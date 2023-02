A qué huelen las emociones: según la perfumista De la Hera, la confianza huele dulce

“Pasé diez años en un avión”, sentencia la gaditana María de la Hera, como resumen de su primera etapa profesional, que se alargó hasta dos décadas en la casa Bulgari. La fichó inicialmente en 2001 para su sede en Suiza esta marca de lujo, después de lo cual se convirtió en “la directora general para España del 2006 al 2012”.

Tras ese período, incrementó sus responsabilidades “asumiendo la dirección para toda América Latina”: “Después llevé el retail a nivel mundial y, finalmente, durante tres o cuatro años, tomé la responsabilidad de la perfumería a nivel mundial”.

Hay un olor delicado flotando en el aire, cuando De La Hera se encuentra con magasIN en la trastienda de Abanuc, un nuevo espacio en la madrileña Plaza de las Salesas que era una librería legal y ahora se ha convertido en el paraíso multimarca del olfato, pero conservando sus infinitas librerías.

Detalle de las manos de María de la Hera y los perfumes de Valeur Absolue Laura Mateo

En 2019, las circunstancias personales de De la Hera cambiaron, y por eso decidió que la vida corporativa ya no era para ella y que “tenía ganas de hacer otras cosas”.

“Inicialmente quería dedicarme a mi familia, mis viajes, porque habían pasado diez años en una vida que puede parecer muy glamurosa y divertida en un principio, pero me di cuenta de que estaba perdiéndome muchas cosas. Me tomé un tiempo de descanso, me fui al sur y poco tiempo después de salir de Bulgari me encontré con Bénédicte Foucart, que había sido directora de marketing a nivel mundial de Elizabeth Arden y que había tenido esa misma necesidad de una vida diferente, fuera de las grandes compañías y con una visión de la perfumería distinta”.

Valeur Absolue (2018) es ahora su proyecto conjunto: ambas empresarias empezaron a hablar: “Teníamos muchos puntos en común, de carrera y visión de la perfumería, pero también valores personales”. Así, decidieron unir fuerzas. “En 2020 me encontré siendo socia de un proyecto mundial en el que me siento muy contenta, era una época malísima por la pandemia, pero yo tenía mucha fe en el proyecto”, relata.

María de la Hera, de Valeur Absolue Laura Mateo

El concepto detrás de esta firma “no es oler bien, sino sentirse bien”, explica De la Hera. “Todo partió de una investigación que Foucart hizo con 10.000 mujeres en el mundo en la que les preguntaba qué querían de la perfumería. De aquellas encuestas salieron tres ideas principales: uno, que las mujeres querían saber primero de todo qué estaban poniéndose en la piel y si era bueno para ellas; dos, la conclusión clara de que querían simplicidad; tres, el concepto de que no se sentían identificadas con la imagen de la mujer que la perfumería les estaba ofreciendo”.

No se sentían identificadas “con esa mujer con un traje estupendo de largo, que baja una escalera como flotando y se encuentra con el hombre ideal, como aparece en la mayoría de los anuncios”: “Yo, personalmente no he sido eso casi nunca, muy poquitas veces. Solamente cuando he ido a alguna fiesta Vogue [sonríe]. La vida es más complicada, una realidad en la que tenemos hijos, nietos, amantes, amigos, parejas… somos mucho más que esa mujer prototípica que nos quieren presentar”.

María de la Hera, de Valeur Absolue, en la trastienda de Abanuc en Madrid Laura Mateo

Valeur Absolue representa para ella “una perfumería intimista”: “Yo ahora me levanto por la mañana y me pregunto ‘¿hoy qué necesito?’. Desarrollamos Valeur Absolue basándonos en un principio muy básico, que es la aromacología [la psicología de los olores], es decir, la influencia que tiene un perfume en tu bienestar, al llegar a conectar directamente con tu cerebro".

"Como las clientas querían simplicidad, nos centramos en siete emociones. Lo estudiamos científicamente con diferentes mujeres, identificamos y definimos la esencia de estas siete emociones, que son vitalidad, serenidad, sensualidad, pasión, alegría, armonía y confianza”, narra De la Hera.

María de la Hera, de Valeur Absolue, durante su entrevista con Rubén Fernández-Costa Laura Mateo

“Nosotras entendemos que tu perfume lo tienes que oler tú misma, y si lo pones sólo en la ropa es para los otros. Valeur Absolue tienes que poder inhalarlo en tu actividad diaria, para que el aroma llegue literalmente hasta tu cerebelo. El olfato es un sentido que hemos abandonado, pero si te fijas, es el que tenemos más desarrollado desde que nacemos”, cuenta.

“Como bebés aún no vemos bien, y el gusto tampoco está del todo desarrollado, el oído no está al 100%… pero el olfato está muy desarrollado, es la manera de que el bebé reconozca dónde tiene protección. Lo hemos abandonado un poco, ¿no crees?, pero sin embargo, cuando olemos algo, tenemos una memoria olfativa muy fuerte… Si te pregunto a qué olía tu clase cuando eras pequeño, a qué olía tu madre o tu persona más querida, seguro que lo recuerdas”.

María de la Hera, de Valeur Absolue Laura Mateo

En ese momento, María de la Hera pregunta: “¿A qué huele la alegría?”. Y sonríe, mostrando un frasco con unas piedrecitas coloridas en el fondo. Todos los perfumes contienen pequeños minerales que bailan dentro de la fragancia. “Este, concretamente, tiene una piedra dentro que es la citrina, que siempre ha sido considerada de la alegría. Es así, amarilla, muy relacionada con la naranja y el limón y curiosamente originariamente se encontraba en Andalucía”.

Se trata de “litoterapia, es decir, hablamos de la influencia de las piedras semipreciosas, que están dentro y destilan ligeramente minerales en la fragancia cuando pasan tiempo en contacto con el perfume, porque un mineral no es más que una serie de elementos químicos a alta temperatura y presión”.

Cuenta otra anécdota: “Tengo una amiga que tiene que hablar en público a menudo por su trabajo y se pone muy nerviosa. Pues antes de salir a donde sea siempre se pone un poco de confianza y eso la ayuda. ¿A qué huele la confianza? Para nosotras huele dulce”.

María de la Hera, de Valeur Absolue Laura Mateo

Añade que actualmente están certificándose como Compañía B [B Corp], y que se trata de “una marca unisex, 100% limpia, sin colorantes artificiales, con alcoholes biológicos 100% de origen natural”. El mayor éxito de ventas está surgiendo en “Emiratos Árabes Unidos (EAU), después en Japón y China”. La emoción más demandada y “la más vendida es Armonía, con amatista: quizá sea lo que más necesitamos”, reflexiona.

María de la Hera, de Valeur Absolue Laura Mateo

Actualmente están desarrollando con Nathalie Feisthauer, una perfumista independiente y multipremiada, una gama superior en la que las emociones serán duales (confianza-fragilidad, por ejemplo, para el número 1 o armonía-caos para el 2).

“Esperamos una gran expansión en los próximos años, estamos seguras”, concluye María de la Hera, destacando la sostenibilidad del diseño de los contenedores de las fragancias y las cajas que han elegido y compartiendo otros detalles singulares: el aroma como una herramienta más, “para una época con tanta complejidad como la actual”.

