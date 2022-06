Eva Porto, la experta que arrasa en las redes sociales con sus consejos para encontrar trabajo

La búsqueda de empleo puede convertirse para muchos en un suplicio. Requiere horas y horas de echar currículums, mirar ofertas, esperar la llamada o respuesta de las empresas... Frustración, estrés por el paso del tiempo, miedo, incertidumbre... Son muchas las emociones negativas que nos pueden invadir durante el proceso. Eva Porto lo sabe, y por eso desde hace casi dos años ofrece consejos a través de las redes sociales para ayudar a que sus seguidores consigan el trabajo que desean.

Psicóloga especializada en recursos humanos, Eva ha trabajado durante años como reclutadora, ha visto miles de currículums y ha entrevistado a cientos de candidatos para distintos puestos. Por eso, conoce cuáles son las cosas que nunca debemos hacer en una entrevista o algunos trucos para que nuestro CV destaque entre los cientos que llegan a las empresas cuando publican una oferta de trabajo.

A través de vídeos cortos y entretenidos que publica en sus redes sociales, nos da las claves para tener una búsqueda de empleo exitosa. En total, acumula más de un millón de seguidores -600 mil en TikTok y 800 mil en Instagram- y su éxito en el mundo digital le ha llevado a escribir su primer libro, ¿Qué hago con mi vida? Revoluciona tu búsqueda de empleo (Montena, 2022).

En sus siete capítulos va desgranando el proceso de la búsqueda de trabajo para que los lectores tengan una base sólida sobre la que comenzar.

Como el conocimiento es poder, Eva Porto busca empoderar a los trabajadores y darles un plus de motivación. Porque, aunque solo estuvo dos meses en el paro al terminar la carrera, ella misma sufrió la angustia y la presión de no encontrar trabajo, y considera que "es un drama" del que no se habla lo suficiente.

"Buscar empleo es un esfuerzo y creo que la gente que no tiene trabajo se siente mal, porque es como que la sociedad te ve como un nini o un parado. Y tú estás trabajando más que nunca para encontrarlo, pero te desmotivas mucho", declara a MagasIN.

Una incomprensión que se une al cambio radical que se ha experimentado en los últimos años. Hemos pasado de buscar ofertas en los periódicos, a tener varias cuentas en distintos portales de empleo y a buscar directamente en las páginas web de las compañías.

Por eso, aunque la mayoría de sus seguidores son jóvenes de entre 18 y 32 años, Eva explica que algunos le piden consejos para sus padres, que se enfrentan a un mercado laboral muy distinto al que conocieron en sus primeros trabajos.

Durante su entrevista con MagasIN, Eva Porto comenta algunas de las claves más importantes si te enfrentas a la búsqueda de empleo:

1. CV o entrevista, ¿qué es más importante?

Ambas partes del proceso son fundamentales. Sin embargo, Eva recuerda que "sin el currículum, nunca llegas a la entrevista".

"Es un poco difícil elegir. Hay que empezar por el currículum e incluso un buen perfil del portal de empleo, que al final no se le da tanta importancia. A partir de ahí, tienes que tener capacidad de reflexión. Si por ejemplo, llegas a las entrevistas y luego nunca te llaman, pues tienes que trabajar la entrevista. Si ves que nadie te llama para un proceso de selección, es que algo está mal en tu perfil o tu currículum".

2. Ponte objetivos y rutinas

Entre las iniciativas que ha llevado a cabo Eva, una de las más exitosas ha sido el reto de los 30 días, en el que va colgando pequeños desafíos diarios para todos los que buscan trabajo. Es una forma de guiar a las personas y, sobre todo, de mantenerlas motivadas durante el proceso.

"Es muy importante coger el objetivo general, que es encontrar trabajo, y partirlo en pequeños objetivos para poder motivarte un poco, porque si no es como: 'Quiero encontrar trabajo, no lo consigo, pues vaya mierda'. Pero si vas haciendo pequeñas tareas diarias, te sientes bien contigo mismo".

Y continúa: "Por eso tenemos que buscar esas herramientas para gamificar también la búsqueda de empleo. Es un proceso duro y la gente puede pasarlo muy mal, pero así intentamos que no sea algo horrible y que tampoco te dañe la autoestima, que es lo que yo sentía cuando buscaba".

En el caso de que necesites trabajo urgentemente, Eva aconseja que te pongas un objetivo a corto plazo para encontrar cualquier tipo de empleo y, una vez conseguido, si quieres, montes una estrategia para lograr un mejor puesto en el futuro.

3. La prueba-error

Eva Porto insiste en que su libro y sus consejos son muy generales, por lo que cada persona tendrá que adaptarlos a sus circunstancias y su sector profesional. Por ello, afirma que la clave está en la prueba-error y en ser flexible en la forma de buscar.

"Siempre digo que hay que tener capacidad de reflexión. Yo te puedo dar muchos consejos, pero no soy Dios, y al final tú tienes una situación específica y debes saber cuáles se adaptan a ti. Y si no lo sabes, probar e ir analizando. Un ejemplo es el incluir o no foto en el currículum. Puedes probar a incluirla y si ves que nadie te llama, probar a quitarla", explica.

Ella misma tuvo ese proceso de prueba-error cuando empezó a subir vídeos a las redes sociales. Primero empezó en YouTube, pero sin mucho éxito. De ahí pasó a Instagram, y tampoco. Fue experimentando con distintos formatos e ideas, hasta que llegó a TikTok, donde comenzó a tener más visualizaciones y a encontrar el estilo que mejor encajaba.

"La mía no es una historia de que subí un vídeo, se hizo viral y me fue genial, sino que es como la búsqueda, es ir probando".

4. Aprende a venderte

Como dice Eva, "una entrevista no es el momento para ser la persona más humilde del mundo". Porque una cosa es no ser arrogante, y otra muy distinta no aprovechar para destacar tus cualidades. Al final, en una entrevista te tienes que saber vender, debes convencer de que eres la persona apropiada para el puesto. Un factor muy importante en el que, por desgracia, todavía muchas personas fallan.

"Yo veía una desigualdad. Una mayoría de personas que no sabían y un porcentaje que lo hacía muy bien. Y también por eso empecé con los vídeos porque me parecía una gran injusticia. Había personas con muchísimo talento, que yo lo notaba, pero que no habían desarrollado sus habilidades comunicativas y les costaba convencer".

"Incluso alguno te daba argumentos para no contratarle. Se presentaba y decía: 'Hola, soy José Miguel. No tengo experiencia, nunca he hecho esto...'. Pero luego veía el currículum y pensaba ¡jo!, tiene un montón de cosas guay...".

5. Admite tus errores

Una de las clásicas preguntas en las entrevistas es que digas tres defectos propios. En estos casos, hay que huir de la típica respuesta "soy demasiado perfeccionista" o "trabajo demasiado" porque, como comentaba Eva, una cosa es saber venderse y otra ser arrogante.

Con estas cuestiones, afirma la experta, "las empresas no buscan gente que no tenga errores, sino que sepan que los tienen porque todos los tenemos. Si alguien no sabe que comete errores, entonces hay un problema".

La clave es tener algo de autocrítica y mostrarse real aunque, apunta Eva, no señalar un defecto que tenga mucha relación con el puesto al que has aplicado. "Imagínate que es para un trabajo de atención al cliente, pues no digas: odio hablar con personas".

6. No tengas miedo a rechazar una oferta

En este camino de prueba-error, Eva recuerda que no perdemos nada por aplicar a puestos que, quizá, no nos convencen del todo o para los que pensamos que no estamos cualificados. Es una forma de abrirnos a más posibilidades o incluso practicar para futuras entrevistas. Al fin y al cabo, si finalmente superas el proceso de selección, siempre puedes rechazar amablemente la oferta.

Esta es una tesitura que a muchas personas les da miedo por si existe alguna "lista negra" para los que declinan el puesto. Pero ¿existe de verdad esa lista? Eva admite que sí, pero con matices. "A ver, como reclutadora soy sincera y sí que tengo en mi cerebro una pequeña lista negra de gente, pero nunca ha sido porque me dijeran que no, sino más bien, por no tener una buena comunicación".

"Por ejemplo, una persona me dijo que sí, estuve haciendo el contrato y en el último momento, el día que iba a incorporarse, la llamo y no me coge el teléfono… U otra persona que me dijo que tenía una carrera y cuando le pedí el título no lo tenía. Pues para la lista negra también. Pero al final, es por una cuestión de no comportarse de forma profesional", aclara.

"Al final, lo que tienes que tener en cuenta es que el reclutador es una persona a la que seguramente si le ofrecieran un trabajo que le apasionara más, se iría de esa empresa y no hay ningún problema. Es algo humano que cada uno tome la decisión que sea más acorde a tus necesidades. El tema es comunicarlo y hacerlo profesionalmente".

7. Adáptate

"El consejo en general para buscar trabajo, es que es como la selección natural: Adáptate. Al final lo encuentran las personas que saben adaptarse a las necesidades del mercado laboral", subraya Eva Porto.

La experta anima a dejar los miedos atrás y recordar que la clave reside en encontrar el valor que podemos aportar, las necesidades del sector y adaptar nuestros objetivos a la realidad formal -como la formación o experiencia-. Así, llegaremos, con el paso del tiempo, a ese empleo soñado -y necesario-.

