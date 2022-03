Ana Pastor: "La ley contra la trata se debe aprobar ya, lo reclamamos desde hace años"

Noticias relacionadas Las 50 madrinas de las niñas de Kirigiti para evitar que caigan en la prostitución

Subsecretaria de Educación, del Interior, de Presidencia; ministra de Sanidad, de Fomento; segunda mujer en ocupar el cargo de presidenta del Congreso de los Diputados en España... Aunque Ana Pastor Julián (Cubillos, 1957) asegura que por encima de todo es médico, la realidad es que durante más de 20 años ha marcado la política española y la trayectoria del Partido Popular en un ejercicio de liderazgo incuestionable.

En este largo camino, han estado muy presentes su compromiso por el servicio público -una de las razones por las que se hizo médico- y su familia, "a la que debo todo". Pero también dos objetivos por los que sigue trabajando como vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados: "proteger los valores y principios recogidos en nuestra Constitución". Especialmente "garantizar la libertad y la igualdad de oportunidades de todos los españoles".

Justamente es ese último principio, la igualdad, el que celebramos y reivindicamos este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Ella lo considera un día necesario en el que "no solo recordamos sino que debemos trabajar y poner en marcha políticas que permitan avanzar para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres".

Conciliación, brecha salarial, igualdad en el empleo... Estos son algunos de los aspectos en los que Pastor pone el foco para este 8-M, pero hay dos puntos clave de los que no se olvida: la lucha contra la violencia de género y contra la trata con fines de explotación sexual. Dos lacras que aún permanecen en nuestra sociedad. Defensora de estas protestas, Pastor afirma que desde el PP "siempre hemos celebrado el Día de la Mujer para reivindicar sus derechos", aunque, de cara a este día, "no le voy a decir a ninguna mujer lo que tiene que hacer para reivindicar sus derechos".

"Cada cual lo celebra como le parezca oportuno", declara a MagasIN. "Yo he asistido a distintos tipos de actos y manifestaciones pero siempre lo hecho desde la libertad individual, como mujer, luchadora y comprometida con los derechos de tantas mujeres que han tenido en la vida menos oportunidades que yo. Que no se confundan. Lo que nosotros criticamos -en relación a la polémica sobre las manifestaciones del 2020- fue que el Gobierno antepusiera sus intereses políticos a los sanitarios y de defensa de la salud pública. No podemos olvidar que la alerta internacional sobre la Covid-19 ya se había decretado y se requería a los países la adopción de medidas para mitigar la expansión del virus".

Ana Pastor en el Congreso de los Diputados. Gtres

Igualmente, critica a quienes se apropian del feminismo y sostiene que se trata de una lucha "en la que deberíamos estar todas juntas, al margen de nuestras ideologías. Todas las mujeres, pero también todos los hombres".

Avance en igualdad

Pregunta: Antes de nada, ¿qué significa para usted el 8-M?

Gracias a nuestro Estado de derecho y nuestra Constitución las mujeres afortunadamente hoy disfrutamos de mayor libertad e igualdad, solo faltaba. No cabe duda que a día de hoy la igualdad legal existe. El problema estriba en que todavía no existe la igualdad real. Hay un importante hueco que cubrir entre la igualdad real y la igualdad efectiva, y lo notamos en nuestro día a día de muy diversas maneras y en distintos ámbitos. Eso es lo que nos debe recordar todos los años el 8-M. Que queda mucho trabajo todavía por hacer. En materia de conciliación, para romper con la brecha salarial, en materia de empleo, en la lucha contra la violencia de género…

¿Se identifica a sí misma como feminista?

Feminista es la persona partidaria del feminismo. Puede parecer una obviedad. El feminismo la RAE lo define, en su primera acepción, como el “principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre”. ¿Es posible creer que pueda haber alguien a estas alturas que esté en contra de la igualdad de derechos de la mujer y el hombre? Por tanto, no solo yo me considero e identifico como feminista, la gran mayoría de los españoles que conozcan su significado lo harán igual que yo. El feminismo es la lucha, día a día, por la libertad y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y en esa lucha deberíamos estar todas juntas, al margen de nuestras ideologías. Todas las mujeres, pero también todos los hombres.

"No solo yo me considero feminista, la gran mayoría de los españoles que conozcan su significado lo harán igual que yo"

¿Cree que algunos partidos se han apropiado del feminismo, de la lucha por la igualdad?

Efectivamente, es inconcebible que algunos grupos políticos se hayan erigido en defensores únicos de la igualdad, del feminismo. No solo es que se hayan apropiado del término, sino que también lo utilizan para atacar al resto de formaciones. Yo, desde luego, no permito que nadie me diga o me coloque una etiqueta de que soy más o menos feminista dependiendo del partido al que pertenezco. Lo utilizan como elemento de confrontación, y lamentablemente, en demasiadas ocasiones, sus políticas reales no están solucionando los problemas que tenemos las mujeres.

Estoy pensando, por ejemplo, en el discurso reduccionista de limitar la igualdad a cuestiones del lenguaje, mientras crece la tasa de desempleo de las mujeres en nuestro país, cuando precisamente no hay nada como el empleo para obtener mayor libertad e independencia.

Violencia de género

Estando ya en política, usted ha vivido la aprobación de legislación que ha supuesto grandes avances en igualdad como la Ley Contra la Violencia de Género. ¿Cuáles cree que son las medidas que más urge seguir llevando a cabo en este sentido?

Es fundamental seguir cumpliendo con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que logramos suscribir la gran mayoría de los grupos políticos en 2017, y que sigue vigente hoy. Ese Pacto incluye, entre las numerosísimas medidas: el impulso a la protección de los menores como víctimas de la violencia machista, la mejora de la respuesta institucional, el aumento de la protección y los recursos que se ponen a disposición de las víctimas, la adaptación de la legislación española a los compromisos internacionales, actuaciones de sensibilización y educación, porque, lamentablemente, sigue habiendo en nuestro país una “cultura” eminentemente machista, medidas para avanzar en una mayor prevención y en más coordinación institucional.

Sigue sin aprobarse la Ley Contra la Trata con Fines de Explotación Sexual, a pesar de que está incluida en el Pacto de Estado. Debemos seguir avanzando en la atención a colectivos especialmente vulnerables: mujeres con discapacidad, menores y adolescentes, mujeres extranjeras y mujeres del ámbito rural… Como ve, queda mucho por hacer.

"En el PP estamos comprometidos con cada una de las medidas del Pacto contra la Violencia de Género"

Sobre la violencia de género, en 2021 apoyaron distintas medidas para luchar contra esta lacra, entre las que también estaba la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. No obstante, algunos sectores critican que su partido “adopte un perfil bajo” en estos temas. ¿Usted qué opina al respecto?

Lo recuerdo bien. Era presidenta del Congreso cuando se impulsó el Pacto de Estado contra la violencia de género en el Parlamento. La comisión de Igualdad encargada de coordinar la Ponencia estaba presidida por una senadora del Grupo Popular, y esto ocurrió durante un Gobierno presidido por el Partido Popular, que impulsó también dicho pacto. Votamos a favor del Pacto que, por cierto, un grupo parlamentario que hoy conforma el Gobierno y que intenta dar lecciones todos los días, no apoyó. Contiene más de 200 medidas y el compromiso de inversión de mil millones en cinco años.

En el Partido Popular estamos absolutamente comprometidos con cada una de sus medidas y con su desarrollo, mejora y actualización. Por supuesto que debemos ir adaptando el Pacto a la realidad del momento. Con todo lo que le he relatado, lo de perfil bajo me parece una broma. Y lo más llamativo es que grupos políticos que sustentan al Gobierno, en lugar de trabajar por desarrollar esas medidas que se han logrado con el consenso de todos, han preferido retrasarlas y anunciar nuevas propuestas y normas en las que imperan las cuestiones ideológicas que provocan división. Resultado: mucho hablar y no dar trigo.

¿Considera peligroso que haya partidos que incluso nieguen la existencia de la violencia de género?

Lamentable. Nadie puede negar la existencia de la violencia de género. Es una cruel realidad que se produce en todo el mundo. La violencia contra las mujeres es una lacra que hay que erradicar y que supone la mayor muestra de desigualdad hacia la mujer. La ONU estima que, en todo el mundo, una de cada tres mujeres sufrirá algún tipo de violencia física o sexual a lo largo de su vida. Resulta intolerable.

Gtres

Compromiso contra la trata

¿Qué cree que es imprescindible que debe tener esa nueva Ley contra la Trata que está elaborando Igualdad?

Lo primero, es que se apruebe ya. Llevamos reclamando una ley integral de trata en la que, por cierto se viene trabajando desde hace años, y que sin embargo, este Gobierno no aprueba. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017 incluye entre sus objetivos la lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

Los grandes objetivos de la Ley deben ser perseguir el delito, prevenir el fenómeno y proteger a las víctimas. Es decir: establecer un sistema integral de medidas encaminadas a prevenir y sancionar la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y delitos conexos, así como proteger y asistir a las víctimas y garantizar sus derechos a través de la consolidación de mecanismos de prevención, protección, atención y reparación. El ámbito de la Ley tiene que abarcar tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención e intervención posterior de las víctimas, así como la respuesta punitiva que deben recibir todas las manifestaciones de violencia que la ley va a regular.

Se debe luchar contra este delito a través de la colaboración, coordinación y la suma de todos los actores implicados (Administraciones públicas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Entidades especializadas, sociedad civil) así como mediante la visibilización de esta realidad y sus responsables.

"Nadie puede negar la existencia de la violencia de género. Es una cruel realidad que se produce en todo el mundo"

Hay que adoptar un enfoque integral en la lucha contra la trata, proporcionando una atención adecuada e individualizada, adaptada a la edad, género y nacionalidad de las víctimas. La Ley también tiene que definir y formalizar el papel de asistencia, apoyo y acompañamiento de las entidades especializadas durante el procedimiento penal, siempre que se cuente con el consentimiento de la víctima. Además, hay que evitar la revictimización de la mujer contando para ello con los informes de entidades especializadas sobre la situación en la que se encuentra la víctima, sus secuelas físicas y psicológicas. Y por último, debe haber un compromiso presupuestario, institucional, para poder ejecutar todas las medidas de la Ley.

¿La nueva legislación tiene una mayor perspectiva de género?

Ciertamente los avances han sido significativos. Han sido varias las normas específicas y planes estratégicos de igualdad que se han ido aprobando a lo largo de los años, que persiguen eliminar cualquier discriminación por razón de sexo que pudiera persistir y alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Asimismo, se ha ido incorporando, de manera transversal, la perspectiva de género en la normativa.

Y gracias a ello, por ejemplo, en los años en los que gobernó el Partido Popular, se otorgaron incentivos adicionales a la contratación de mujeres, se apoyó a la mujer rural con programas de capacitación e inserción laboral, se amplió el permiso por paternidad, se amplió el derecho a la reducción de jornada por cuidado de niño de 8 a 12 años. Se reguló por primera vez el teletrabajo, se reconoció el complemento por maternidad en las pensiones contributivas, se incentivó la contratación a mujeres en sectores con poca presencia femenina a través de bonificaciones a la Seguridad Social…

Liderazgo y machismo

¿Ha sentido usted un cambio en lo que respecta al liderazgo femenino en política?

Lo que sí he visto afortunadamente es que cada vez son más las políticas que están asumiendo puestos de liderazgo. Es sin duda una deuda que ha estado pendiente durante años y por la que se ha desperdiciado el talento de tantas mujeres muy preparadas.

"Hay que adoptar un enfoque integral en la lucha contra la trata"

Afortunadamente, en política, al igual que en el resto de los ámbitos, los nombres de mujer cada vez son más numerosos y desarrollan liderazgos dignos de señalar. Como bien saben, el Partido Popular ha sido también pionero y numerosas son las mujeres que han sido ministras en sus gobiernos y presidentas de Comunidades Autónomas.

Así, del Partido Popular ha salido la primera mujer que presidió el Senado y la primera que presidió el Congreso (un grandísimo honor que más tarde me fue confiado a mí también); la primera ministra de la democracia (Soledad Becerril); la primera mujer española en ser parte de la Comisión Europea; la primera defensora del Pueblo; las primeras presidentas de Comunidades Autónomas y las primeras alcaldesas de grandes centros urbanos…

¿Cree que la sociedad y los medios somos más exigentes con las mujeres en política? ¿Aún sufren más ataques o insultos misóginos y machistas?

No solo en política, sino en el conjunto de la sociedad se nos sigue mirando con lupa. Si una mujer destaca se dice de ella que es muy trabajadora, y si es un hombre que es muy inteligente. Ribetes machistas que solo se pueden derribar desde la educación en igualdad.

¿Ha vivido usted alguna situación así?

¿Qué mujer no se ha sentido ninguneada o que estando en una reunión ni le miraban a la cara? Aunque, afortunadamente también se ha avanzado mucho en este terreno todavía nos queda camino por recorrer.

Gtres

¿Cuáles cree que son los puntos que debemos tratar con más urgencia para alcanzar esa igualdad?

Es urgente acabar con la lacra que supone para cualquier sociedad la violencia contra las mujeres. Las cifras de asesinatos de mujeres por sus parejas o exparejas en todo el mundo siguen siendo terribles. En España, desde que tenemos datos, han muerto 1.132 mujeres víctimas de violencia, y esto es intolerable.

Para ello es fundamental incidir en la educación que reciben los jóvenes, pues es la base de todos nuestros comportamientos. No me refiero solo la formación académica sino a la educación en valores, que es tanto o más importante como la primera, para construir la sociedad del presente y sobre todo el futuro que queremos.

En segundo lugar, me preocupa especialmente la brecha ocupacional y la brecha salarial. Creo que es importantísimo reforzar las políticas de apoyo a la maternidad y las medidas de conciliación de la vida familiar, laboral y personal de las mujeres, con el fin de remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación. No podemos permitir que la opción de ser madre implique una desigualdad añadida para la mujer, o que tenga que elegir entre la maternidad y su desarrollo profesional. Es necesario hacer compatible trabajo y familia. Y sin que se nos olvide que las mujeres también tenemos vida personal.

Finalmente, ¿cómo vislumbra el futuro?

Siempre de manera muy positiva, pero sabiendo que hay que trabajar muy duro por todo aquello que queremos conseguir y preservar por el bien de todos. Esta no es una cuestión de la que se deban encargar solo los políticos, es una cuestión que incumbe a toda la sociedad. En el ámbito social, preservar, mantener y mejorar nuestra sociedad del bienestar garantizando unos servicios públicos de calidad.

