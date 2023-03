Esmeralda Gómez, financiera: “Ésta no es una reforma de las pensiones, sino parches”

Noticias relacionadas Infrarrepresentadas en la historia, también hoy en el sector STEM

La matemática y experta en finanzas Esmeralda Gómez, defiende la educación financiera de la población para que “apoyados en el conocimiento podamos emitir juicios propios y no creer 'a pies juntillas' lo que terceros nos digan”, afirma.

Asegura Gómez que la reforma de las pensiones planteada por el Gobierno es “escasa porque no resuelve el problema de fondo, e insultante porque utilizan de forma intencionada el lenguaje para manipular a la sociedad. El hecho de utilizar terminología como ‘solidaridad’ ante un impuesto en el que no se ha preguntado voluntariamente si se quiere entregar, no se le puede etiquetar de solidario. La solidaridad nace de uno, no nace de un tercero.

Si un tercero obliga a que otra persona entregue parte de su propiedad a otro individuo, se está hablando de coacción. Puedo entender que ‘cuota de coacción’ no sea lo más atractivo para que la sociedad se mantenga pasiva ante esa sustracción no voluntaria” confirma.

Y añade que: “Es insostenible porque al no resolver el problema de fondo y utilizar parches como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que en un principio es anecdótico e imperceptible, pero poco a poco puede ir aumentando, como ya ha empezado a hacer del 0,6% al 1,2% y así seguirá sucesivamente”.

“Lo que se está haciendo no es una reforma, es un conglomerado de parches y el síndrome de la rana hervida funciona muy bien, pero no es una solución para el sistema de pensiones. El sistema se puede hacer sostenible, pero hay que hablar con madurez y transparencia. Una o dos generaciones lo van a pagar. Se tarda 10 años en abordar una reforma estructural, hay que hacer transparente la opacidad actual y transitar a un sistema multipilar en el que la pensión no contributiva esté garantizada para la sociedad y la contributiva sea actuarialmente equitativa y diversificada. No es fácil” concluye.

¿Sigues colaborando en programas de televisión?

Sí, además colaboro con distintas instituciones, colegios, universidades divulgando la educación financiera y tratando de mejorar la salud financiera de la sociedad.

También ofrezco servicios de consultoría de finanzas personales a particulares, empresas y organismos públicos. Ahora mismo estoy en plena promoción del lanzamiento de mi último libro que puede ser un complemento a la jubilación titulado La biblia de la inversión inmobiliaria (Planeta, 2023), doy clases en la Universidad Francisco Marroquín y estoy cursando el doctorado en salud financiera en la Universidad Rey Juan Carlos.

¿Deberíamos preocuparnos por nuestra jubilación porque está en peligro?

Deberíamos ocuparnos de nuestras finanzas por salud financiera. A partir de ahí, ya reflexionamos sobre el riesgo que tiene nuestro actual sistema de pensiones, que no es poco.

Pero esa no debería ser la causa de preocuparnos por nuestra jubilación, debemos ocuparnos porque es saludable. Desconozco si está en peligro, lo que sí sé es que los pilares sobre los que el actual sistema de pensiones está constituido son insuficientes e inestables.

En cuanto al sistema de pensiones en España, tiene todos los ingredientes para que su sostenibilidad se ponga en duda. Está basado en el trasvase económico de los que trabajan a los que están jubilados. No hay más pilares. Los que se jubilan cada vez son más, con mayor esperanza de vida y los que trabajan cada vez son menos, esa es la realidad.

Escribiste el libro '¿Quieres cobrar tu pensión?' (Alienta, 2021), ¿qué puede encontrar el lector en él?

Mi futuro, el tuyo, depende de un plan, y este libro pretende proporcionar las herramientas para definir ese plan para la jubilación, mientras los demás se ponen de acuerdo. ¿Quieres cobrar tu pensión? es un compendio que aglutina los conocimientos que aumentarán los grados de libertad personales porque comparte conocimiento y sobre este conocimiento oriento cómo se puede construir un plan para la jubilación.

Además de planificar el componente económico, acompaño, como siempre hago en los asesoramientos y libros que escribo, en el plano más humano. A través del libro planteo las preguntas apropiadas para que la persona pueda encontrar sus propias respuestas. El 40 por ciento de los jubilados asegura tener dificultades para llegar a fin de mes. Con las cartas del contexto, que no es fácil, trato de maximizar esa salud financiera futura.

El sistema de pensiones ya no aguanta, ¿cuál es tu propuesta?

Mi propuesta es que se aborde la jubilación desde dos ángulos: lo que el individuo puede hacer y lo que puede hacer el propio sistema.

Las personas deben asumir la responsabilidad de su propio futuro financiero y deben tomar las riendas de su economía con medidas para ahorrar e invertir de manera efectiva y sostenible a lo largo del tiempo, esto requiere educación financiera.

Por otro lado, el sistema de pensiones, como piedra angular del Estado de bienestar con el que contamos un número elevado de países en el mundo, es algo maravilloso, pero hay que hacerlo sostenible y eficiente, diversificando los pilares y educando a la población.

Hay que proteger el tejido productivo. No hay que gastar en parches económicos cortoplacistas, hay que partir de cero en una sociedad que va a tener una tasa de paro elevada.

Aprovechemos las nuevas tecnologías, la digitalización, la robótica y la inteligencia artificial para crear empleos de calidad, duraderos, competitivos, que construyan una sociedad sostenible, próspera, con valores, íntegra, diversa.

Debemos frenar la desigualdad económica no limitando la parte superior, sino fomentando la libre competencia para aumentar de forma colectiva la parte inferior.

Hay que proporcionar certidumbre, tanto para la economía interna en la creación de empresas como para construir relaciones internacionales y ser atractivos para las inversiones sostenibles.

Necesitamos mercados competitivos y eficientes, y, en paralelo, abordar una reforma de las pensiones.

¿Cómo se deberían calcular las pensiones?

Las pensiones deben calcularse sobre toda la carrera laboral, que incluyan las crisis, las lagunas de cotización si estás en paro, los ascensos, todo. Tampoco debería haber limitaciones para acceder en número de años, ésta debería existir si la persona ha cotizado, y tampoco limitaciones de importe máximo.

En segundo lugar, habría que unificar el sistema de pensiones con independencia de la naturaleza del trabajador: teletrabajo, autónomos, a tiempo parcial. Un único sistema para todos y adaptado.

Lo primero que habría que hacer, es ir hacia un sistema de reparto sobre cuentas nacionales, transparente, con garantía de equilibrio actuarial y financiero del sistema, en el que tú conoces año tras año lo que tienes cotizado y la pensión a la que vas a tener derecho en el futuro, de manera que la persona pueda proyectar o anticipar su futuro, pero con transparencia y no con la opacidad que existe ahora mismo.

Aseguras que deberíamos responsabilizarnos de lo nuestro, y dedicarnos a invertir para el futuro…

Casi la mitad de las personas reconoce que no ha hecho una buena planificación financiera de su retiro y una de cada tres personas llega a la jubilación sin ningún ahorro. Para el año 2050, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prevé que la pensión en España será menor al 50 por ciento del último salario, cuando en el momento de escribir este libro la pensión representaba aproximadamente el 80 por ciento del último salario.

El contexto para la jubilación no es halagüeño, así que lo que sí que depende de nosotros, tenemos que intentar gestionarlo bien y con un fin concreto.

Estamos en un momento en el que la mayoría no llega a fin de mes, así que ahorrar es un sueño.

Éste es el difícil contexto que estamos transitando. ¿Sabes que una persona media entrega medio millón de euros en concepto de impuestos a lo largo de una vida laboral?

Dicho de otra manera, y tras el reciente aumento impositivo, ahora una persona trabajadora, que tiene esa suerte, está trabajando hasta principios de agosto íntegramente para pagar impuestos al Estado. Casi el 40% de los presupuestos generales del Estado son para pagar pensiones.

Las políticas monetarias hacen el resto con la impresión de dinero y el control de los tipos de interés. Todos estos aspectos han de conocerse.

Ahorrar es el primer hábito saludable que debería llevarse a cabo desde el primer ingreso, por ínfima que sea la cantidad, hace que la persona tome consciencia de la gestión de su propia economía. En cualquier caso, debemos proteger entre todos el sistema de pensiones, que para eso estamos pagando impuestos “solidariamente”. Hay dos tipos de pensiones, las contributivas y las no contributivas.

El pilar cero de nuestro sistema de bienestar tiene la característica de proporcionar un nivel básico de protección, son los subsidios, las ayudas económicas para familias, los servicios sociales o las indemnizaciones, las reciben aquellos que no reúnen los requisitos para acceder a la pensión contributiva. Ese carácter social que nos caracteriza debemos mantenerlo, haciendo eficiente las innumerables ineficiencias que podemos mejorar.

Los que estamos en edades ya maduras, y no hemos invertido en planes, ¿ya tenemos perdida la jubilación?

No está perdida la jubilación, es el principal pilar de lo que llaman sistema de bienestar. Lo que ocurre es que están parcheando un sistema insostenible porque el sistema político, que es donde se toman estás decisiones, es rotatorio y en periodos de 4 años. El objetivo final no es hacerlo sostenible, porque eso implicaría pérdida de votos y cabrear al 25% de la fuerza votante de este país que son los jubilados.

Una reforma profunda del sistema de pensiones lleva 10 años implantarla, y aquí, en España, ni siquiera se ha planteado. En el libro detallo qué han hecho en otros países para hacerlo sostenible. No hay una única solución, pero abordemos una.

¿Qué productos de inversión aconsejarías en este momento?

Yo no aconsejo, yo formo e informo para que la persona elija con responsabilidad y conocimiento de causa. Dicho esto, lo ideal es invertir en lo que uno conoce en profundidad. Hay multitud de posibilidades. En mi último libro La biblia de la inversión inmobiliaria explico cómo invertir en bienes raíces, también lo trato en mis asesoramientos privados. Allí donde hay un mercado que ofrece y demanda un bien, es una opción válida de inversión. Instrumentos financieros basados en renta fija y variable, criptomonedas, divisas, arte, vivienda, metales preciosos son algunas opciones.

¿La educación financiera debería ser asignatura clave en todos los colegios?

Esa era mi iniciativa original y quizás he sido demasiado ambiciosa. De hecho, redacté una Iniciativa Legislativa Popular y la presenté en el Congreso de los Diputados. La rechazaron, pero recibí varias llamadas de diputados que la veían muy necesaria.

Como el motivo del rechazo era legal y tuvo gran acogida por la sociedad, inicié una campaña de recogida de fondos para que un equipo de abogados redacte de forma apropiada la propuesta y posteriormente pueda llevarla al Congreso y recabar las firmas necesarias con un plan de marketing bien estructurado.

En paralelo, soy más realista y me conformo con estar impactando en la sociedad a través de los medios, mis libros, las mentorías y formaciones que llevo a cabo. Quizás la solución no sea una asignatura específica de educación financiera y sea un temario que se pueda integrar de forma transversal en otras asignaturas troncales como maths o social science, de forma análoga a como la educación emocional se está integrando en la sociedad desde edades tempranas.

Las personas creen que necesitarán el 80% de su último salario en la jubilación, pero la realidad es que se necesita el 135%...

Eso es. Se trata de un sesgo entre lo que pensamos que haremos y lo que hacemos en realidad. Tendemos a hacer proyecciones erróneas constantemente, nuestro cerebro nos juega malas pasadas a menudo, ocurre en aspectos cotidianos como al hacer la compra sin una lista estricta y con hambre, pero también ocurre en la compra de una vivienda o al estimar nuestra jubilación.

En concreto, las personas creen que necesitarán el 80% de su último salario, sin embargo, la realidad es que se necesita el 135%. En la jubilación ya no se trabaja 40 horas a la semana, ese tiempo es ocioso y se tiende a gastar dinero en el tiempo libre; por eso una buena práctica puede ser monetizar los pasatiempos que uno tenga, si te enfocas en producir no tienes tiempo ocioso para gastar, es una práctica saludable desde el punto de vista económico, además de la consecuente realización personal.

Debido a este aumento de tiempo libre, aumentan las comidas fuera de casa, así como las suscripciones a grupos, clubs, cursos. Dada la etapa vital en la que se encuentran las personas, se pone foco en el bienestar personal y se accede a todos los cuidados que maximicen la salud, el estado físico y mental. Así mismo, los viajes suelen acompañar el retiro de muchas personas. La partida de entretenimiento también puede sufrir grandes variaciones, si se ha formado una familia, suele haber momentos vitales de celebración que podrían suponer salidas de efectivo notables.

¿Es decir, que depende del estilo de vida?

Es una etapa en la que la economía de las personas varía mucho dependiendo de que se adopte un estilo de vida u otro, de ahí que la planificación y la reflexión tengan repercusión positiva en su economía sea cual sea la persona. Al igual que minimizar la dependencia de terceros al máximo, en España no se ha educado a la población en finanzas personales, y el sistema de pensiones está sustentado por un único pilar, que, además, no es sostenible en el largo plazo. Con la lectura de ¿Quieres cobrar tu pensión? te invito a trabajar en el complemento económico que maximice tu bienestar económico en el retiro.

Es muy peligroso dar una caña de pescar a la población y esperar que pesque si nadie le ha enseñado. Habrá que seguir dándole peces y en paralelo enseñar a usarla.

¿También en esta ocasión, las mujeres estamos en desventaja en torno a las pensiones?, ¿cómo lo solucionamos?

Adquiriendo mayores grados de libertad. El primer paso es asumir el control. Como se suele decir, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. No hacer nada desde el punto de vista financiero o depender de un tercero es un coste de oportunidad.

El conocimiento es poder, muchos desconocen que cuando rescaten ese plan de pensiones que tienen hoy pagarán impuestos por su totalidad, y no solo por las ganancias que tenga el plan, en caso de que las tenga. Aplica a todo en la vida. El conocimiento hace que nos hagamos más grandes que lo que nos da miedo. Los grandes problemas no suelen tener soluciones sencillas. Pero sí se pueden fragmentar en pequeños gestos.

El punto de partida de cada persona es uno, el primer paso es conocerlo a fondo. Luego se analiza el contexto y lo que se puede hacer con las cartas disponibles. Se marca un objetivo y se trabaja por alcanzarlo. Cuando aprendemos a gestionar nuestro propio dinero, pasan cosas buenas, y a eso dedico mi vida, a mejorar la salud financiera de la sociedad.

