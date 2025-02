La XII Gala de las Top 100 Mujeres Líderes fue mucho más que una noche de premios y discursos. Fue un encuentro cargado de emoción, música y compromiso, donde el talento femenino brilló con fuerza, pero también con conciencia. Desde el Teatro Real, mujeres referentes en distintos ámbitos celebraron sus logros, pero sin olvidar que el liderazgo también implica responsabilidad.

Hortensia Roig lo dejó claro con un simple pero poderoso mensaje a Cruz Sánchez de Lara: “SOS. No nos olvidéis”. No pedía ayuda para ella, sino para Valencia, golpeada por la DANA. Y su petición no cayó en saco roto. La respuesta fue un compromiso colectivo, no basta con destacar, hay que actuar.

Porque ser líder no es solo estar en primera fila, sino saber cuándo dar un paso al frente por los demás. Lo dijo la vicepresidente de EL ESPAÑOL Cruz Sánchez de Lara con contundencia: “En cada hogar afectado hay una líder de su propia reconstrucción”. Y así, entre homenajes, canciones y discursos, la gala se convirtió en algo más grande. Se convirtió en un llamamiento a la acción. Cuando ella preguntó “¿quién se suma conmigo a la reconstrucción?”, las manos alzadas en el Teatro Real fueron la mejor respuesta. Valencia no está sola, y estas mujeres han demostrado que el liderazgo no se mide por títulos ni por fotos, sino por el impacto real que dejan en la vida de los demás.