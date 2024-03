Amelia Platón de Amelicious Delicious: “La alimentación vegetal tiene un futuro prometedor porque hay más conciencia social”

Amelia Platón, exconcursante de MasterChef y nutricionista experta, fusiona su amor por la cocina con un profundo entendimiento de la alimentación equilibrada. Comprometida con la alimentación consciente y sostenible, Amelia promueve una cocina saludable sin sacrificar el placer gastronómico.

Su influencia trasciende la pantalla, ofreciendo consejos prácticos y recetas inspiradoras que invitan a adoptar un estilo de vida más saludable y nutritivo. Busca dejar una huella perdurable en la industria culinaria y en quienes buscan una vida más saludable. Hemos tenido la suerte de entretenernos con ella para que nos cuente su trayectoria, además de algunos consejos para empezar el camino de la alimentación vegetal y saludable.

¿En qué te inspiraste para combinar tu experiencia en nutrición con tu pasión por la cocina, en particular promoviendo la alimentación vegetal y el plant-based food?

Creo que hay una tendencia cada vez más creciente hacia el bienestar y la salud y hacia cada vez más productos vegetales y una alimentación abusada en plantas. La gente empieza a preocuparse ya no solo de la forma física, sino que es igual de importante cuidarnos por dentro que por fuera y se ha visto que la alimentación está relacionada con muchas enfermedades.

Al final, gracias a mis estudios que son Farmacia y Nutrición, siempre he sido muy consciente, constante, me he intentado informar y estudiar todo lo que tenga relación con la alimentación, sobre todo en vegetales y en plantas.

Tuve la suerte de ir a MasterChef, y pude desarrollar mi parte más culinaria, descubrir nuevos alimentos y más técnicas. Sobre todo me ayudó a unir mis dos pasiones que por un lado es todo lo que engloba salud y nutrición, y por otro es la cocina, que desde muy pequeña siempre me ha encantado y ver como los alimentos influyen en nuestra salud.

MasterChef fue una experiencia que cambió mi vida. Estaba en mi último año de carrera de Farmacia y Nutrición, me acuerdo de que no sabía que quería hacer excepto promover la salud. No sabía de qué manera, no sabía si al final quería ser nutricionista y tener una consulta y estar de cara al público, o trabajar en laboratorio en el departamento de investigación.

Estar en MasterChef me dio mucha creatividad, pero también me ayudó a hablar en público, a mejorar mi comunicación verbal y no verbal y a trabajar en equipo. También me ayudó a entender que un plato entra por la vista, la estética de un plato es fundamental y es una manera de apoyar a la gente a consumir plantas de una manera más atractiva.

¿Cuáles son los retos a los que te enfrentas a la hora de promocionar los alimentos vegetales especialmente en culturas en las que tradicionalmente predomina la carne?

Para mí los retos son, por un lado, la percepción previa que hay frente a los productos vegetales, un poco el juzgar sin saber y sin ser consciente los beneficios de llevar una alimentación basada en plantas, porque piensan que es una alimentación aburrida, insípida, poco colorida, poco variada y poco versátil. Una percepción equivocada de lo que es.

Luego, la falta de educación, que la nutrición casi debería ser una asignatura en el colegio porque faltan muchos conocimientos. Me enfrento también a gente que tiene unas creencias y unas culturas muy arraigadas. En mi casa, toda la vida se ha comido un filete, un pollo, porque tenía que haber proteínas en el plato.

La accesibilidad antes era más complicada, pero está cada vez más en mano de todo el mundo comprar productos de origen vegetal, ya sea preparados, congelados, enlatados, etc.

¿Puedes darnos algún consejo práctico sobre cómo incorporar más alimentos vegetales a nuestra dieta diaria, y en la rutina de las personas ocupadas que tienen poco tiempo para cocinar, y encima cocinar comidas sanas y equilibradas?

El consejo principal es empezar poco a poco. No se puede pasar de tener una alimentación basada con proteína animal a una alimentación completamente vegetariana. Por ejemplo, me lo invento, dos días a la semana tienen que ser sí o sí de alimentación vegetal, pero que sea algo progresivo y no pasar de cero a cien.

También hacer que el vegetal sea el ingrediente principal y el protagonista de tu plato porque muchas veces, los vegetales son el acompañamiento. Recomiendo también experimentar recetas vegetarianas que hoy en día con las redes sociales, los blogs, los foros, los libros, es muy fácil de encontrar.

Luego, una manera fácil de inculcar la alimentación vegetal es añadiendo vegetales a tus platos favoritos. Si estás acostumbrado a cenar una tortilla francesa, pues al huevo intenta añadirle vegetales. Yo lo hago mucho y pongo calabacín y zanahoria. Si la pasta te gusta con alguna proteína, cambia y haz una salsa con tomate, berenjena y cebolla.

Pero otro consejo básico es planificar las comidas de tu semana, para cocinar al máximo con productos vegetales.

¿En qué nos ayuda el hecho de planificar?

Nos permite estructurar y ver que un vegetal puede aprovecharse para diferentes preparaciones culinarias, y que lo puedes utilizar en formato salsa, en formato relleno, un acompañamiento, como alimento principal, etc. Hay que abrir un poco la mente y ver que de un único alimento pueden salir diferentes platos.

¿Cómo ves el futuro de la alimentación vegetal y de la industria alimentaria?

Gracias a Dios, tiene un futuro muy prometedor, porque creo que cada vez hay mayor demanda de alimentos vegetales porque la gente es más consciente de los beneficios que tiene para la salud y el planeta. Hay más conciencia social en torno al bienestar animal así que, por este lado, lo veo super prometedor.

Luego, también creo que hay más innovación y diversificación de productos en el mercado y las industrias alimenticias ya que empiezan a fabricar alternativas como los de Bonduelle que pueden ser platos ya preparados, verduras frescas, o congeladas. Creo que por parte de las industrias hay más acción y por parte de la gente más demanda y más accesibilidad y más educación.

Hablando de Bonduelle, ¿cuál es tu papel como embajadora de la marca y cómo se alinea esta colaboración con tus valores personales en torno a la nutrición y el bienestar?

Tenemos un objetivo común que es promover la salud a largo plazo, que no sea una cosa monótona en un momento determinado. Idealmente, que la gente adopte hábitos saludables, y sobre todo yo creo firmemente que una alimentación basada en vegetales puede nutrirnos perfectamente.

Luego, puede ayudarnos a mejorar el planeta y nuestra calidad de vida. Hay tres valores que tiene Bonduelle que para mi son básicos: la calidad, la innovación y sostenibilidad. Son tres pilares que encajan con mi estilo de vida que son muy importantes.

¿Este es el mensaje que queréis transmitir, qué la gente cambie su dieta a comidas saludables?

Y que sobre todo, una alimentación vegetal no tiene porque estar unida a lo aburrido, lo monótono y que a nivel gustativo no sea igual de placentera que una alimentación basada en animales. Al final es super nutritiva, versátil, y placentera, porque es de calidad, accesible y proviene de la agricultura ecológica. Para mí es el kit que diferencia Bonduelle de otras marcas.

Comer es una necesidad fisiológica, pero también es un placer y hay que verlo como una satisfacción, independientemente de lo que estás comiendo. Es algo que tiene que ser bueno, rico y apetecible para el paladar. Son características que Bonduelle cumple a la perfección.

¿Cómo ha surgido esta colaboración con Bonduelle, que te aporta a ti al día de hoy?

Me gusta promover salud y siempre me ha gustado asociarme con marcas que siguen mis valores, que piensan como yo pienso, y al final lo que piensen es que la gente adopte hábitos saludables. Trabajar con la marca me hizo mucha ilusión porque por ejemplo tengo el maíz de Bonduelle en mi dispensa, y es una marca que consumo desde muchos años, y les llevo incluyendo en mis recetas y en mis preparaciones.

Que gusto trabajar con una marca con la que me siento super representada y vinculada, tanto a nivel de consumo personal como a nivel de querer divulgar estos mensajes.

Para acabar Amelia, ¿en qué te vamos a poder ver en los próximos meses? ¿Tienes algunos proyectos en mente?

A mí me gustaría sobre todo educar, en que la gente sepa cuáles son los beneficios de la alimentación basada en vegetales, que sea a través de charlas, directos, preguntas y respuestas. También a través de recetas y preparaciones culinarias, creo que de qué manera implementó yo los vegetales en mi día a día.