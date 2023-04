Pilar Urbano: "Hay catalanes que trabajan y no quieren disfrazarse con la estelada"

'Autoras de palabra con Rosa' charla con Pilar Urbano que, tras asistir al juicio del procés después de cuatro meses y con una sentencia del Tribunal Supremo, salió con una mochila llena de preguntas, medias mentiras y medias verdades. Urbano necesitaba saber.

Tras meses de investigación, entrevistas y visitas a la cárcel de aquellos presos no políticos, sino supuestamente delincuentes, Pilar Urbano publica El Alzamiento (Planeta, 2023).



Horas después de asistir a la rueda de prensa, Pilar Urbano me pidió, antes de nada, matizar una cosa: "No me estoy refiriendo a los catalanes, sino solo a esa exigua minoría que ha votado en referéndum, que son mucho menos que el 33%, o también a la minoría que era 1/3 del 9N".

Y matizó: "A cierto tercio que dijo que quería un estado de independencia, y luego a los que querían seguir estando como estaban: ni ser Estado, ni independientes. Luego, no son los catalanes. Son unos cuantos catalanes que caben en un cortijo".

Pilar vuelve atrás para contar el principio de todo: Jordi Pujol. Esa minoría que se sentía superior y distinta. Nación. "Som una nació", el copyright es de Pujol. "Som sis milions", pero no lo eran porque metió a todo el que vivía y trabajaba en Cataluña y, por tanto, no todos los que pensaban igual que él.

Para sustentar el independentismo hacía falta mucho dinero, una lluvia de millones para pagar a juristas, escoltas, viajes, inyecciones de capital a medios de comunicación. Un suscriptor con fortuna. Un magnate, George Soros, un personaje a no perder de vista, respaldado por todo un colectivo de super ricos.

Tramas de contraespionaje. Ciertos intentos oligopolios de Occidente. Ciertos poderes económicos y políticos del este. Rusia ofrece, ante la posibilidad de una Cataluña independiente, caso de ser necesario, el apoyo de 10.000 soldados bien equipado y 300 millones de euros de ayuda financiera. Además, provisión energética. Para Moscú "poner una pica en Cataluña y sustraérsela a la OTAN era tan valioso como recuperar Crimea".

Trocear Europa, que entonces era una potencia: la primera pieza que se pone de ruptura de un Estado europeo es justamente la de Cataluña.

Una Cataluña con pleno afán de privilegio con respecto a las demás comunidades. 233 artículos más 23 disposiciones que invadían las competencias del estado. Rodriguez Zapatero se entendía con Artur Mas.

Hay catalanes que trabajan y no quieren disfrazarse con la estelada. Los que no quieren ser manada. El catalán cívico tiene miedo de que el tigre despierte o el volcán se ponga de nuevo en erupción.

6 de septiembre de 2017. Carmen Forcadell cambia la orden del día. Debate y votación de la Ley de Referéndum por sorpresa. Sin permitir enmiendas en el texto. El Parlamento se rompe en dos mitades como Cataluña. Unos abandonan y dejan banderas sobre los asientos. Ella piensa "la ley soy yo", pero ese 'corro' también dice que la ley somos nosotros. La soberanía es indivisa. Otra cosa es que cambiemos la constitución con referéndum votando todos y si sale el 65% entonces de acuerdo.

Cena secreta con Jaume Roures Oriol Junqueras. Marta Rovira. Pablo Iglesias. Xavier Domenech, en los fogones la moción de censura a Rajoy y Sánchez a La Moncloa.

Artículo 155 de la Constitución. Intervenir al Gobierno autonómico. “El lobo asusta”,

Puigdemont ya había preparado su fuga con escoltas y pone la vitola del 'exilio' que es más heroico. Junqueras dice que desde la cárcel se puede hacer política. Marta Rovira tiene una niña pequeña. Antes su hija que su ideología política. Tiene que huir. Hay otras formas más eclécticas: las que intentan negociar. Y a última hora sentado entre los acusados hubo un topo delator.

Y “brillan las pistolas”. Una trituradora y una incineradora lista para que la patrulla de mossos d’escuadra destruya documentos:

—Las actas falsificadas del referéndum. (sin DNI)

—Las actas falsas de los que habían votado de forma difusa.

—Las actas de la actuación de los propios mossos d’escuadra en el referéndum del Tribunal de Justicia.

—Todo el espionaje que los mossos habían hecho a políticos, funcionarios y a empresarios sobre la ideología. Porque iba a ser como una discriminación tipo 'nazi': “El que no piense como yo; se va, y estáis todos fichados”. Hubo por tanto un forcejeo entre ellos y la policía nacional.

¿Casual o causal? Tres magistrados en activo y relacionados con el proceso muertos en el mismo mes: noviembre 2017. Muertes no investigadas.

Pilar Urbano destaca que la desaparición del delito de sedición y la rebaja de la malversación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez es "el golpe más fuerte que se ha dado a una democracia en la que hay separación de poderes y un abuso del poder Ejecutivo".

Cuando un jefe de Gobierno hace un ménage à trois con los tres poderes, los indultos se dan espuriamente, tiene una mayoría amalgamada que necesita para seguir gobernando y tener contentos a ERC. Urbano advirtió que aunque la sentencia del Supremo sea papel mojado. Esto no hace que se pase página.

Se puede manipular desde las escuela: “Somos superiores, somos distintos. Somos una nación. “Crónica de la manipulación de un pueblo” sustituto del libro de Pilar Urbano.

