Venegas-Gómez, la gurú de la física cuántica: "Esta tecnología, ¡revolucionará nuestro mundo!"

No todo el mundo sabe qué es la física cuántica. Tampoco es sencillo de explicar. Sin embargo, es posible que se trate de la mayor revolución científica del siglo XX.

Por ello, pedimos a Araceli Venegas-Gómez, física cuántica, que trate de explicárnoslo.

Comienza diciendo que: "Si pensamos a diferentes escalas, todo lo que es muy grande y está muy lejos, como otros planetas y otras galaxias, se explica por una teoría física diferente de la escala que utilizamos en el día a día". Normalmente, hablamos en centímetros, metros y kilómetros, y usamos la física cotidiana que es la que aprendemos en el colegio.

"Ahora vayamos a la escala de lo muy pequeño, donde hablamos de átomos, electrones y moléculas. A esa escala, la materia tiene un comportamiento diferente y las matemáticas que explican esto también son diferentes", continúa.

Y añade que esta escala "de lo pequeño" es la escala cuántica y su estudio y control da lugar a muchísimas tecnologías, como los transistores que forman parte de nuestros ordenadores o los láseres que encontramos hoy en día en todas partes. "Ahora se está creando una nueva generación de tecnologías, ¡que va a revolucionar nuestro mundo!"

En suma, la física cuántica es la rama de la física que estudia la materia a escalas muy pequeñas: a nivel molecular, atómico y subatómico.

Descubrir la física cuántica

Araceli Venegas-Gómez no estudió Física, sino Ingeniería Espacial, "la historia es muy larga, pero la verdad que cuando buscaba carreras universitarias alguien me vino con un recorte de periódico que decía que era la carrera más difícil en Europa, ¡y eso me llamó la atención!"

Indagó, le gustaron las materias y envió su candidatura. Durante y después de la carrera estuvo en varios países: de Erasmus, de beca de investigación y aprendiendo inglés. "¡Acabé trabajando para Airbus de Alemania porque aprender alemán me parecía otro reto!"

Por otra parte, siempre le había interesado la física, tanto a nivel educativo como por formación propia. Además de trabajar a tiempo completo para Airbus, estuvo haciendo un máster por la UNED en física médica.

"Ahí descubrí la resonancia magnética, me interesé por sus principios físicos al nivel cuántico y la matemática que se escondía detrás. ¡Tanto me fascinó que pedía vacaciones para ir a conferencias de física!", cuenta a magasIN.

Y continúa: "En un momento de mi vida me pregunté qué era lo que quería hacer en mi carrera y la respuesta era un doctorado en física cuántica. No fue algo inmediato, ya que pasaron años hasta que conseguí la oportunidad, pero finalmente me mudé a Escocia siguiendo esa pasión por la cuántica".

Un sector masculino

Este sector profesional es predominantemente masculino. "Por desgracia, en la mayoría de los campos técnicos y científicos como la física y la ingeniería, el porcentaje de mujeres es mucho menor al de los hombres", se lamenta la física cuántica.

Además, explica que lo que a veces ocurre es que a medida que se avanza en la carrera profesional, las mujeres deciden "tirar por otro camino". Por ello vemos muy pocas mujeres a la cabeza de grupos de investigación o en posiciones altas en empresas de tecnología. "Si partimos de una base minoritaria y vamos perdiendo número es lo que pasa".

Embajadora cuántica

En 2019, Araceli Venegas-Gómez fue nombrada embajadora cuántica. Al cambiar su carrera de la industria a la investigación, quería ponerse al día en lo que pasaba en el sector que emergía de las tecnologías cuánticas.

"Empecé a ser muy activa en las redes sociales informando sobre los últimos avances en el campo. También empecé a crear una red muy grande e importante de contactos, ya que participaba en eventos por todo el mundo", comenta.

Empezó a ser bastante conocida en el ecosistema cuántico, no solo a nivel científico, también a nivel de divulgación. Le otorgaron una beca de la sociedad de física OPTICA y le nombraron embajadora cuántica por generar conciencia sobre estas tecnologías.

Dicha beca fue la oportunidad que necesitaba para crear algo que le ayudara a cerrar la brecha entre la industria y la academia. Gracias a los consejos y apoyos de una red de mentores y amigos por todo el mundo, "esa oportunidad se transformó en la creación de mi propia empresa QURECA (Quantum Resources and Careers)".

La compañía trabaja globalmente y actualmente tiene oficinas en Reino Unido y en España. "Nuestros servicios incluyen divulgación, formación, reclutamiento, servicios de consultoría y organización de eventos".

Entre sus propósitos de 2023 está que la empresa siga creciendo y "que consigamos nuestros sueños de traer concienciación sobre las tecnologías cuánticas a todos, creando la fuerza laboral global del futuro".

