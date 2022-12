Patricia Benito: "El talento femenino del futuro pasa por las carreras STEM"

Desde niña tuvo curiosidad por las cosas, crecer en conocimientos. “Quien a los suyos se parece, honra merece”, dice el refrán, y ella tenía el espejo en casa, su propia madre en quien mirarse, su referente a quien vio estudiar cuatro carreras, y a ratos, se preparaban juntas. Pronto supo que la curiosidad, el esfuerzo y la perseverancia eran la fórmula que, si bien no siempre dan el pasaporte del éxito, si son imprescindibles para conseguirlo.

Patricia ha sabido conjugar esos elementos junto a otro ingrediente al que jamás hay que “no”: identificar oportunidades y atreverse a cogerlas, sacudiéndose miedos, es más, aceptando los retos sin vértigo para disfrutar del camino al recorrerlos.

Así fue como estando en consultoría en una 'Big Four', ella cogió el tren de la oportunidad que se le presentaba en un gran grupo de moda para construir su proyecto digital. Eran los tiempos en que la moda no se vendía online, y eso era justo lo que a ella se le ofrecía: salir de la monotonía de la venta convencional y crear el ecosistema online para las cuatro firmas del grupo. Realmente un reto.

Mujeres Inspiradoras. Patricia Benito

En esa disyuntiva, ella tiró de fórmula: lo primero decir “sí”, atreverse, ver que se hacía fuera, idear, mejorar y, si, retarse a sí misma. En esa posición de retail y moda, marcó un listón tan alto que la propia Ana Botín pensó que esta mujer, conocedora de técnicas en negocio, venta y cercanía con los clientes, debía construir la banca digital del Grupo Santander, con su tesón y modelo de superación.

¿Cómo es el salto de la moda a la banca? Le pregunto en esta charla. Me encanta la pasión con la que me responde. “Esa es la lección –me dice-, nunca hay que dar nada por hecho, no vale tener prejuicios”.

Así llegamos a hablar sobre nuestras niñas y jóvenes, para identificar cómo construir con ellas el ansiado mundo 50-50 por el que trabajamos. Patricia vuelve a hablar de talento, “necesitamos talento, el futuro para ellas está en las carreras STEM”. Todas mis #MujeresInspiradoras nos animan a lo mismo. Imposible tener dudas sobre la evidencia STEM.

Hoy Patricia es líder imprescindible en las listas de mujeres top. Discreta, muy preparada, apasionada por su trabajo, mantiene intacta la curiosidad que bebió desde niña. Por eso pregunto: ¿cómo hace ella para satisfacer su curiosidad continua? Aplaudo lo que me responde, ¡qué grande, el regalo que se reserva para ella cada año! Os invito a escucharlo en nuestra charla.

