nombre, que rompía con el concepto clásico: "Acabé la carrera en junio, en noviembre tenía el local de la farmacia y en enero ya abría la farmacia. Tenía muy claro el concepto de farmacia que yo quería: internacional, diferente y que tuviera de todo, muy enfocado al antiaging, al producto extranjero y el producto de entidades. Empezamos trayendo fármacos de todo el mundo, colaborando con las mejores clínicas y médicos. Tuvimos la primera página web de farmacia en español, en 1998".

Cruz Sánchez de Lara, Meritxell Martí y Charo Izquierdo. Esteban Palazuelos

"Mi página web era solo informativa, explicábamos cosas relacionadas con la salud para que la gente lo leyera como si fuera una revista. Me costó mucho porque lo veía como antiético. Que una farmacia tuviera una página web…", explica la experta, recalcando que evolucionó de manera positiva.

Meritxell fue pionera en muchos sentidos: "Por ejemplo, trajimos la melatonina hace muchísimos años. Hasta he tenido mi propia marca de melatonina cuando no existía en ningún lado. No solo es para regular el ciclo del sueño, es antioxidante y está en todas las terapias antiaging".

Uno de sus últimos logros es el Unique Pink Collagen. La experta relata cómo surgió: "Traía colágeno de todas partes, estaba muy en tendencia en Estados Unidos, en España todavía no. Traje uno de Japón, pero no me acaba de encajar. Desarrollé entonces una fórmula para mí. El nombre surgió un día, mirando la estantería. Vi algo rosa y pensé que la vinculación molaba muchísimo, que tenía que registrarlo rápido. Seguí desarrollando el proyecto, descubrí que poniéndole remolacha, se volvía rosa, etc."

Otro de los temas más candentes del mundo de la belleza y de la salud es el de la nutricosmética. En este sentido, la experta asegura: "No todo es válido, tenemos que ser muy estrictos. Estoy viendo a influencers vendiendo, quizás, muy buenos productos, pero sin conocimientos. Hay que comprarlo en un sitio o a una persona que sepa, porque son activos. La cosmética está regulada por la industria alimentaria, no está regulada por la industria farmacéutica, es un alimento, entonces ahí es un saco, quizás un poco más grande. Por ello, la formación es clave. A veces se toman muchas cápsulas juntas. Meten celulosa cristalina, que es el excipiente de magnesio, con ello te estás tomando 25 suplementos".

Meritxell Martí nos cuenta que tiene varios proyectos en marcha: "Tengo un libro a medias, en el que quiero hablar sobre el colágeno. Me gustaría hacerlo con colaboraciones, de hecho, tengo a medias colaboraciones con gente relacionada con la alimentación".

Añade: "Luego, quiero hacer un producto nuevo, también fuera del colágeno, pero relacionado. Pienso que tengo que hacer más cosas. Pero los laboratorios farmacéuticos están a tope con la nutricosmética. Si te piden un presupuesto para desarrollar una fórmula, al día siguiente te los multiplican por dos".

El boom ha sido paulatino: "Cuando empecé a vender colágeno, muchas farmacias tenían nutricosmética, pero otras no tenían ni idea. Ahora hay 25.000 marcas".

Arréglate que nos vamos con Meritxell Martí Esteban Palazuelos

A la pregunta "¿cuál es tu orden de prioridades en la vida?", Meritxell tiene una respuesta clara: "Leí el otro día que para vivir muchos años, es importante estar sano y ser feliz. Y el nivel adquisitivo también es relevante, aunque no queramos, porque te da tranquilidad".

Sobre la belleza en general, la experta aclara: "Todo el mundo puede ser guapo. Consiste en sacar lo tuyo y ser una persona agradable. Cuando eres muy joven te puedes poner cualquier cosa y sentirte bien. Cuando eres mayor, tienes que procurar ponerte más cosas todavía. Pero, fundamentalmente, ser guapo es agradar a la gente". Cruz añade: "Agradar a la gente y a uno mismo".

"Has de dormir bien, hacer ejercicio, alimentarte bien y tener un buen mood. Y evidentemente has de suplementar. El envejecimiento hace que las glándulas fabricantes de hormonas se atrofian, entonces, es básico", recomienda la experta, que promete seguir afianzándose como una referencia en el mundo cosmético.