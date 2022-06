Mónica Martín Luque: “Uno de los elementos más difíciles de la decoración es la iluminación”

Es en el distrito de Chamartín madrileño, en el vértice superior del triángulo que forman las calles Bolivia y Costa Rica nace esta calle, Potosí, en la que se encuentra caminando el cálido escaparate de una tienda de lámparas con el mismo nombre, Potosí, de la que es propietaria Mónica Martín Luque.

Hoy, algunas personas que entran en su espacio la reconocen y otras no, aunque encuentran su rostro familiar. Esta empresaria de indudable tesón, con un gesto naturalmente elegante, saltó a la fama por su vida privada, aunque desde hace años tiene un perfil nada mediático.

Puede que cualquier historia en español tenga algo de quijotesca: la expresión “valer un potosí” -que significa algo así como “riqueza extraordinaria”- se populariza justamente en la primera novela de Cervantes, a propósito de la mayor mina del mundo en su época, en la cordillera oriental de los Andes. Y así se llama su espacio.

“Mi padre se dedicaba a hacer pantallas a medida y siempre teníamos en casa pantallas maravillosas”, comparte Mónica Martín Luque en exclusiva a MagasIN sus primeros recuerdos. Y continúa relatando sobre su infancia cómo el recuerdo profesional de sí misma más antiguo que tiene es que “me encantaba jugar con los tejidos que nos traía y me imaginaba siendo una diseñadora de moda”, añade como primer apunte.

Sin embargo, no imaginaba “pero nada, cuál sería mi trabajo de hoy en día. Nunca pensé que me dedicaría a diseñar pantallas. Será que lo llevo en los genes y he acabado haciendo lo que más le apasionaba a mi padre”, explica animadamente Mónica Martín Luque.

Como empresaria, ha pasado por diferentes épocas, aunque siempre ha mantenido el pulso. Algo que no diferencia en realidad de su propia vida personal. “Creo que soy la misma persona en mi trabajo que en mi vida personal… aunque sí es verdad que en el trabajo soy excesivamente exigente y organizada y ¡en mi vida personal un poco menos!”, añade.

Como referente femenino, aunque ha conocido a algunas de las mujeres más relevantes de este país, prefiere referirse “principalmente a mi madre”, y la razón es una muy específica: “Porque me ha inculcado valores muy claros”.

Para ella, “uno de los elementos más difíciles e importantes de la decoración en un espacio es la iluminación”, añade. “Es fundamental elegir tejidos cálidos y naturales. Los materiales con los que se fabrica una lámpara son muy importantes para conseguir esa luz cálida. La intensidad de la luz que queramos en casa ya depende de las bombillas que pongamos, yo prefiero la luz cálida”, añade.

¿Cuál es la parte de su trabajo que más le inspira? No es la parte comercial o social, sino que Martín Luque explica que “lo que más me gusta es diseñar las pantallas, y hacer cada una de ellas medida para cada lámpara y para cada espacio”, describe.

Totalmente involucrada con su proyecto, explica una anécdota del nivel de obsesión de su actividad. “Una noche me desperté para dibujar una pantalla con la que estaba soñando y lo que a mí me parecía muy fácil hacer, resulta que fue casi un año hasta que pude hacer la pieza”.

Optimista y soñadora, reconoce que “sueños tengo muchos”. Sin embargo, prefiere no elucubrar con su futuro de un modo quijotesco. “Con toda esta situación que hemos vivido ya no hago planes a largo plazo”, aclara, y continúa azarosa con su ocupación.

