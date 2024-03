La actriz Clara Galle, sobre su próximo estreno: "Mi personaje en 'Ni una más' es una lucecita en medio de la oscuridad"

El pasado 23 de febrero, se estrenó en Netflix la tercera y última parte de la trilogía A través de mi ventana, inspirada en el bestseller homónimo de Adriana Godoy. Desde que hace dos años viera la luz la primera parte, su protagonista, Clara Galle, se ha convertido en un referente generacional. Sus casi cuatro millones de followers dan buena fe de este fenómeno.

La navarra es, a sus 21 años, una de las actrices del momento, y más allá de su indudable talento como actriz, su atrevimiento para jugar con cambios de look ha sido otra de las claves para que Kérastase, la firma capilar de lujo número uno del mercado, se haya fijado en ella y en su melena para nombrarla embajadora en territorio español para este 2024.

De este modo, se une a Paula Badosa y María Pombo, vinculadas a Kérastase desde hace varias temporadas. Conversamos con ella sobre su nueva etapa.

Eres la nueva embajadora de Kérastase España, ¿cómo te sientes ante esta oportunidad?

Me siento muy agradecida y muy ilusionada. Además, ha ocurrido en un momento en el que estoy muy cómoda y contenta con mi look. Va acorde a mi edad y representa muchas cosas de mí misma. Siento que la marca está muy enfocada en potenciar esa esencia de cada uno, así que no puedo estar más feliz de unirme a la familia Kérastase.

En tu profesión, el pelo puede cambiar mucho dependiendo del proyecto. ¿Cómo llevas tantos cambios? ¿Cuál es el cambio más grande que te han hecho en el pelo por trabajo?

Soy una persona que lleva muy bien los cambios. Me encantan, de hecho. Me gustan a nivel personal, pero también a nivel profesional. Cuando leo un guion empiezo a construir en mi mente todos los aspectos del personaje, incluida la imagen, y siento que el pelo es algo que da muchísimo carácter. Me gusta imaginar qué podría encajar y darle siempre un sentido.

Para mí, es muy importante cambiar mi look respecto al personaje y es un proceso que disfruto mucho. Además, con ello, me llevo en parte al personaje a casa y está conmigo más allá del set.

Yo creo que el mayor cambio ha sido el último, el que llevo ahora, un corte un poco shaggy con un color entre naranja y peach blonde muy especial. Pero también he llevado un mullet largo, he llevado el pelo muy corto, justo por debajo de la oreja… yo me atrevo con lo que sea.

Clara Galle. Fotógrafo: Andrés García Luján

¿Qué haces para cuidar tu pelo? ¿Cuál es tu hair routine?

Para cuidar mi cabello, para mí la clave es utilizar productos de mucha calidad (como hago con la alimentación para mi cuerpo). También tengo ciertos cuidados extra, como protegerlo del sol y el calor con productos diseñados específicamente para ello. En cuanto a mi hair routine, realmente la voy adaptando a lo que me pide mi pelo.

Si estoy en una etapa que permite hacer mucho deporte o en unos días relajados en los que estoy más en casa, las necesidades del cabello cambian. Puede necesitar más o menos hidratación, por ejemplo, o distintas formas de tratamiento. Por mi profesión, mi vida no es estable y eso hace que tenga que ir adaptando el cuidado de mi cuerpo a cada momento, incluido el cabello.

¿Una tendencia de cabello que te encante y te gustaría probar? ¿Otra que odies y nunca te harías?

Creo que ahora está tomando bastante protagonismo ese tono vino tinto, como el que lleva Dua Lipa, y me gusta mucho. Me parece muy bonito, sexy y elegante a la vez. Es algo que quizás me gustaría probar. En cuanto al corte, he hecho recientemente el cambio a más largo y estoy encantada con él.

¿En cuanto a alguna tendencia que odie? Nunca digas nunca. Antes de ser actriz yo no cambiaba jamás mi cabello y ahora siento que me atrevo con todo.

Acabas de estrenar nuevo proyecto, A través de tu mirada. ¿Cómo estás viviendo la acogida? ¿Nos podrías contar alguna anécdota del rodaje?

La verdad es que es una maravilla la acogida que ha tenido. El público que ha seguido la trilogía nos ha apoyado muchísimo y lo ha hecho desde un lugar muy bonito. No puedo estar más que agradecida y es algo que queda para siempre. Ha habido muchísimas anécdotas.

Precisamente, respecto al pelo tengo una: el día anterior de rodar la primera película, A través de mi ventana, me di un golpe y me abrí la cabeza con una ventana (qué paradoja, ¿verdad?). El médico me dijo que tenía que raparme esa parte para darme los puntos. Yo le rogué que no lo hiciese porque al día siguiente rodaba mi primera película y tuve la suerte de que se apiadó de mí y me puso la anestesia como pudo, sin rapar.

¿Cómo está siendo formar parte de esta trilogía que tanto está triunfando?

Lo que ocurre es que, a pesar de estar inmensamente agradecida por lo que ha supuesto este proyecto y no dejar de sorprenderme el alcance que ha tenido, una vez terminado el rodaje, me separo del personaje y del proyecto. Más adelante, lo retomo en el momento en el que se lanza, cuando la gente lo recoge, y es una etapa que disfruto muchísimo.

Pero para mí lo importante es ir al set, sacar todo lo que tengo dentro respecto al personaje, trabajar con el equipo y actuar. Es ahí cuando soy consciente de lo afortunada que soy.

Los números que llegan después son algo que observo, por supuesto, que me han causado mucha sorpresa e ilusión y hacen que agradezca infinitamente la oportunidad que se me ha dado, pero en ese punto ya me digo a mí misma 'Vale, seguimos'.

¿Cómo gestionas la fama?

Entiendo la fama como una consecuencia de mi profesión, pero no es algo que busco. Yo quiero ser actriz y eso no va siempre de la mano de la fama. Aun así, llevo bien que me reconozcan por la calle porque sigo completamente conectada con mi vida anterior a esta etapa.

Mi vida personal no ha cambiado. Yo me sujeto a otras cosas como mi familia, mis aficiones, mis amigos, todo lo que ya tenía antes de dedicarme a esto. La fama puede llegar e irse, son los espectadores u otros factores externos los que eligen que lo seas o no, pero esas cosas de mi vida siempre están ahí. No me crea rechazo, agradezco mucho el cariño de la gente, pero tampoco es algo que defina o condicione mi día a día.

¿Qué nos puedes contar sobre futuros proyectos?

Estrenamos pronto Ni una más en Netflix. Estoy muy contenta con esa serie. Estuvimos siete meses trabajando en ella y mi personaje es un poco la lucecita en medio de la oscuridad. Es un personaje totalmente diferente a lo que he hecho anteriormente. He podido construir un nuevo carácter, una nueva forma de hablar, de andar, de comportarse y lo he disfrutado muchísimo.

Por otro lado, a principios de año terminé de rodar la tercera temporada de The head para HBO, que también verá la luz este año. Es una serie thriller internacional que me ha dado la oportunidad de rodar en inglés, acompañada por un elenco de distintas nacionalidades. Ha sido una experiencia muy bonita.

Me ha abierto una ventana para conocer cómo trabajan las producciones internacionales y es algo que me gustaría seguir explorando, además de las nacionales, donde naturalmente quiero trabajar para labrarme un futuro.

Clara Galle. Fotógrafo: Andrés García Luján

¿Lo mejor y lo peor de tu profesión?

Lo mejor es que es mi pasión. Disfruto de cada una de las horas de preparación y de rodaje, de meterme en esa burbuja que es el proyecto. Eso es lo bonito: que tu profesión no se sienta como un 'trabajo'. Por eso me siento muy afortunada. Y a eso añadiría toda la gente a la que llegas a conocer y todas las experiencias que vives en el camino.

En cuanto a lo peor, quizás diría que el hecho de no poder contar con un horario. Sabes cuándo empiezas, pero no del todo cuándo terminas. Un día el rodaje puede ser diurno, otro nocturno.

Puedes trabajar en fechas señaladas o fines de semana en las que tu familia y amigos no trabajan y se reúnen, y a veces puede dar pena no estar ahí con ellos en determinados momentos especiales e importantes, así que la gente a la que quiero se ve a veces afectada por mis ausencias. Esa es la parte que en ocasiones puede costar un poco, pero el peso que tiene lo afortunada que soy al trabajar en una de mis pasiones, es enorme.

Un producto que no pueda faltar en tu neceser para el cuidado del pelo.

En estos momentos, Masque Chroma Filler de Kérastase, que me dio Jesús de Paula, que es quien cuida de mi cabello, cuando me puso el color que llevo ahora. Al ser un

tinte natural (así no daña la melena, que es fundamental), esta mascarilla asegura que el color se fije y se mantenga a pesar de los lavados, cosa que me encanta porque me siento muy bien con este color en esta etapa. Es increíble.