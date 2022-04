La mujer tras el éxito comercial de la aerolínea más rentable de Europa: María Jesús López

A mil por hora. Es la velocidad de crucero de una nave comercial (unos 900 km/h. un Airbus A350 en ruta) y es una buena metáfora para el despegue en los resultados de Iberia el último trimestre de 2021, que se consolida tras la estrepitosa caída de todo el sector como la aerolínea que tiene mejor recuperación.

También para la velocidad a la que explica su estrategia y relata su currículum y funciones actuales la consejera y directora comercial de Iberia, María Jesús López (Andújar, 1979).

Con ironía, describe a sus dos hijos, de 4 y 6 años: “siempre listos, con la maleta hecha para salir en cualquier momento de viaje”. Compagina su vida personal con una intensa actividad profesional, en lo que cada semana de su vida es diferente, con “sesiones de trabajo en diferentes países con cada equipo que lidero”.

El núcleo de sus funciones en Iberia está en “definir de la estrategia de precios para cada temporada, los nuevos destinos a los que volar, los planes comerciales para puntos de ventas en Latinoamérica, y los acuerdos con socios para mejorar productos conjuntamente…”.

Con la maleta lista para coger un vuelo

Consejera del Grupo en tres de sus compañías, “asisto al comité de dirección cada semana: ahí nuestro rol tiene que ser ver más allá de nuestro área de responsabilidad para tomar las decisiones conjuntas de la compañía. Esta semana por ejemplo, viajo a Londres para IAG, la semana que viene voy a Chile, etcétera. Mi vida está muy guiada por el hecho de viajar”, explica.

María Jesús López Solás resume su currículum en una frase, hasta que se le pregunta más en detalle. “Sí, vine a Madrid, estudié Administración de empresas, trabajé 8 años en consultoría en BCG, hice un máster y después entré en el sector de la aviación”. MAGASIN indaga en esta entrevista sobre su perfil de liderazgo en comercial y ventas del sector de la aviación.

¿Estudió, de hecho, en la prestigiosa MIT de Boston?

Sí, en la Sloan School of Management, que depende de MIT. Tengo grandes recuerdos de esta época.

¿Y a continuación?

Después surgió una oportunidad en la aviación y trabajé en LAN Airlines en Chile y Brasil, posteriormente LATAM Airlines, y después de un breve capítulo en cruceros (Pullmantur), llevo seis años en Iberia con diferentes puestos: desarrollo de red, directora de clientes, alianzas estratégicas…

Retrocedamos un poco, ¿piensa que su paso por la consultoría fue lo que ordenó por así decirlo estratégicamente su mente?

Sí, era consultoría estratégica, fue una etapa muy de construcción, en la que aprendí sobre la esencia de la gestión y sobre la dirección de personas.

¿Por qué la atrajo la industria de la aviación?

Es una industria muy estratégica y algo que engancha [sonríe]. A mí me parece que el mundo del viaje es apasionante: tanto conectar personas por motivos profesionales, como por asuntos personales… me gusta el producto en sí.

¿Subraya la complejidad de esta industria?

Es una industria súper compleja, que requiere poner en práctica habilidades y conocimientos muy variados, y muy sensible, a la que afecta cualquier situación, cualquier crisis, ya sea meteorológica, por supuesto la pasada pandemia, cambios en las regulaciones, variaciones en la economía por cualquier razón, desde luego un conflicto bélico, pero incluso las microtendencias de demanda… y al mismo tiempo es una industria fundamental para conectar el mundo.

Lo que sí ha hecho es desempeñar roles muy diferentes en el sector.

Sí, he estado en labores sólo comerciales como ventas, en relaciones con los partners, alianzas, también en la parte del loyalty, CRM, data… ¡he podido ver diferentes aspectos!

Consejera de éxito

Dicen que sobre sus espaldas descansan los ingresos de la compañía…

Bueno, eso es mucho decir. Mi rol actual está en comercial, desarrollo de red y alianzas. Es decir, definir cuáles son los destinos, frecuencias y horarios; por otro lado, los socios estratégicos, la fijación de nuestra política de precios, los acuerdos con otras aerolíneas, optimización de los inventarios, distribución por los GDS, equipos de ventas… Y por supuesto definición de producto.

Es usted (aún) una de las pocas mujeres consejera a este nivel…

Yo estoy en el consejo de Iberia, en el Iberia Express y en el de Iberia IAG Loyalty (Avios).

Dentro de la situación de la crisis de la pandemia, que ha sido catastrófica para todas las aerolíneas, piensa que se trata de la única crisis que ha parado el mundo de la aviación.

Sí que es verdad que nosotros hicimos una estrategia mucho más agresiva que nuestros competidores: salir a volar todo lo que fuera posible, teniendo en cuenta las restricciones, pero fuimos más agresivos que la competencia. Y eso se convirtió en una espiral virtuosa, mantuvimos el pulso del mercado, minimizamos los ERTES, proteger el empleo y tuvimos más ingresos.

¿Y se trasladó en resultados?

Cada trimestre fue mejor hasta el último trimestre del año en el que ya fuimos la aerolínea mas rentable de Europa. Algo muy positivo, a pesar de la situación actual, claro está.

¿Cómo describiría esa situación actual?

Lo satisfactorio, más allá de haber acertado con la estrategia, es haber estado comprometidos con empleados y familias, porque si nos equivocábamos, al menos el empleo no se resentiría tanto. Pero hemos ganado cuota de mercado, y mantenido el pulso, además de ser útiles en el traslado de mercancías sanitarias y vacunas.

¿Y sobre la demanda actual en su sector?

Hay una demanda de muchas personas que quieren volar y hacer ese viaje que no han podido hacer en los últimos dos años. Se reinician los negocios y viajes corporativos. Estamos en un momento creciente, a pesar de los conflictos, toquemos madera.

¿Algo común a otras aerolíneas en las que ha trabajado y algo específico de Iberia?

Algo común es que se trata de una industria muy desafiante. Todas las aerolíneas tienen que pensar muy bien las estrategias para resolver problemas en entornos tan complejos y suelen tener en plantilla fantásticos profesionales con recursos para buscar soluciones y salir adelante en entornos tan complicados.

Algo muy de Iberia es la pasión con la que se viven las cosas, todo el mundo se deja el alma aquí. Por que todo salga adelante, por mejorar las cosas y seguir subiendo puestos en el liderazgo mundial.

¿Cómo se gestiona la incertidumbre a nivel de alta dirección?

Hay que mantenerse muy despiertos y flexibles. Por ejemplo, ahora la guerra es algo terrible que más allá del impacto económico que a todas las empresas del mundo nos afecta, puede impactar en la economía de los hogares, y cambiar la tendencia de la demanda. Ojalá que no, por ahora tenemos una demanda fuerte y sólida.

Liderazgo femenino

¿Cuál es su opinión sobre el liderazgo femenino?

No sé si existe esa definición de liderazgo femenino como tal. Quizá sí hay algunos rasgos que a veces están presentes en caracteres femeninos, tales como la empatía, la escucha activa, y el ser flexible, reaccionar y cambiar tu estrategia, enriqueciendo tu criterio para escuchar.

¿Existe el liderazgo femenino?

Pero esa empatía, fundamental a la hora de motivar, influenciar y el trabajo en equipo, pienso que todos estos deben ser rasgos importantes de cualquier tipo de liderazgo.

¿Algún referente?

Tengo una muy clara, Carolina Martinoli en IAG, que fue Directora de Cliente en Iberia, después en BA. Es un rol model, pero sobre todo una amiga y compañera. Antes de mi llegada era la única mujer del comité de dirección y se sentó conmigo, me escuchó, y ayudó mucho. La tengo ahí para consultar o hablar de cualquier tema, o simplemente llamarla. También a otros de mis compañeros, pero ¡es increíble cómo llena la sala, cómo escucha, el tiempo con ella, notas que está al cien por cien contigo!

Se refiere mucho a valores, pero ¿cuáles diría que son sus mayores cualidades profesionales?

[Piensa] Para mí, en el fondo, lo más importante de un líder es saber rodearse de un buen equipo, alinear hacia un objetivo y conseguir estar felices trabajando hacia él. Salir de las crisis consiste en remar conjuntamente, es algo que es fundamental, algo a lo que dedico tiempo, a crear equipo.

Luego es verdad que hace falta mucho esfuerzo para localizar bien ese norte, organizar todo conforme a una estrategia, dar los pasos necesarios y ser flexible y resiliente.

¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre, viaja también?

Recargo energía estando con gente. Me gusta mucho viajar, con mi familia, con amigos, disfruto con mis hijos viajando o estando en casa. Tengo amigos desde la infancia en Andújar, otros de la Universidad, de todos los trabajos en los que he estado. Las personas buenas, positivas y con sentido del humor te recargan.

¿Algún destino al que recomiende volar con Iberia?

Tendremos en verano rutas nuevas a Washington, Dallas y se recupera San Francisco. Pero tengo que hacer notar que sin socios como American Airlines por ejemplo, sería imposible. En el mundo de las aerolíneas las alianzas son claves. Por otro lado, para quien no lo conozca, México me apasiona, Perú me encanta, Brasil es increíble…

