Repudiada por su hijo, Olympe de Gouges fue la creadora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana

"Mujer, despierta, reconoce tus derechos". Esta fue una de las muchas frases de Olympe de Gouges, la revolucionaria francesa que escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana.

Nos la dejó para tomarla al pie de la letra y como inspiración durante años para luchar por lo que merecemos. Pasó a la historia como escritora, dramaturga y una persona con ideas revolucionarias para su época.

Una cuya vida estuvo marcada por vivir en sus propias carnes las ataduras de su época y que, irónicamente, gracias a esas limitaciones supo por lo que quería luchar y por lo que no estaría dispuesta a volver a pasar.

Se casó joven, enviudó y no volvió a contraer matrimonio, fue dueña de su vida, plantó cara a los hombres y fue autora de grandes obras que ensalzaban al feminismo en el siglo XVIII.

Marie Gouze, como era su nombre en realidad, nació en Montauban en 1748 de una relación extramatrimonial de su madre, Anne Olympe Mouisset, con el poeta francés Jean-Jacques Lefranc de Pompignan.

En su partida de nacimiento se recogía al carnicero de la ciudad Pierre de Gouze como su padre y a su verdadero progenitor como su padrino. Este hecho le serviría en un futuro como reivindicación.

Una niña que no recibió una educación muy cuidada y que tuvo que actuar como su propia institutriz en algunas ocasiones.

Siendo muy joven, fue dada en matrimonio con el cocinero del intendente de Montauban, Louis-Yves Aubry, un hombre más mayor que ella al que nunca amó y que la dejaría viuda apresuradamente y con un hijo, Pierre Aubry.

Para muchas mujeres en aquellos tiempos, enviudar podría suponer desesperación y verse desamparadas. Sin embargo, para ella fue su halo de libertad. Gouze disfrutó de su vida sin pedir permiso a nadie. Empezó a escribir textos y a actuar sin la necesidad de una autorización expresa de su padre o marido.

Olympe de Gouges. Cedida

Adquirió el pseudónimo de Olympe de Gouges en honor a su madre y se trasladó a París para darle una educación más completa a su hijo.

Comenzó a escribir obras teatrales y creó una compañía itinerante que actuó por los teatros de todo el país galo.

Desde sus inicios utilizó sus obras para reivindicar, de hecho, la más conocida es La esclavitud de los negros en 1792 que visibilizaba la condición de los esclavos negros y por la que fue encarcelada en la Bastilla.

Ser mujer en la sociedad del Antiguo Régimen era una carrera de obstáculos y resistencia desde que abrías los ojos en la mañana hasta que los cerrabas para intentar descansar, pero esto a Gouges no le achantó.

Desafío las convenciones de su tiempo y empezó a asistir a los salones literarios más destacados del país que le inspiraron para formar el suyo propio en la Rue des Fossoyeurs.

El hombre generoso, su primer drama y El inesperado matrimonio de Chérubin, una comedia, sirvieron a la autora para defender la condición femenina y la de autora.

Defensora de los derechos de la mujer y en contra de la esclavitud, Gouges se convertirá en una panfletaria y girondina convencida que participará en todos los debates en medio de la Revolución francesa.

Olympe de Gouges. Wikipedia.

Como hemos mencionado, muchos aspectos de su niñez y vida joven se vieron reflejados en las reivindicaciones que llevó por bandera durante su vida adulta. Su fugaz e infeliz matrimonio le hizo adquirir una postura revolucionaria sobre el mismo.

Haber sido una niña "ilegítima" en el matrimonio de sus padres la llevó a defender que estos niños debían ser tratados igual que los hijos "legítimos" en asuntos de herencia.

Enfurecida por lo que se redactó en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en 1791 publicó como respuesta la Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en la que recogió 17 derechos básicos para las mujeres.

El derecho a la propiedad, seguridad, participación en todos los niveles de gobierno, participación en la elaboración de leyes fueron algunos de estos derechos.

Una mujer que dirigió durante un tiempo el periódico L’Impatient, fundó la Société populaire de femmes y escribió la Carta Pronostic de Monsieur Robespierre pour un animal amphibie.

Se convirtió en toda una activista política que luchó fervientemente por hacer realidad sus ideas sin dejar de lado su vida más personal.

Sus pensamientos revolucionarios, sus posicionamientos políticos y sus obras la llevaron a la guillotina el 3 de noviembre de 1793 tras ser condenada por un tribunal revolucionario por apoyar a los girondinos.

Una madre repudiada por su hijo por temor a ser perseguido y una de las primeras mujeres políticas que fueron guillotinadas.