Marta Robles responde el Magatest: ''He sentido los prejuicios y son el germen de todas las injusticias''

Marta Robles (1963, Madrid) es una reconocida escritora y periodista, que cuenta con una dilata trayectoria profesional trabajando para diferentes medios de comunicación, especialmente en radio y televisión. Esto le ha valido varios premios como el TP de Oro en 1995 o la Antena de Oro en el 2000, entre otras distinciones.

Comenzó a publicar libros en 1991 y entre sus obras se encuentran Los elegidos de la fortuna (1999), Diario de una cuarentona embarazada (2008), Luisa y los espejos (2012), por el que fue galardonada con el Premio Fernando Lara de Novela, Pasiones carnales (2021) o, más recientemente, Lo que la primavera hace con los cerezos (2022).

Robles responde a nuestro Magatest, en el que las preguntas remiten a títulos de libros escritos por autoras como Virginia Woolf, Carmen Laforet, Alice Munro, Elena Ferrante, Almudena Grande, Ana María Matute…

[Marta Robles: "Es increíble lo que ha sufrido tanta gente por tener una sexualidad diferente"]

Tu primera memoria...

Lolita -la chica que me cuidaba de niña y a la que yo adoraba-, planchaba, mientras yo, sentada en una silla minúscula, escuchaba junto a ella la radio, creyendo que dentro del aparato se escondía una legión de seres humanos diminutos. No había cumplido aún los tres años.



Una habitación con vistas…

Al mar, de donde emergen todos mis recuerdos y donde se ahogan todos mis olvidos.



¿Orgullo y prejuicio(s)…?

Mi principal orgullo es ser capaz de no tener prejuicios. Los prejuicios -que he sentido en mi propia piel- son el germen de todas las injusticias.



La amiga estupenda es…

Aquella a la que no le pides lo que no te puede dar.



¿Qué fue lo que el viento se llevó?

Algunos episodios de ira e impaciencia de la juventud. Los años me han vuelto mucho más transigente y tranquila.



¿Queda algo de la edad de la inocencia?

La confianza. Sigo pensando que todas las personas son buenas hasta que se demuestre lo contrario. Y no todas lo son.



¿Qué te deja el corazón helado?

Ver cómo dejamos de sentir el dolor de los demás. Cuando no somos capaces de sentir el dolor ajeno, nos convertimos en monstruos. Lo decía Shakespeare.



El mejor de los mundos posibles…

Aquel en el que los derechos de todas las personas estén garantizados.

¿A quién asesinarías en el Orient Express? O, mejor dicho, ¿a quién regalarías un viaje sin retorno?

A Putin. Aunque he de decir que no me importaría que lo acompañara Trump.



¿Qué supone la ridícula idea de no volver a verte?

La constatación de que el eje de todas las cosas es el amor. Si tememos a la muerte es porque nos separa de nuestros seres queridos. (Y el mejor libro de Rosa Montero, porque del dolor de las pérdidas nacen grandes obras de arte).



El amor más grande...

El que se profesa a los hijos. Irracional. Incondicional. Sin exigencias de correspondencia o retorno.



¿Para qué pedirías amnesia colectiva?

Para nada. Las sociedades deben conocer su historia y todos los errores cometidos para poder reflexionar sobre ellos y tratar de no volver a repetirlos.



¿Un secreto a voces?

Que la mayor parte de las mujeres que ejercen la prostitución en nuestro país lo hacen obligadas, son víctimas de trata. Las esclavas del siglo XXI.



¿Un secreto inconfesable?

Los secretos inconfesables no se pueden, ni se deben, confesar.



¿Qué es para ti 'la nada'?

Solo el título del libro de Carmen Laforet. Soy incapaz de dejar la mente en blanco, de que mi mente se quede vacía, sin nada en ella. No concibo la nada.



Cuando la revolución termine…

Los hombres y las mujeres caminaremos juntos, con los mismos derechos y obligaciones, sin enfrentarnos ni pretender ser mejores unos u otras.

