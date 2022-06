19 de 20

Belén Aguilera comenzó a subir versiones de canciones a YouTube bajo el nombre "The girl and the piano". En 2014, sus vídeos cada vez recibían más visitas y se convirtió en una promesa del pop español. En 2021 publicó su primer disco Como ves, no siempre he sido mía.

Además del gran éxito que está cosechando con su gira, Belén Aguilera está de enhorabuena porque será la telonera de Alicia Keys en varias de las ciudades que visitará por su tour mundial. "Es fortísimo, no puedo pensarlo porque lloro. La primera canción que canté en público fue No One (de Alicia Keys), al piano", declaró la artista en una entrevista en Yu No Te Pierdas Nada.

Nuestra favorita: Vértigo.

*Una letra que habla sobre superar una ruptura o enamoramiento y pedir una última noche de placer con esa persona.