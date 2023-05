"Los temas relacionados con el mundo femenino me interesan de manera especial. En muchos de mis discursos me he referido a ellas, destacando lo mucho que queda por hacer para el pleno reconocimiento de la mujer", dice el papa Francisco en el prefacio de Más liderazgo femenino para un mundo mejor: el cuidado como motor de nuestra casa común (2023).

Y continúa señalando que la investigación: "Pone de manifiesto las dificultades que siguen teniendo las mujeres para acceder a los puestos más altos del mundo laboral y, al mismo tiempo, las ventajas asociadas a su mayor presencia y reconocimiento en las esferas de la economía, de la política y de la propia sociedad".

Además, matizó que la Iglesia "también puede beneficiarse de la valoración de la mujer". En este sentido, desde que Jorge Mario Bergoglio fue elegido papa en 2013, no han sido pocos sus esfuerzos para visibilizar y dar un mayor peso a las mujeres en la Iglesia.

De hecho, por primera vez en la historia, el Santo Padre ha abierto espacios para las mujeres en posiciones tradicionalmente ocupadas por miembros de la jerarquía eclesiástica.

Por ejemplo, ha nombrado a Barbara Jatta directora de los Museos Vaticanos, a Linda Guisoni y Gabriella Gambino subsecretarias del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, a Christine Murray subdirectora de la Oficina de Prensa del Vaticano, a Emilce Cuda secretaria dela Comisión Pontificia para América Latina, a la hermana Alessandra Smerili directora del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral, a la hermana Rafaella Petrini vicegobernadora del Vaticano, a Francesa Di Giovanni subsecretaria en la Secretaría de Estado Vaticana y a la hermana Nathalie Becquart subsecretaria para el Sínodo de Obispos, entre otras elegidas.

A continuación, presentamos a ocho de ellas:

